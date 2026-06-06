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Máte vysoký krevní tlak? Jedenáct běžných potravin, které vám ho pomohou snížit

Červená řepa
Červená řepaFoto: Shutterstock
Červená řepa
Červená řepaFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Krevnímu tlaku nemusí prospívat jen červená řepa. Podpořit zdraví cév mohou i běžné potraviny, jako jsou listová zelenina, luštěniny, bobulové ovoce, tučné ryby, ovesné vločky nebo bílý jogurt. Důležitou roli hrají hlavně draslík, hořčík, vláknina, zdravé tuky a antioxidanty.

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Když se mluví o potravinách pro zdravý krevní tlak, často jako první zazní červená řepa. Není divu. Obsahuje přirozené dusičnany, které v těle podporují tvorbu oxidu dusnatého, a ten pomáhá uvolňovat cévy. Jenže řepa rozhodně není jediná potravina, která si zaslouží pozornost. Podobně důležité mohou být i úplně běžné suroviny, které máte možná doma častěji než sklenici řepné šťávy.

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Krevní tlak totiž neovlivňuje jedna zázračná potravina, ale celý životní styl. Velkou roli hraje množství soli, pohyb, stres, spánek, hmotnost, kouření i celkové složení jídelníčku. Pokud však chcete začít u talíře, vyplatí se zaměřit na potraviny bohaté na draslík, hořčík, vlákninu, zdravé tuky a antioxidanty. Právě tyto látky pomáhají cévám fungovat lépe, podporují vylučování přebytečného sodíku a přispívají ke zdraví srdce.

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Listová zelenina a luštěniny

Špenát, mangold, rukola nebo kapusta patří mezi potraviny, které se vyplatí zařazovat pravidelně. Podobně jako červená řepa obsahují přirozené dusičnany, z nichž si tělo vytváří látky podporující uvolnění cév. Díky tomu může krev snáze proudit a cévní systém není zbytečně zatěžovaný.

Špenát, kyselina listová
Foto: iStockphoto

Listová zelenina je navíc dobrým zdrojem draslíku a hořčíku. Draslík pomáhá tělu lépe pracovat se sodíkem, zatímco hořčík se podílí na uvolnění cév. Praktická výhoda je jednoduchá: listovou zeleninu můžete přidat do salátu, smoothie, omelety, těstovin nebo jen krátce podusit jako přílohu.

Luštěniny

Fazole, čočka, cizrna nebo hrách patří mezi nejdostupnější potraviny, které prospívají srdci i cévám. Obsahují vlákninu, rostlinné bílkoviny, draslík i hořčík. Díky tomu mohou pomáhat s pocitem sytosti, stabilnější hladinou cukru v krvi i celkově lepším složením jídelníčku. Luštěniny jsou navíc praktické a levné. Hodí se do polévek, salátů, pomazánek, kari i jednoduchých směsí se zeleninou. Pokud je nejíte často, začněte menšími porcemi, aby si trávení zvyklo.

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Zdroj: Health.comCDC

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