„Můj gynekolog mi volal, že cytologie nedopadla nejlépe, ale nemám plašit, že to rakovina určitě není,“ vzpomíná mladá žena. Lékař dále doporučil expertní vyšetření na gynekologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
„Měla jsem tendenci úplně rezignovat.“ Mladá žena popsala boj s rakovinou děložního čípku
Byl teplý květen 2025, když se studentka lékařské fakulty Šárka (roč. 1995) vydala na preventivní gynekologickou prohlídku. Všechno se zdálo běžné, ale při odběru stěru pro cytologii začal děložní čípek krvácet. Lékař ji uklidnil, že to může být normální. Po deseti dnech ale přišel telefonát: výsledky ukázaly přednádorové změny.
Během čekání na další vyšetření ale krvácení neustávalo a když se přidaly silné bolesti, odjela Šárka s partnerem na lokální pohotovost. Tam se však překvapivě setkala s nepochopením. „Měla jsem špatnou zkušenost, jako bych je tam obtěžovala. Nechápali, proč tam jedu, když krvácím jen krátce,“ vypráví.
Výsledky vyšetření však byly jako ledová sprcha. Sloužící lékař byl zděšený a zeptal se, zda už prodělala konizaci, protože děložní čípek dle jeho slov vypadal jako po pěti takových zákrocích. O týden později stála Šárka v ordinaci profesora Jiřího Slámy u Apolináře.
„Vlastně mu stačilo pět vteřin, podíval se a řekl, že je to na sto procent karcinom děložního čípku a musíme jednat rychle,“ líčí zlomový moment. Nádor měl přes tři centimetry a byl viditelný zvenčí. Pro mladou ženu, která očekávala maximálně drobný zákrok, to byl naprostý šok.
Mezi nadějí, ozařováním a tichým stresem
Ultrazvuk vzápětí odhalil dvě podezřelé mízní uzliny v pánvi. Po konzultaci s přednostou kliniky u Apolináře, profesorem Davidem Cibulou, padlo rozhodnutí podstoupit ještě PET-CT vyšetření, které upřesní rozsah onemocnění spolehlivěji. Termín vyšetření byl k dispozici za deset dní.
„Těch deset dní čekání na výsledek bylo nejhorších v mém životě. Vůbec jsem nevěděla, co mi kde mohou najít, jestli se to už někam rozšířilo. Bylo to šílené a celé toto období mám dodnes v mlze,“ popisuje nelehký čas, kdy se rozhodla vyhledat psychiatrickou podporu a brát léky na spaní a uklidnění, aby vůbec dokázala fungovat a jíst.
PET-CT bohužel potvrdilo postižení uzlin a vedlo lékaře z onkogynekologického centra k rozhodnutí doporučit léčbu ozařováním v kombinaci s chemoterapií. Před zahájením léčby ještě Šárka podstoupila odběr vajíček pro případné budoucí náhradní mateřství. Následovalo pětadvacet ozařování každý všední den a týdenní chemoterapie. První týden byl nejtěžší, protože kvůli nedodržení doporučené bezezbytkové stravy trpěla úporným zvracením. „Bála jsem se to přiznat doktorce, aby mi třeba léčbu nezrušili,“ vzpomíná.
Po nasazení léků se však její stav stabilizoval a zbytek radioterapie zvládla. Následovala brachyterapie – čtyřikrát vnitřní ozařování pod celkovou narkózou. Tento zákrok doprovázela hospitalizace, zavedení zářičů a bolestivé odstraňování jehliček. Přesto vše úspěšně zvládla a nádor i nemocné uzliny zmizely. Šárka se tedy vrátila do práce, ale bohužel se ocitla v další stresující situaci – umíral jí dědeček a s partnerem prožívala těžkou vztahovou krizi.
