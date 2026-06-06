Když se mluví o potravinách pro zdravý krevní tlak, často jako první zazní červená řepa. Není divu. Obsahuje přirozené dusičnany, které v těle podporují tvorbu oxidu dusnatého, a ten pomáhá uvolňovat cévy. Jenže řepa rozhodně není jediná potravina, která si zaslouží pozornost. Podobně důležité mohou být i úplně běžné suroviny, které máte možná doma častěji než sklenici řepné šťávy.
Máte vysoký krevní tlak? Jedenáct běžných potravin, které vám ho pomohou snížit
Krevnímu tlaku nemusí prospívat jen červená řepa. Podpořit zdraví cév mohou i běžné potraviny, jako jsou listová zelenina, luštěniny, bobulové ovoce, tučné ryby, ovesné vločky nebo bílý jogurt. Důležitou roli hrají hlavně draslík, hořčík, vláknina, zdravé tuky a antioxidanty.
Když se mluví o potravinách pro zdravý krevní tlak, často jako první zazní červená řepa. Není divu. Obsahuje přirozené dusičnany, které v těle podporují tvorbu oxidu dusnatého, a ten pomáhá uvolňovat cévy. Jenže řepa rozhodně není jediná potravina, která si zaslouží pozornost. Podobně důležité mohou být i úplně běžné suroviny, které máte možná doma častěji než sklenici řepné šťávy.
Krevní tlak totiž neovlivňuje jedna zázračná potravina, ale celý životní styl. Velkou roli hraje množství soli, pohyb, stres, spánek, hmotnost, kouření i celkové složení jídelníčku. Pokud však chcete začít u talíře, vyplatí se zaměřit na potraviny bohaté na draslík, hořčík, vlákninu, zdravé tuky a antioxidanty. Právě tyto látky pomáhají cévám fungovat lépe, podporují vylučování přebytečného sodíku a přispívají ke zdraví srdce.
Listová zelenina a luštěniny
Špenát, mangold, rukola nebo kapusta patří mezi potraviny, které se vyplatí zařazovat pravidelně. Podobně jako červená řepa obsahují přirozené dusičnany, z nichž si tělo vytváří látky podporující uvolnění cév. Díky tomu může krev snáze proudit a cévní systém není zbytečně zatěžovaný.
Listová zelenina je navíc dobrým zdrojem draslíku a hořčíku. Draslík pomáhá tělu lépe pracovat se sodíkem, zatímco hořčík se podílí na uvolnění cév. Praktická výhoda je jednoduchá: listovou zeleninu můžete přidat do salátu, smoothie, omelety, těstovin nebo jen krátce podusit jako přílohu.
Luštěniny
Fazole, čočka, cizrna nebo hrách patří mezi nejdostupnější potraviny, které prospívají srdci i cévám. Obsahují vlákninu, rostlinné bílkoviny, draslík i hořčík. Díky tomu mohou pomáhat s pocitem sytosti, stabilnější hladinou cukru v krvi i celkově lepším složením jídelníčku. Luštěniny jsou navíc praktické a levné. Hodí se do polévek, salátů, pomazánek, kari i jednoduchých směsí se zeleninou. Pokud je nejíte často, začněte menšími porcemi, aby si trávení zvyklo.
Listová zelenina a luštěniny
Špenát, mangold, rukola nebo kapusta patří mezi potraviny, které se vyplatí zařazovat pravidelně. Podobně jako červená řepa obsahují přirozené dusičnany, z nichž si tělo vytváří látky podporující uvolnění cév. Díky tomu může krev snáze proudit a cévní systém není zbytečně zatěžovaný.
Listová zelenina je navíc dobrým zdrojem draslíku a hořčíku. Draslík pomáhá tělu lépe pracovat se sodíkem, zatímco hořčík se podílí na uvolnění cév. Praktická výhoda je jednoduchá: listovou zeleninu můžete přidat do salátu, smoothie, omelety, těstovin nebo jen krátce podusit jako přílohu.
Luštěniny
Fazole, čočka, cizrna nebo hrách patří mezi nejdostupnější potraviny, které prospívají srdci i cévám. Obsahují vlákninu, rostlinné bílkoviny, draslík i hořčík. Díky tomu mohou pomáhat s pocitem sytosti, stabilnější hladinou cukru v krvi i celkově lepším složením jídelníčku. Luštěniny jsou navíc praktické a levné. Hodí se do polévek, salátů, pomazánek, kari i jednoduchých směsí se zeleninou. Pokud je nejíte často, začněte menšími porcemi, aby si trávení zvyklo.
Bobulové ovoce a avokádo
Dobrou zprávou je, že nemusíte čekat jen na sezonu. Smysl mají i mražené bobule, které se dají přidat do jogurtu, ovesné kaše nebo tvarohu. Jen je lepší vybírat ovoce bez přidaného cukru a nespoléhat na doslazované směsi.
