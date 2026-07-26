Kolagenové prášky, kapsle a nápoje slibují pevnější, hydratovanější a mladší pleť. Nový přehled klinických studií skutečně přináší řadu výsledků, které vypadají slibně. Jenže za působivými čísly se skrývá podstatný problém: většina výzkumů, ze kterých vycházejí, podle samotných autorů nemá dostatečnou kvalitu na to, abychom mohli účinek kolagenu považovat za definitivně prokázaný.
Méně vrásek díky kolagenu? Studie vypadají slibně, při bližším pohledu ale přichází pochybnosti
Kolagenové doplňky slibují pevnější pleť a méně vrásek, nový přehled 25 studií ale ukazuje, že za přesvědčivými výsledky se skrývá problém, který jejich význam výrazně oslabuje.
Kolagen patří k nejprodávanějším doplňkům spojovaným s krásou. Stačí odměrka prášku do ranní kávy nebo smoothie a reklamy slibují pružnější pokožku, méně vrásek a mladistvější vzhled. Otázka, zda něco podobného skutečně dokáže, je ale překvapivě složitá.
Nový systematický přehled publikovaný 24. června 2026 v odborném časopise European Journal of Clinical Nutrition se pokusil dát dohromady nejlepší dostupné experimentální důkazy. Autoři Christine Bassila, Jean-Claude Bassila a Mahmoud Slim analyzovali 25 randomizovaných kontrolovaných studií, ve kterých lidé užívali hydrolyzovaný kolagen a jejich výsledky byly porovnávány s placebem nebo jinou kontrolou. Jednotlivé výzkumy zahrnovaly od pouhých 13 do 236 účastníků.
Výsledky vypadají na první pohled přesvědčivě
Kdybychom se podívali pouze na počet studií, ve kterých kolagen uspěl, odpověď by mohla znít poměrně jednoznačně. Z 15 studií sledujících hydrataci pokožky zaznamenalo 10 významné zlepšení ve prospěch kolagenu. U elasticity pokožky vyšel kolagen lépe v 10 ze 13 studií.
A ještě přesvědčivější číslo se objevilo u vrásek: z deseti studií, které sledovaly jejich hloubku nebo objem, jich devět zaznamenalo významné zlepšení.
Autoři proto připouštějí, že kolagen skutečně potenciál má. „Předběžné důkazy naznačují, že hydrolyzovaný kolagen může přinášet dermatologické přínosy,“ shrnují výsledky. Současně ale přidávají zásadní „ale“.
Většina studií měla vysoké riziko zkreslení
Výzkumníci jednotlivé práce neposuzovali pouze podle výsledků. Pomocí standardizovaného nástroje Cochrane Risk of Bias hodnotili také to, nakolik lze jejich závěrům věřit. A právě tady začíná optimistický obrázek dostávat trhliny. Většina zahrnutých klinických studií byla vyhodnocena jako studie s vysokým rizikem zkreslení.
V praxi to může znamenat například problémy se způsobem rozdělení účastníků do skupin, chybějící nebo neúplná data či způsob vyhodnocování výsledků. Neznamená to automaticky, že jsou výsledky nepravdivé. Znamená to však, že existuje vyšší pravděpodobnost, že skutečný efekt může být menší, než studie naznačuje.
Navíc se jednotlivé výzkumy výrazně lišily. Používaly různé druhy a dávky kolagenu, rozdílně dlouhou dobu užívání a různé metody měření pokožky.
Proto ani autoři nového přehledu netvrdí, že je otázka vyřešena. Podle nich jsou potřeba větší, kvalitnější, standardizované a především dlouhodobější klinické studie.
Je tu ještě jeden problém: novější analýza dopadla mnohem hůř
Červnová práce má navíc jednu důležitou zvláštnost. Přestože byla publikována v roce 2026, autoři hledali studie pouze do 1. dubna 2023. A mezitím vyšla další velmi důležitá práce.
V roce 2025 publikovali vědci Seung-Kwon Myung a Yunseo Park v The American Journal of Medicine meta-analýzu 23 randomizovaných studií s celkem 1474 účastníky. Jejich databáze byla aktuálnější – studie vyhledávali až do června 2024.
Na první pohled přitom dostali téměř stejný výsledek: když spojili všechny studie dohromady, kolagen skutečně vycházel jako prospěšný pro hydrataci, elasticitu i vrásky. Pak ale udělali něco navíc. Rozdělili studie podle jejich kvality a také podle zdroje financování. A obrázek se změnil.
