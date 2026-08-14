Na první pohled mohou připomínat malé znaménko, ve skutečnosti ale mívají několik typických znaků. Kožní výrůstky neboli akrochordony či fibromy jsou většinou měkké, poddajné a vystupují nad povrch kůže. Často jsou připojené tenkou stopkou a mívají několik milimetrů, někdy však mohou dorůst přibližně do velikosti jednoho centimetru.
Máte na krku nebo pod prsy tyhle malé výrůstky? Dermatologové varují, proč je nikdy neodstřihovat doma
Objeví se na krku, v podpaží nebo třeba pod prsy a většinou o nich ani nevíte. Kožní výrůstky jsou běžné a zpravidla neškodné. Když se ale začnou zachytávat o oblečení, krvácet nebo vás obtěžují vzhledem, je čas zjistit, co s nimi. Jak je bezpečně poznat, kdy je vhodné je řešit a proč se do jejich odstranění nepouštět doma?
Jejich barva obvykle odpovídá okolní pokožce, může však být i růžová, nahnědlá nebo tmavší. Někdo má jediný výrůstek, jinému se jich postupně objeví více. Stávající útvary se navíc mohou v průběhu času zvětšovat.
Nejčastěji se měkké fibromy objevují tam, kde se kůže skládá a opakovaně tře. Typickým místem je tak krk, podpaží, oční víčka, třísla, vnitřní strana stehen nebo oblast pod prsy.
Právě na těchto místech se také výrůstky snadno podráždí. Na vině může být těsné oblečení, šev, řetízek nebo opakované tření při pohybu. Fibrom pak může začít svědit, bolet nebo po mechanickém podráždění krvácet.
Proč fibromy vznikají?
Jedna jediná příčina neexistuje. Na jejich vzniku se pravděpodobně podílí kombinace mechanického tření, věku, genetických dispozic a dalších faktorů.
Větší sklon k jejich tvorbě mají ale například starší dospělí. Roli hraje také dědičnost. Pokud se měkké fibromy objevují u rodičů nebo dalších blízkých příbuzných, může být vyšší i vaše náchylnost k jejich vzniku.
Častější jsou rovněž u lidí s obezitou. Větší množství kožních záhybů totiž znamená více míst, kde se kůže vzájemně tře. Výzkumy zároveň ukazují souvislost mezi výskytem měkkých fibromů a diabetem 2. typu. Roli mohou hrát také hormonální změny, například změny hladin estrogenu a progesteronu.
Souvislost s metabolickým syndromem
Měkké fibromy se častěji vyskytují také u lidí s metabolickým syndromem. Ten označuje kombinaci několika rizikových faktorů, které společně zvyšují pravděpodobnost srdečních a cévních onemocnění. Patří mezi ně vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridů, větší obvod pasu a nízká hladina HDL cholesterolu.
Ve vzácných případech mohou mnohočetné kožní léze souviset také s některými genetickými onemocněními, například Birt-Hogg-Dubé syndromem. O možné souvislosti s lidským papilomavirem, tedy HPV, se rovněž diskutuje, dosavadní poznatky však nejsou dostatečné k jednoznačnému potvrzení této teorie.
Kdy je lepší něco podniknout?
Pokud měkký fibrom vypadá typicky, nijak se nemění a nepřekáží, není nutné s ním nic dělat. Může s vámi klidně zůstat celý život. Situace se mění ve chvíli, kdy začne být praktickou nebo estetickou komplikací. Fibrom se může opakovaně zachytávat o oblečení, bolet nebo po mechanickém poškození krvácet.
Pozornost si zaslouží také fibromy na očních víčkách. Pokud se zvětší nebo jsou nevhodně umístěné, mohou v některých případech mechanicky překážet ve vidění.
A pak je tu samozřejmě vzhled. Pokud vám fibrom vadí na krku, v obličeji nebo na jiném viditelném místě, je zcela legitimním důvodem k jeho odstranění i estetické hledisko.
Domácí řešení může nadělat víc škody než užitku
Stačí několik minut na internetu a najdete desítky návodů, jak se měkkého fibromu zbavit doma. Doporučuje se jablečný ocet, tea tree olej, podvazování nití, nebo dokonce odstřižení nůžkami. Právě tady je ale namístě opatrnost.
Neodborný zásah může způsobit poranění, infekci, krvácení, podráždění okolní kůže nebo trvalé jizvy. Ještě důležitější je však jiný problém: víte skutečně, co odstraňujete? Laik nemusí spolehlivě rozeznat neškodný měkký fibrom od jiného kožního útvaru.
Pokud se tedy člověk pokusí doma odstranit něco, co ve skutečnosti vyžaduje odborné vyšetření, může tím oddálit správnou diagnózu. Stejně tak není dobré spoléhat na přírodní recepty. Navíc „přírodní“ rozhodně neznamená „bez rizika“. Koncentrované, byť přírodní látky mohou pokožku podráždit nebo poškodit.
Jak se fibromy odstraňují?
Pokud vás fibrom obtěžuje, nejjednodušší cesta k jeho odstranění je přes zkušeného dermakologa. Lékař nejprve posoudí, zda skutečně jde o měkký fibrom, a následně může navrhnout vhodný způsob odstranění.
Jednou z možností je kryoterapie, při které se využívá velmi nízká teplota, nejčastěji tekutým dusíkem. Ošetřená tkáň postupně odumře a fibrom následně odpadne.
Další metodou je elektrodesikace, která využívá elektrický proud k cílenému poškození tkáně fibromu. Použít lze také laser, jehož energie umožňuje přesné ošetření útvaru.
U některých fibromů lékař zvolí chirurgické odstranění. To spočívá v odstřižení nebo odříznutí fibromu u jeho báze. Podle velikosti a umístění může být místo před zákrokem lokálně znecitlivěno.
Zákrok bývá ambulantní a konkrétní postup závisí především na velikosti a umístění útvaru. Ošetřený fibrom se na stejném místě obvykle znovu neobjeví, časem se však mohou vytvořit další jinde.
Dá se vzniku měkkých fibromů zabránit?
Úplně ne. Věk ani genetickou predispozici změnit nedokážeme. Některé faktory však ovlivnit lze. Smysl má především udržování zdravé tělesné hmotnosti a dobrá kontrola krevního cukru u lidí s diabetem. Pomoci může také omezení dlouhodobého mechanického tření, například volbou pohodlnějšího oblečení nebo opatrností při nošení šperků v místech, kde se fibromy často tvoří.