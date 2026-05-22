První těhotenství maminky Moniky ve věku 32 let začalo naprosto ukázkově a krásně. Přestože ji občas trápily nevolnosti, považovala je za zcela běžnou součást jiného stavu. Zásadní zlom ovšem přišel ve dvacátém týdnu během druhého screeningu. Lékař si všiml, že vývoj miminka neprobíhá dobře, a okamžitě odeslal nastávající rodiče na specializované pracoviště do Brna.
Monika musela kvůli preeklampsii porodit ve 31. týdnu. Syn vážil jen 700 gramů a čekal ho boj o život
Moničino první těhotenství začalo bez komplikací, ve 20. týdnu ale přišla diagnóza, která všechno změnila: preeklampsie. Syn Samík se narodil už ve 31. týdnu s váhou pouhých 700 gramů a rodina pak strávila 128 dní na neonatologii. Dnes má Monika doma dva zdravé kluky a ostatním maminkám vzkazuje, aby nepodceňovaly varovné signály a nenechaly se odbýt.
Zde si vyslechli hrozivou diagnózu – preeklampsie. Jedná se o vážný stav, který může vést k ohrožení správného vývoje miminka a k nadměrnému zatížení organismu maminky. „Já si vlastně vůbec nevybavuju tady ten moment, protože jsem velká optimistka, takže jsem až do poslední chvíle doufala, že to nějak doklepeme do konce,“ vzpomíná Monika na těžké chvíle.
Navzdory jejím nadějím musela být ve 31. týdnu nečekaně hospitalizována v porodnici u Apolináře ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Rozhodnutí lékařů bylo nekompromisní a padl verdikt, že musí jít okamžitě na sál. „Rozbrečela jsem se a říkala jsem, že to přece není možný, abych porodila 700gramové miminko. Nevěděla jsem vůbec, jak to bude fungovat, co bude dál, jestli to vůbec miminko přežije,“ popisuje svůj tehdejší strach a bezmoc.
Proměna českých rodiček
Rostoucí riziko preeklampsie úzce souvisí se zvyšujícím se věkem matek, rostoucím výskytem nadváhy, zvyšující se incidencí autoimunitních onemocnění a častějším využíváním metod umělého oplodnění (IVF).
Vyšší věk: Průměrný věk matky při narození dítěte se aktuálně pohybuje na hranici 30,5 roku, u prvorodiček dosahuje 29 let . U žen starších 40 let se pravděpodobnost rozvoje preeklampsie zvyšuje až dvojnásobně oproti mladším rodičkám.
Nadváha a obezita: Více než polovina dospělé populace v ČR trpí nadváhou nebo obezitou, přičemž ve věkové skupině žen 35–49 let má normální váhu už jen 37 % žen . U obézních žen s BMI nad 30 je riziko preeklampsie 3,4krát vyšší než u žen s normální hmotností.
Umělé oplodnění: Těhotenství po IVF, zejména s darovanými vajíčky, přináší kvůli odlišné imunologické reakci mnohem vyšší riziko rozvoje preeklampsie. V těchto případech je až třikrát vyšší oproti přirozenému početí .
Zatímco následky preeklampsie mohou být velmi vážné, těhotné ženy o této hrozbě často nevědí. Mezi varovné příznaky rozvinuté preeklampsie po 20. týdnu gravidity patří bolesti hlavy, bolest v oblasti žaludku a podžebří, poruchy vidění a otoky. Nejzávažnější formu eklamptického záchvatu provází křeče a bezvědomí připomínající epileptický záchvat.
Nekonečných 128 dní na neonatologii
Následoval náročný císařský řez a po něm těžké období plné obav. Pohled na tak maličké stvoření v inkubátoru byl pro maminku, která se sama zotavovala z operace, nesmírně bolestný. S počátečním strachem o život chlapečka Samíka jí však pomohl nemocniční personál, který vše do detailu vysvětloval. „Sestřičky byly strašně super, takže mě podržely… říkala jsem si, jsme v těch nejlepších rukou, takže jsem se už přestala bát,“ svěřuje se s úlevou.
Na oddělení neonatologie nakonec rodina strávila dlouhých 128 dní, tedy celé čtyři měsíce. Za tu dobu se v nemocnici vystřídala tři roční období a s malým bojovníkem tam oslavili i Vánoce. Rodina žila ze dne na den a velkou oporou jim byli nejbližší, kteří je pravidelně navštěvovali a podporovali. Zásadní pomoc ale maminka našla i jinde. „Nejvíc mi pomáhalo číst příběhy z Nedoklubka, protože jsem si říkala, že v tom nejsem sama, že spousta rodin si to zažila a hlavně, že to dopadlo dobře,“ vysvětluje, kde brala tolik potřebnou psychickou sílu.
Druhá šance a důležité varování
I přes tento traumatický zážitek manželé nechtěli, aby jejich syn vyrůstal jako jedináček. Poté, co jim lékař dodal naději, že se preeklampsie obvykle týká jen prvního těhotenství, rozhodli se to zkusit znovu.
Druhý pokus nečekaně brzy vyšel a probíhal zcela jinak než ten první. Maminka byla pod pečlivým dohledem, pravidelně si měřila tlak, užívala preventivní léky a podstoupila speciální krevní odběry.
Vše nakonec dopadlo na jedničku a druhý chlapeček přišel na svět zcela zdravý v řádném 40. týdnu. Dnes jsou z chlapců, které dělí jen 15 měsíců, velcí parťáci, se kterými rodina podniká spoustu výletů.
Screening existuje, ženy se ale musí ptát
Pokud žena podstoupí mezi 12. a 14. týdnem těhotenství screening (kombinaci odběru krve, ultrazvuku děložních cév a měření krevního tlaku), lékaři dokáží odhalit až 90 % žen s vysokým rizikem. Při včasném nasazení nízké dávky aspirinu (150 mg denně) klesá riziko rozvoje závažné časné formy preeklampsie o více než 80 %.
Maminka má dnes pro všechny nastávající matky jasný vzkaz: nenechte se odbýt a poslouchejte své tělo. Sama měla extrémní otoky a tlak 140/80, což její okolí zlehčovalo a svádělo na letní vedra, přestože její běžný tlak býval mnohem nižší. „Běžte na screening preeklampsie, abyste nedopadly jako my… protože nechcete prožívat čtyři měsíce u Apolináře nebo kdekoli jinde, když můžete být s miminkem doma,“ uzavírá svůj příběh plný vděčnosti.
Zdroj: Autorský text