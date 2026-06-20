Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by naše tělo nedokázalo regulovat teplotu. Jenže jsou situace, kdy přichází v tu nejméně vhodnou chvíli – v přeplněné tramvaji, během důležité pracovní porady nebo na prvním rande. A tehdy může být obyčejný deodorant krátký.
Mokré skvrny v podpaží dokážou zkazit celý den. Co dělat, když obyčejný deodorant nestačí
Ráno odcházíte nažehlená, navoněná, ale už cestou do práce cítíte, že se v podpaží začínají objevovat skvrny od potu. Od tohoto okamžiku přestáváte myslet na schůzku i perfektně nachystanou prezentaci a místo toho řešíte jediné – jestli si někdo zvětšujících se „koláčů“ všimne. Není však důvod se s tímto nepříjemným problémem smiřovat, stačí jen vybrat způsob, jak dostat pocení pod kontrolu.
Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by naše tělo nedokázalo regulovat teplotu. Jenže jsou situace, kdy přichází v tu nejméně vhodnou chvíli – v přeplněné tramvaji, během důležité pracovní porady nebo na prvním rande. A tehdy může být obyčejný deodorant krátký.
Deodorant a antiperspirant nejsou totéž
Mnoho lidí používá tyto pojmy jako synonyma, přitom zmíněné produkty fungují na zcela odlišném principu. Deodorant pomáhá neutralizovat zápach způsobený bakteriemi na pokožce. Samotné pocení však nezastaví. Pokud vás tedy trápí především ony mokré a velmi nevábné skvrny v podpaží, účinnější volbou bude antiperspirant. Ten totiž obsahuje látky, které dočasně omezují činnost potních žláz, a tím snižují množství vyprodukovaného potu.
Možná ho používáte špatně
Třeba vás to překvapí, ale velkou roli hraje i způsob aplikace. Antiperspirant funguje nejlépe tehdy, když se nanáší na čistou a zcela suchou pokožku, ideálně pak večer před spaním. Během noci mají účinné látky dostatek času vytvořit v potních kanálcích ochrannou bariéru. Mnoho lidí si přitom přípravek nanáší až ráno těsně před odchodem z domu, kdy se tělo začíná více zahřívat a účinnost může být nižší.
Stres jako nepřítel číslo jedna
Ač všichni přirozeně v létě očekáváme, že se budeme potit více, extrémně silným spouštěčem bývá psychická zátěž. Důležitá prezentace, pracovní pohovor nebo i nepříjemný telefonát mohou vyvolat intenzivní pocení, nehledě na roční období. Právě stresové pocení bývá často koncentrovanější a pro mnoho lidí také psychicky náročnější. Vzniká pak začarovaný kruh: člověk se začne obávat, že se zpotí, a samotná nervozita pocení ještě zesílí.
Nové návyky
Někdy mohou situaci výrazně zlepšit i zdánlivě drobné změny v každodenních návycích. Co se oblečení týče, rozhodně se vyplatí sáhnout po prodyšných materiálech, jako je bavlna nebo len, které umožňují pokožce lépe dýchat, a dát přednost volnějším střihům. Před důležitými schůzkami nebo prezentacemi může pomoci také omezení velmi pálivých jídel, která pocení často podporují.
Pocit jistoty dodá i náhradní halenka nebo top v kabelce. Zapomínat byste neměli ani na dostatečný pitný režim. Přestože se může zdát, že méně tekutin vyřeší problém s pocením, opak je pravdou. Organismus potřebuje dostatek vody k tomu, aby dokázal efektivně regulovat tělesnou teplotu.
Hyperhidróza
Pokud se potíte výrazně více než lidé ve vašem okolí, mokré skvrny se objevují prakticky denně a problém omezuje váš pracovní nebo společenský život, může jít o hyperhidrózu, tedy nadměrné pocení. V takovém případě je vhodné obrátit se na dermatologa. Kromě silnějších antiperspirantů existují i další možnosti léčby, například aplikace botulotoxinu nebo jiné specializované postupy.
Jen kosmetický problém?
Nadměrné pocení bývá často podceňované. Přitom dokáže negativně zamávat se sebevědomím, omezuje výběr oblečení i každodenní komfort. Pokud vám tedy pocení obtěžuje život, nemusíte se s nepříjemným pocitem smířit. Někdy stačí změnit produkt, jindy způsob aplikace. A pokud ani to nepomůže, vyplatí se poradit s odborníkem. Pocení je sice přirozené, ale nemělo by řídit vaše dny.