Léto si bez melounu mnoho z nás neumí ani představit. V horkém počasí příjemně osvěží, zažene žízeň a díky vysokému obsahu vody působí jako ideální svačina.
Meloun může být pro některé lidi nebezpečný. Pacienty se srdečním selháním může dostat až do nemocnice, varuje internista
Je osvěžující, sladký, zdravý a v horkých dnech patří k nejoblíbenějším pochoutkám. Meloun je ale také plný vody, což může být pro některé lidi problém. MUDr. Ondřej Ludka, přednosta Všeobecné interní kliniky Fakultní nemocnice Brno, upozorňuje, že se v létě opakovaně setkávají s pacienty, u kterých nadměrná konzumace melounu vedla až k nutnosti hospitalizace.
Jenže zatímco zdravý člověk si obvykle může dát několik plátků bez větších obav, u lidí se srdečním selháním může být příliš velká porce melounu překvapivým rizikem.
„Na Všeobecné interní klinice Fakultní nemocnice Brno se v letních měsících opakovaně setkáváme s pacienty se srdečním selháním, kteří si dopřejí někdy až celý meloun,“ upozorňuje internista Ondřej Ludka.
Meloun a jeho rizika
Toto ovoce, které se stalo synonymem letních dní, obsahuje přibližně 90 procent vody. Pokud člověk během krátké doby sní několik kilogramů, nepřijme tedy jen velkou porci ovoce, ale také značné množství tekutin.
U zdravého organismu to zpravidla nepředstavuje zásadní problém. Srdce a ledviny dokážou přebytečnou tekutinu postupně zpracovat a vyloučit. U pacienta se srdečním selháním je ale situace jiná.
Oslabené srdce nemusí zvládnout zvýšený objem tekutin dostatečně účinně. Voda se pak začne v těle zadržovat a mohou se objevit otoky, rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo zhoršení dušnosti. V některých případech může být stav natolik závažný, že je nutná hospitalizace.
A problém se nemusí týkat pouze melounu. Podobnou zátěž může představovat také nadměrná konzumace minerálních vod, limonád nebo piva, zejména během horkých letních dnů.
Jak poznat, že se v těle hromadí tekutiny?
Hromadění tekutin v tělesných tkáních (odborně edém) je jedním z nejčastějších varovných signálů, že srdce nepracuje efektivně.
Otoky končetin a břicha: Tekutina se nejčastěji hromadí v chodidlech, kotnících a nohách, ale otoky se mohou objevit i na prstech rukou nebo v oblasti břicha.
Rychlé změny hmotnosti: Náhlý nárůst váhy je klíčovým indikátorem zadržování vody. Za varovný signál se považuje nárůst o 1 až 1,5 kg během 24 hodin nebo více než 2,5 kg za týden.
Problémy s trávením: Hromadění tekutin v trávicím traktu může způsobit pocity nevolnosti, žaludek „na vodě“ nebo pocit plnosti, i když jste toho moc nesnědli.
Změny v dýchání při spánku: Pokud se vám v noci hůře dýchá a musíte si podkládat hlavu více polštáři nebo se posadit, může to znamenat, že se tekutina hromadí v plicích.
Do pitného režimu se počítá i jídlo
Pacienti se srdečním selháním často od svých lékařů dostávají doporučení, kolik tekutin mohou během dne přijmout. Méně známým faktem ale je, že do tohoto množství se nezapočítávají pouze nápoje.
Tekutiny přijímáme také prostřednictvím potravin. A právě potraviny s vysokým obsahem vody mohou v součtu představovat významnou část denního příjmu.
Patří mezi ně například právě meloun, okurky, některé další druhy ovoce nebo polévky. Pokud k nim člověk přidá ještě velké množství nápojů, může svůj doporučený denní limit překročit, aniž by si to vůbec uvědomil.
U melounu rozhoduje množství
Rozhodně to neznamená, že by lidé se srdečním selháním měli na meloun úplně zapomenout. Klíčová je především střídmost a respektování doporučení vlastního lékaře. „Jeden nebo dva plátky jsou něco úplně jiného než celý meloun během odpoledne,“ připomíná Ondřej Ludka.
Právě v létě je proto podle něj důležité přemýšlet o příjmu tekutin v širších souvislostech. Nejde jen o to, kolik sklenic vody nebo jiných nápojů člověk vypije. „Nehlídejte jen to, co pijete. Hlídejte i to, co jíte a co obsahuje vodu,“ shrnuje jednoduché, avšak důležité pravidlo.
Jak poznat srdeční selhání?
Projevuje se řadou varovných signálů, které vznikají, když srdce nezvládá efektivně pumpovat krev do těla.
Dušnost (dyspnoe): Zadýchávání při aktivitě, v klidu nebo náhlá dušnost v noci, která vás nutí se posadit nebo si podložit hlavu více polštáři.
Otoky a nárůst váhy: Viditelné otékání nohou, kotníků, břicha nebo prstů a rychlý nárůst tělesné hmotnosti způsobený zadržováním tekutin.
Únava a slabost: Pocit neustálého vyčerpání a potíže s běžnými činnostmi, jako je chůze do schodů nebo nošení nákupu.
Přetrvávající kašel: Kašel nebo sípání, při kterém se může tvořit bílý nebo narůžovělý hlen.
Zrychlený tep: Pocit bušení, „závodění“ nebo prudkého tepání srdce.
Ztráta chuti k jídlu: Pocit plnosti nebo nevolnosti, i když jste jedli jen málo.
Zmatenost: Výpadky paměti nebo dezorientace, kterých si často jako první všimne okolí nebo pečovatelé.
Důležité: Pokud na sobě pozorujete jeden nebo více těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře a požádejte o vyšetření srdce.