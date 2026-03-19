Parodontóza je zánětlivé onemocnění dásní, které v Česku trápí více než polovinu dospělé populace. Nejděsivější na celém problému je ovšem fakt, že probíhá velmi nenápadně. „Až 90 procent pacientů o probíhajícím onemocnění vůbec netuší,“ varuje stomatolog Tomáš Pražák. Mnoho z nás přehlíží občasné krvácení dásní při čištění zubů nebo mírný otok, považujeme to za následek příliš tvrdého kartáčku. Pravda je však mnohem závažnější. Jedná se o zánět závěsného aparátu zubu, který postihuje dásně i samotnou kost. Pokud se neřeší včas, dochází k nevratnému poškození. „Parodontóza častěji propuká s věkem, protože se jedná o dlouhodobý zánětlivý proces, který poškozuje dásně a následně kost kolem zubu, proto se zub začne viklat,“ vysvětluje lékař s tím, že viklání je často až finálním stádiem procesu, který v ústech tiše probíhal pět až sedm let.
Máte v puse časovanou bombu? Podceněné krvácení dásní může skončit infarktem
Úsměv je naší vizitkou, symbolem zdraví i sebevědomí. Co když se ale pod povrchem zdravě vypadajících dásní skrývá nepřítel, který potichu devastuje nejen váš chrup, ale celé tělo? Parodontóza už dávno není jen strašákem seniorů. Tato zákeřná infekce útočí na čím dál mladší ročníky a její následky mohou být fatální. Neléčený zánět může stát za pocitem únavy, cukrovkou i zápalem plic.
Cesta bakterií z úst přímo k srdci
Možná si říkáte, že jde „jen o zuby“. Jenže ústa jsou branou do celého organismu. Bakterie, které se množí v plaku a zubním kameni, nezůstávají jen na povrchu. Přes zanícené dásně se dostávají přímo do krevního řečiště, kterým pak putují celým tělem. Tento bakteriální koktejl pak může napáchat škody v orgánech, které byste si se zuby vůbec nespojili. Zejména u lidí s oslabenou imunitou může parodontóza přispět ke vzniku závažných srdečně-cévních onemocnění. „Může způsobit infarkt anebo zánět srdečního svalu,“ upozorňuje zubní lékař Jakub Hladík. Ovšem tím seznam hrozeb rozhodně nekončí. Chronický zánět v ústech přímo ovlivňuje vznik cukrovky a výrazně ztěžuje kontrolu hladiny cukru v krvi. Pokud vás trápí dýchací potíže, viníkem může být opět stav vaší ústní dutiny – dlouhodobé vdechování bakterií z parodontózních kapes totiž prokazatelně vede k rozvoji zápalu plic.
Proč se jí bojí i chirurgové?
Pokud vás čeká náročná operace, možná vás překvapí, že vás operatér pošle nejprve k zubaři. Není to žádná zbytečná byrokracie. Parodontóza je totiž v medicíně považována za závažnou kontraindikaci pro chirurgické zákroky. „S pacienty, kteří jsou před komplikovanými operacemi odesláni k zubním lékařům pro vyloučení zánětlivých ložisek v dutině ústní, se setkáváme v praxi poměrně často. Právě parodontóza je v tomto případě obrovským nosičem bakterií a zvyšuje riziko komplikací při náročnějších operacích, zejména pak při výměně kloubů a operací srdce,“ vysvětluje Hladík. Jednoduše řečeno, bakterie z vašich dásní by mohly napadnout váš nový kloub nebo srdeční chlopeň a způsobit selhání celé operace.
