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Monika Bagárová už nechce lipedém jen tlumit. Rozhodla se pro zákrok, kterého se dlouho bála

Monika Bagárová
Monika Bagárová
Monika Bagárová
Monika Bagárová
Monika Bagárová
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18 fotografií
Monika Bagárová se po měsících potíží s bolestivým lipedémem rozhodla pro liposukci a svou zkušeností chce zároveň upozornit na chronické onemocnění, o kterém se podle ní stále málo mluví. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Monika Bagárová už před časem otevřeně promluvila o zdravotním problému, který ji dlouhodobě trápí. Zpěvačka v září přiznala, že jí byl diagnostikován lipedém, tedy chronické onemocnění tukové tkáně, které se může projevovat bolestivostí, otoky i nerovnoměrným ukládáním tuku. Od té doby se snaží o tématu mluvit veřejněji a upozorňovat na něj i další ženy.

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Monika Bagárová sama popsala, že si nejprve všímala především nepříjemných pocitů v oblasti stehen. „Cítila jsem, jak mě bolí stehna. Byla citlivá a trochu oteklá. Občas jsem si tam dokonce našla i nějaké takové kuličky,“ uvedla zpěvačka.

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Lipedém se nejčastěji objevuje na bocích, stehnech, hýždích nebo pažích a podle údajů uvedených v původním textu se týká přibližně 11 procent žen. Přesto o něm podle Bagárové stále není dostatečné povědomí. I proto se rozhodla vytvořit osvětové video a přizvala k němu plastického chirurga Ondřeje Měšťáka. Ten vysvětlil, že existují způsoby, jak projevy onemocnění alespoň zmírnit. „Lipedém se dá zmírnit dietou, cvičením a kompresní terapií, tzv. lymfodrenáží,“ uvedl.

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Podle něj ale konzervativní postupy nemusí u všech pacientek přinést dostatečný výsledek. „Bohužel tato léčba často nestačí a jediným účinným řešením je liposukce,” zdůraznil chirurg.

Co je lipedém?

Lipedém je chronické onemocnění, při kterém se nepoměrně hromadí podkožní tuková tkáň, nejčastěji na stehnech, bocích, hýždích a pažích. Postižená místa mohou být bolestivá, citlivá, oteklá a náchylnější k tvorbě modřin. Nejde jen o běžné přibírání nebo obezitu.

Kolik žen postihuje? Odborné odhady se pohybují přibližně od méně než 1 % až k 12 % dospělých žen, mimo jiné proto, že lipedém bývá často přehlížen nebo chybně diagnostikován.

Právě pro tento zákrok se nakonec rozhodla také Bagárová. Přiznala přitom, že k rozhodnutí nedospěla okamžitě a dlouho s ním váhala. „Pro tu jsem se nakonec rozhodla i já. I když se mi do toho opravdu dlouho nechtělo,“ svěřila se zpěvačka, která ve videu ukázala také záběry ze svého vyšetření.

Monika Bagárová
Monika Bagárová
Monika Bagárová
Monika Bagárová
Zobrazit
18 fotografií

VIDEO: Přírodní metody oddálí stáří jen na chvíli, plastiku to nenahradí, říká Měšťák

Spotlight moment: Přírodní metody oddálí stáří jen na chvíli, plastiku to nenahradí, říká Měšťák. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram Moniky Bagárové, Nature

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