Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) je dnes na pohled jiný člověk než před pár lety. Politik, kterého si veřejnost dříve spojovala spíš s plnější postavou, během posledních tří let výrazně zhubl. O tom, co za jeho proměnou stojí, otevřeně promluvil pro deník Blesk.
„Měl jsem hraniční cholesterol a cukr.“ Juchelka zhubl 29 kilogramů a je k nepoznání
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) se během posledních let výrazně změnil. K hubnutí ho prý přiměly hlavně zdravotní výsledky – a jakmile se zbavil bolestivé ostruhy, vrátil se ke sportu, přidal pravidelné cvičení a každodenní chůzi. „Ze 128 kilo mám teď 99,“ popsal s tím, že žádné drastické diety nedrží a jen upravil režim.
Podle vlastních slov začal svou váhu řešit především ze zdravotních důvodů. „Měl jsem hraniční výsledky cholesterolu a cukru,“ přiznal. Právě varovné hodnoty byly momentem, kdy si uvědomil, že je potřeba změna. Velkou úlevu mu přineslo vyřešení bolestivé ostruhy na patě. Jakmile mohl znovu bez omezení sportovat, vrátil se ke svému oblíbenému tenisu. „Byl jsem třikrát týdně na kurtu se svým trenérem,“ vzpomínal Juchelka. U jednoho sportu ale nezůstal.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Přerušovaný půst, ketodieta nebo vyřazení lepku: Takhle zhubli slavní dietáři a váhu si konečně drží
Zásadní roli sehrálo i cvičení doma. „Během kampaně jsem začal i hodně cvičit, protože mám doma tělocvičnu,“ popsal. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat – váha šla dolů natolik, že musel řešit i šatník. „Všechny obleky, saka, blejzry i kalhoty jsem si musel nechat přešít, všechno mám šité na míru,“ řekl Juchelka.
U pohybu vydržel. „Cvičím teď čtyřikrát týdně a ze 128 kilo mám teď 99,“ svěřil se. Změny udělal i v jídelníčku, ale žádné drastické diety neuznává. „Vynechal jsem sladké, jsem celoživotní abstinent. A jím víceméně normálně. Třeba dneska jsem měl smažák,“ překvapil ministr. „Ráno pravidelně snídám bílý jogurt s ovocem a zelený čaj, večer jím jen něco lehkého,“ dodal. Důležitý je pro něj i běžný pohyb během dne: „Chodím pravidelně se psem – kilometry a kilometry denně.“