Když se vrátí nejhorší noční můra
Organismus vyčerpaný náročnou léčbou a mysl ubitá rodinnou tragédií a partnerským rozchodem si vybraly svou daň. V únoru, necelé čtyři měsíce po ukončení ozařování, odhalilo kontrolní PET-CT, že se rakovina znovu projevila v oblasti močového měchýře a uzlin. Vše nabralo bleskový spád. Lékařské konzilium okamžitě rozhodlo o nasazení systémové léčby – dvou typů chemoterapie, cílené biologické léčby a imunoterapie.
Skutečné zděšení ale Šárka prožila, když v lékařských zprávách uviděla černé na bílém slovo „paliativní“. „To mě kompletně rozhodilo. Když jsem se ptala na prognózu, nikdo mi nechtěl nic konkrétního říct, protože nemohli vědět, jak budu reagovat,“ vzpomíná Šárka. Podruhé během necelého roku musela čelit smrtelné hrozbě bez možnosti zpracovat trauma z první bitvy.
Následovaly tři týdny beznaděje, kdy chtěla veškerou léčbu odmítnout. „Měla jsem tendenci úplně rezignovat. Zvažovala jsem, že do žádné léčby nepůjdu, protože to podle mě nemělo smysl a už jsem neměla sílu. V hlavě se mi honily nejčernější myšlenky,“ svěřuje se. Z hluboké deprese a sebelítosti ji nakonec zachránila až pomoc klinické psycholožky, doktorky Šárky Slabé u Apolináře. Pravidelná týdenní sezení pro ni byla záchranným bodem. „Bez ní bych tu dnes možná už ani neseděla,“ dodává Šárka tiše. Rozhodla se nevzdat.
Podpořte pacientky na World GO Day 2026!
Připojte se v neděli 20. září 2026 v 10:00 na World GO Day – Fialovou jízdu a podpořte onkogynekologické pacientky i šíření důležité osvěty o prevenci. Nenáročná trasa pro kola, koloběžky i pěší startuje před ZŠ Botičská v Praze 2 a vede po modřanské cyklostezce do areálu Rosmarina v Praze 12, kde bude připraven bohatý doprovodný program včetně jógy, masáží a hudby.
Pokud nemáte čas nebo nejste z Prahy, můžete se přesto zapojit a pomoci na dálku. Registrací získáte originální startovní číslo s vlastním vzkazem, a především tím přímo finančně podpoříte činnost Pacientské organizace VERONICA. Další možností, jak vyjádřit solidaritu a pomoci, je nákup oficiálního fialového trička v e-shopu.
Zázrak na půli cesty a síla nového začátku
S rozhodnutím bojovat přišla i radikální změna životního stylu. Mladá pacientka otočila svůj dosavadní život vzhůru nohama. Začala více přemýšlet o své stravě, pravidelně chodit na procházky, meditovat, učit se dechová cvičení, a především se rozhodla vytěsnit veškerý stres. Po třetím cyklu chemoterapie, tedy přesně v polovině léčby, se ukázalo, že její úsilí mělo smysl.
Kontrolní expertní ultrazvuk odhalil něco neuvěřitelného. „Zjistili jsme, že se stal asi zázrak a veškerá ložiska, která jsem v sobě měla, úplně zmizela. Jsem v remisi.“ I když musí dokončit zbývající cykly chemoterapie a čeká ji dlouhodobá udržovací léčba, největší překážka je zdolána. Obrovský vděk cítí ke své rodině, nevlastní sestře i přátelům, kteří ji v nejtěžších chvílích neopustili a nenechali ji utápět se v samotě a smutku. Velké poděkování směřuje také lékařům u Apolináře v čele s profesorem Davidem Cibulou a doktorem Filipem Frühaufem, a především Veronice Cibulové z Pacientské organizace VERONICA za podporu.
Šárčin příběh je dnes inspirací pro ostatní. „I když situace vypadá naprosto beznadějně, nikdy to nevzdávejte předem. Vždycky má smysl to zkusit a bojovat dál. A rozhodně nevynechávejte preventivní prohlídky, aby se na případnou nemoc přišlo co nejdříve,“ uzavírá.
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