Mýtus o dědičnosti a hrozba pro mladé
Často slýcháme výmluvy typu: „Máme špatné zuby v rodině, s tím nic neudělám.“ Odborníci však tento mýtus vyvracejí. Parodontóza není přímo dědičná. Co však dědíme, jsou určité genetické dispozice, jako je složení slin a množství imunitních buněk ve slině, které mají za úkol bojovat proti bakteriím a zpomalovat tvorbu povlaku. To však neznamená, že jsme bezmocní. Alarmující je fakt, že parodontóza se stále častěji objevuje u dospívajících. Příčinou není genetika, ale moderní životní styl. „Onemocnění se nově velmi často objevuje u adolescentů, kde hlavní příčinou vzniku jsou sladké nápoje, energetické nápoje, alkohol, drogy a nevhodná strava,“ uvádí Pražák. Věk tedy není příčinou problému. S věkem pouze přichází finální zúčtování za roky zanedbávané péče a působení bakterií, které spustí takzvaný domino efekt.
Past jménem „zázračná pasta“
Mnoho žen se snaží problémy s dásněmi řešit nákupem drahých speciálních past z reklamy. Máme pro vás ale tvrdou realitu: samotná pasta vás nespasí. I když mohou speciální přípravky podpořit léčbu, parodontózu samy o sobě nevyléčí, protože neodstraňují hlavní příčinu – bakterie skryté hluboko pod dásní. „Pokud nejsou součástí odborného plánu, jde často spíše o marketing cílený na pacienty, kteří pak mají dobrý pocit z domácího čištění zubů,“ popisuje otevřeně Tomáš Pražák.
Jak z toho ven?
Dobrou zprávou je, že na léčbu není nikdy pozdě, a to ani v pokročilém stádiu. Klíčem je ale profesionální přístup a moderní diagnostika. Zapomeňte na běžný malý rentgen. Základem úspěšné léčby je dnes CBCT neboli 3D rentgen, který dokáže přesně lokalizovat ložiska zánětu v kosti. U lehčích forem postačí takzvaná hloubková kyretáž (deep scaling), což je důkladné odstranění plaku a zubního kamene i pod úrovní dásně, které provádí dentální hygienistka. Pokud je však stav pokročilý, je nutné přistoupit k radikálnějším krokům. „U pokročilých stavů je nejdůležitějším krokem odstranění nejzávažněji poškozených zubů, aby lékař zničil fokální ložisko,“ vysvětluje Pražák. Ačkoliv se pacienti ztráty vlastních zubů bojí, je to často jediná cesta, jak zachránit ty zbývající a zastavit šíření infekce do těla. Navíc díky dnešním technologiím lze ve většině případů ihned po extrakci zavést zubní implantáty, takže pacient nemusí odcházet s mezerami v úsměvu.
Desatero pro zdravý úsměv
- Nepodceňujte zápach z úst. Často je způsoben právě bakteriemi v zubním kameni.
- Krvácení není normální. Zdravé dásně při čištění nekrvácejí.
- Hygiena je základ. Každodenní domácí čištění je naprosté minimum.
- Navštěvujte dentální hygienu. Ideálně dvakrát až čtyřikrát ročně pro profesionální odstranění kamene.
- Pozor na sladké nápoje. Cukr je palivem pro bakterie, které ničí závěsný aparát zubů.
- Investujte do diagnostiky. 3D rentgen odhalí to, co oko lékaře nevidí.
- Nečekejte, až se zuby začnou viklat. To už může být na záchranu kosti pozdě.
- Informujte svého lékaře. Pokud máte cukrovku nebo srdeční potíže, stav vašich dásní je klíčový.
- Nevěřte na zázraky z tuby. Pasta je jen doplněk, ne lék.
- Řešte zánět včas. Zachráníte si tím nejen úsměv, ale dost možná i život.
Parodontóza je bitva, kterou můžete vyhrát, ale nesmíte ji ignorovat. Jak uzavírá stomatolog Tomáš Pražák: „Vyléčit lze i pokročilý stav onemocnění,“ stačí jen udělat ten první krok a objednat se k odborníkovi dříve, než se domino efekt rozjede naplno. Váš úsměv – a vaše srdce – vám poděkují.