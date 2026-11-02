Monika Bagárová sama popsala, že si nejprve všímala především nepříjemných pocitů v oblasti stehen. „Cítila jsem, jak mě bolí stehna. Byla citlivá a trochu oteklá. Občas jsem si tam dokonce našla i nějaké takové kuličky,“ uvedla zpěvačka.
Monika Bagárová už před časem otevřeně promluvila o zdravotním problému, který ji dlouhodobě trápí. Zpěvačka v září přiznala, že jí byl diagnostikován lipedém, tedy chronické onemocnění tukové tkáně, které se může projevovat bolestivostí, otoky i nerovnoměrným ukládáním tuku. Od té doby se snaží o tématu mluvit veřejněji a upozorňovat na něj i další ženy.
Monika Bagárová sama popsala, že si nejprve všímala především nepříjemných pocitů v oblasti stehen. „Cítila jsem, jak mě bolí stehna. Byla citlivá a trochu oteklá. Občas jsem si tam dokonce našla i nějaké takové kuličky,“ uvedla zpěvačka.
Lipedém se nejčastěji objevuje na bocích, stehnech, hýždích nebo pažích a podle údajů uvedených v původním textu se týká přibližně 11 procent žen. Přesto o něm podle Bagárové stále není dostatečné povědomí. I proto se rozhodla vytvořit osvětové video a přizvala k němu plastického chirurga Ondřeje Měšťáka. Ten vysvětlil, že existují způsoby, jak projevy onemocnění alespoň zmírnit. „Lipedém se dá zmírnit dietou, cvičením a kompresní terapií, tzv. lymfodrenáží,“ uvedl.
Podle něj ale konzervativní postupy nemusí u všech pacientek přinést dostatečný výsledek. „Bohužel tato léčba často nestačí a jediným účinným řešením je liposukce,” zdůraznil chirurg.
Lipedém je chronické onemocnění, při kterém se nepoměrně hromadí podkožní tuková tkáň, nejčastěji na stehnech, bocích, hýždích a pažích. Postižená místa mohou být bolestivá, citlivá, oteklá a náchylnější k tvorbě modřin. Nejde jen o běžné přibírání nebo obezitu.
Kolik žen postihuje? Odborné odhady se pohybují přibližně od méně než 1 % až k 12 % dospělých žen, mimo jiné proto, že lipedém bývá často přehlížen nebo chybně diagnostikován.
Právě pro tento zákrok se nakonec rozhodla také Bagárová. Přiznala přitom, že k rozhodnutí nedospěla okamžitě a dlouho s ním váhala. „Pro tu jsem se nakonec rozhodla i já. I když se mi do toho opravdu dlouho nechtělo,“ svěřila se zpěvačka, která ve videu ukázala také záběry ze svého vyšetření.