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Menzelová ukázala cestu k dokonalé postavě. Elixír pro štíhlou linii i vnitřní rovnováhu máte ve spíži i vy

Olga Menzelová
Olga MenzelováFoto: herminapress.cz
Olga Menzelová
Olga MenzelováFoto: herminapress.cz
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Máte ji v kuchyni, schovanou někde mezi moukou a kypřicím práškem. Obyčejná jedlá soda. Přesto jde o nenápadný poklad pro krásu i vnitřní rovnováhu. Hledáte-li způsob, jak se nejen po ránu cítit svěžeji, pročistit tělo, podpořit hubnutí a dodat pleti jas, může se stát vaší novou rutinou – stejně jako u Olgy Menzelové, která na ni nedá dopustit.

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Zásadní roli v dobrém pocitu ze sebe sama je udržování vyváženého pH v organismu. Naše tělo často bojuje s nadměrnou kyselostí, která se projevuje únavou, pálením žáhy a celkovou, mnohdy nevysvětlitelnou, nespokojeností. 

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Jedlá soda funguje jako přírodní zásaditá látka, která dokáže neutralizovat žaludeční kyseliny a nastolit v těle kýžený klid. Citronová šťáva, ač chutná kysele, v těle po zpracování působí alkalicky a společně se sodou vytváří nápoj, který pomáhá stabilizovat vnitřní prostředí a podporuje regeneraci buněk.

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Zářivá pleť a hubnutí

Citron je doslova antioxidační bombou. Obsahuje vysoké množství vitaminu C a flavonoidů, které chrání buňky před oxidačním stresem a tím zpomalují proces stárnutí. To ale není všechno! Pravidelný doušek tohoto nápoje může podpořit tvorbu kolagenu, což vaší pleti dodá pevnost, pružnost a zdravý jas.

Soda navíc pomáhá oddalovat únavu při cvičení a zlepšuje okysličení svalů, takže váš trénink může být o něco efektivnější. V kombinaci s močopudnými účinky citronu, které pomáhají tělu vyplavit přebytečnou vodu a sůl, se budete cítit lehčí a méně oteklá.

Olga Menzelová má postavu jako lusk. Kromě jiného za to vděčí právě svému rituálu s jedlou sodou a citronem.

Může tato směs opravdu pomoci s váhou? I když neexistuje kouzelná hůlka na okamžité hubnutí, tato šumivá dvojka může být skutečně účinným spojencem v boji s nadbytečnými kily. Pití nápoje ze sody a citronu může vyvolat pocit sytosti, díky čemuž snáze odoláte zbytečnému mlsání. 

Jak na ranní rituál

- Do sklenice vody vymačkejte šťávu z půlky citronu.

- Přidejte jednu čajovou lžičku jedlé sody. Začít ale můžete pomalu a dát sody jen na špičku nože.

- Nechte vyšumět a vypijte nalačno, ideálně 20 až 30 minut před snídaní.

    Jedlá soda
    Sklenka vody s citronem a jedlou sodou může být příjemným ranním startem.
    Foto: Shutterstock – FotoHelin

    Bělejší úsměv

    Jedlá soda je také známá svou schopností odstraňovat povrchové skvrny ze zubů od kávy či vína. V kombinaci s citronem však vzniká silná směs, kterou byste měla používat jen výjimečně. Kyselina citronová totiž může oslabovat sklovinu, proto se doporučuje tento „bělící“ rituál aplikovat s velikou opatrností a ne příliš často.

    I u přírodních zázraků platí, že všeho moc škodí. Nadměrná konzumace sody může zatěžovat ledviny nebo způsobit zažívací potíže, jako je nadýmání. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem nebo onemocněním ledvin, měla byste se sodě vyhnout kvůli obsahu sodíku. Pamatujte, že nejdůležitější detoxikaci pro nás dělají naše vlastní játra a ledviny, kterým nejvíce prospěje vyvážený životní styl a dostatek vody.

    VIDEO: V citronce žádný vitamin C není. Malí chemici testují ovocné šťávy

    Pro děti z prvního stupně pražské Základní školy Emy Destinnové je jednoduchý pokus s citronem prvním kontaktem s chemií. | Video: Markéta Šrajbrová

    Zdroje: medicalnewstoday.comeverydayhealth.comprostreno.cz

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