Ve studiích, které nebyly financovány farmaceutickými společnostmi, už významné zlepšení hydratace, elasticity ani vrásek nevyšlo. Také kvalitnější studie významný efekt nepotvrdily. Pozitivní výsledky se objevovaly především ve studiích s nižší kvalitou nebo s průmyslovým financováním.
Autoři této meta-analýzy proto dospěli k mnohem tvrdšímu závěru: podle jejich hodnocení v současnosti chybí dostatečně spolehlivé klinické důkazy, které by podporovaly používání kolagenových doplňků proti stárnutí pokožky.
To samozřejmě neznamená, že studie financovaná výrobcem musí být automaticky špatná. Zdroj financování je však jedním z faktorů, který je při hodnocení důkazů potřeba sledovat.
Co se vlastně stane s kolagenem, když ho sníme?
Existuje ještě jeden důvod, proč není celý příběh tak jednoduchý, jak naznačují reklamy.
Kolagen z prášku se po spolknutí nepřesune v původní podobě rovnou do tváří nebo do vrásek kolem očí. Je to bílkovina, kterou trávicí systém rozkládá na menší peptidy a aminokyseliny, které se následně vstřebávají.
Existují experimentální důkazy, že některé kolagenové peptidy se po konzumaci dostanou do krevního oběhu a mohou ovlivňovat buňky podílející se na tvorbě kožní tkáně. Ani to ale samo o sobě nedokazuje, že každodenní odměrka konkrétního přípravku odstraní vrásky.
A právě rozdíl mezi biologicky možným účinkem a jednoznačně prokázaným kosmetickým efektem bývá v reklamě snadno přehlédnut.
Dermatologové proto zůstávají opatrní
Skeptický postoj dlouhodobě zastává také dermatoložka Dawn Davis z Mayo Clinic. „V tuto chvíli nemáme silné důkazy, že volně prodejný kolagen užívaný ústy nebo aplikovaný na kůži působí proti stárnutí,“ uvedla.
Podobně mluví dermatolog Arash Mostaghimi z Brigham and Women‚s Hospital, který pro American Academy of Dermatology upozornil na dva hlavní problémy výzkumu doplňků: nedostatek opravdu kvalitních dat a obrovské rozdíly mezi jednotlivými přípravky.
„Nevíme přesně, co funguje a co ne,“ upozorňuje s tím, že dávky i konkrétní složení se mezi značkami výrazně liší.
American Academy of Dermatology proto doporučuje i určitou obezřetnost při samotném výběru výrobku. Doplňky stravy například v USA neprocházejí před uvedením na trh stejným schvalováním účinnosti jako léčivé přípravky a u některých kolagenů může být problémem i nedostatečná kontrola složení.
Takže kolagen ano, nebo ne?
Nejpřesnější odpověď dnes zřejmě zní: možná ano, ale zdaleka ne s takovou jistotou, jakou slibuje reklama. Poměrně velká část klinických studií skutečně zaznamenala lepší hydrataci, pružnost pokožky nebo menší vrásky. Nový přehled z roku 2026 proto nelze jednoduše odbýt tvrzením, že kolagen „nefunguje“.
Stejně chybné by ale bylo říct, že věda jeho účinek definitivně potvrdila. Když se totiž výzkumníci zaměří na kvalitu dostupných studií, jistota výrazně klesá. A zatím nejzajímavější varování přinesla analýza z roku 2025: nejpřesvědčivější efekt kolagenu mizel právě ve kvalitnějších a průmyslem nefinancovaných studiích.
Kdo tedy kolagen užívá a subjektivně na své pleti změnu vidí, nemá důvod dojít k závěru, že si ji nutně namlouvá. Současná věda jen zatím neumí s dostatečnou jistotou říct, jak velký efekt kolagen skutečně má, kdo z něj profituje nejvíc a zda za něj stojí peníze.
A pokud jde čistě o ochranu vlastního kolagenu v pokožce, dermatologové mají jednu mnohem méně módní radu, za kterou stojí podstatně pevnější důkazy.
„Nejlepší, co můžete pro kolagen a elastin udělat, je omezit alkohol, nekouřit a používat ochranu proti slunci,“ shrnuje dermatoložka Dawn Davis.