Avokádo
Avokádo se v posledních letech stalo symbolem moderního zdravého stravování, ale z hlediska krevního tlaku má skutečně co nabídnout. Obsahuje draslík, vlákninu, hořčík a mononenasycené tuky, které jsou spojované se zdravím srdce. Je ale potřeba myslet na množství. Avokádo je sice výživné, ale také energeticky bohaté. Stačí menší porce, například půl avokáda do salátu, na celozrnný toast nebo jako součást pomazánky.
Tučné ryby a vlašské ořechy
Losos, sardinky, makrela nebo pstruh jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin. Ty mohou podporovat pružnost cév, pomáhat tlumit zánětlivé procesy v těle a prospívat celkovému zdraví srdce.
Nemusíte přitom jíst ryby každý den. I zařazení několikrát týdně může být pro jídelníček přínosné. Kdo ryby nejí, může se zaměřit alespoň na rostlinné zdroje omega-3 mastných kyselin, například vlašské ořechy nebo lněná semínka.
Vlašské ořechy
Vlašské ořechy jsou bohaté na rostlinnou formu omega-3 mastných kyselin, vlákninu, minerály a antioxidanty. Mohou tak být jednoduchou svačinou, která podpoří zdraví srdce lépe než sladká tyčinka nebo slané pochutiny.
I tady ale platí střídmost. Ořechy jsou výživné, ale kalorické. Malá hrst denně bohatě stačí. Přidat je můžete do kaše, jogurtu, salátu nebo si je dát jen tak samotné.
Banány, jablka a hořká čokoláda
Banány jsou známé hlavně díky obsahu draslíku, který hraje důležitou roli při regulaci krevního tlaku. Draslík pomáhá vyvažovat účinky sodíku, tedy minerálu, kterého máme ve stravě často zbytečně moc. Jablka sice nejsou tak výrazným zdrojem draslíku jako banány, zato obsahují vlákninu a polyfenoly. Právě vláknina je pro srdce důležitá, protože podporuje trávení, hladinu cholesterolu i celkovou metabolickou rovnováhu. Ideální je jíst ovoce celé, ne jen ve formě džusů.
Hořká čokoláda
Dobrá zpráva pro milovníky sladkého: i hořká čokoláda může mít v rozumném množství své místo. Obsahuje flavonoidy, které mohou podporovat pružnost cév. Neznamená to ale, že tabulka čokolády denně je zdravotní doporučení.
Důležité je vybírat kvalitní hořkou čokoládu s vysokým podílem kakaa, ideálně alespoň 70 procent, a hlídat množství. Jedna až dvě malé kostičky mohou stačit.
Jogurt a ovesné vločky
Bílý jogurt dodává tělu vápník a draslík, tedy minerály důležité pro zdraví cév a krevního tlaku. Kromě toho obsahuje živé kultury, které mohou prospívat střevnímu mikrobiomu. Ten se v posledních letech stále častěji spojuje nejen s trávením, ale i s celkovým zdravím organismu.
Nejlepší volbou je neochucený jogurt bez zbytečného cukru. Dochutit ho můžete ovocem, skořicí, ořechy nebo trochou semínek.
Ovesné vločky
Ovesné vločky jsou jednoduchá, levná a velmi praktická potravina. Obsahují beta-glukany, tedy rozpustnou vlákninu, která podporuje zdravou hladinu cholesterolu a může prospívat i krevnímu tlaku. Ovesná kaše nemusí být nudná. Stačí přidat bobulové ovoce, jogurt, ořechy, skořici nebo jablko. Důležité je jen dávat pozor na hotové instantní směsi, které bývají často doslazované.
Brokolice a brukvovitá zelenina
Brokolice, kapusta, růžičková kapusta nebo květák patří mezi nutričně velmi bohaté druhy zeleniny. Obsahují vlákninu, antioxidanty a sloučeniny síry, které se dávají do souvislosti s ochranou cév a zdravím srdce.
Pro mnoho lidí není brokolice zrovna nejoblíbenější zeleninou, často ale stačí změnit přípravu. Místo rozvařené přílohy ji zkuste krátce opéct, přidat do těstovin, zapéct s rybou nebo rozmixovat do krémové polévky.
Co z toho plyne
Pokud chcete podpořit zdravý krevní tlak, nemusíte vsadit jen na červenou řepu nebo drahé doplňky. Větší smysl má pravidelně skládat jídelníček z potravin, které prospívají cévám přirozeně: zeleniny, ovoce, luštěnin, celozrnných potravin, ryb, ořechů a neslazených mléčných výrobků.
Samotné jídlo ale nenahradí léčbu ani pravidelné kontroly u lékaře. Pokud máte vysoký krevní tlak, je důležité řešit ho odborně. Jídelníček však může být jeden z kroků, který tělu pomůže každý den.