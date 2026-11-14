Milie vznikají nahromaděním a zachycením keratinu pod povrchem pokožky. Keratin je přirozená bílkovina, která tvoří strukturu kůže, vlasů i nehtů. Při běžném obnovovacím procesu se staré kožní buňky průběžně odlupují a uvolňují místo novým. Pokud však odumřelé buňky neodpadnou správně, nová tkáň je přeroste a nahromaděný keratin uvízne v pasti, kde postupně ztvrdne v pevnou cystu.
Máte kolem očí bílé tečky? Milie nejsou akné a doma je rozhodně nemačkejte
Objevily se vám v okolí očí nebo na lících drobné bílé až nažloutlé kuličky, které nejdou vymáčknout? Pravděpodobně jde o milie. Tyto drobné kožní cystičky jsou sice zcela neškodné a ani nebolí, z estetického hlediska ale dokážou potrápit. Proč se objevují právě v těchto místech a jak se jich zbavit, aniž byste riskovali podráždění či poškození pokožky?
Milie vznikají nahromaděním a zachycením keratinu pod povrchem pokožky. Keratin je přirozená bílkovina, která tvoří strukturu kůže, vlasů i nehtů. Při běžném obnovovacím procesu se staré kožní buňky průběžně odlupují a uvolňují místo novým. Pokud však odumřelé buňky neodpadnou správně, nová tkáň je přeroste a nahromaděný keratin uvízne v pasti, kde postupně ztvrdne v pevnou cystu.
Lidé si milie velmi často pletou s běžným akné nebo s bílými komedony, jejich podstata je však odlišná. Zatímco akné vzniká v ucpaných pórech zánětlivou reakcí na nahromaděný kožní maz a bakterie, takže obsahuje hnis a bývá začervenalé či citlivé, milium je uzavřená kapsle bez zánětu a bez přirozeného vývodového otvoru. To je také jedním z důvodů, proč milie nereagují na klasickou péči proti akné.
Proč se objevují u dětí i dospělých
Tento kožní projev se může objevit v jakémkoliv věku. Velmi časté jsou novorozenecké milie, které se vyskytují až u padesáti procent zdravých novorozenců, přičemž se tvoří nejčastěji na nose nebo obličeji již při narození a během několika týdnů samovolně mizí. U dětí i dospělých se nejčastěji setkáváme s takzvanými primárními miliemi, které se tvoří spontánně především na očních víčkách, pod očima, na tvářích nebo na čele.
Další skupinou jsou sekundární neboli traumatické milie, jež vznikají v reakci na předchozí poškození pokožky. Tuto formu může vyvolat spálení sluncem, popáleniny, vyrážky či puchýře, ale také dlouhodobé používání steroidních mastí nebo aplikace příliš těžkých a mastných obličejových krémů. Existují ale i vzácnější formy, jako jsou juvenilní milie spojené s genetickými syndromy.
Doma je nemačkejte
U dospělých podporuje tvorbu milií řada každodenních faktorů a návyků. Významnou roli hraje dlouhodobé používání těžké kosmetiky na bázi olejů, která vytváří na tenké pokožce v okolí očí neprodyšnou bariéru a brání přirozenému odlupování buněk.
K dalším rizikovým faktorům patří nadměrné vystavování slunečnímu záření bez dostatečné UV ochrany, zanedbávání hygieny obličeje, nedostatek spánku nebo jiná kožní onemocnění, jako jsou růžovka nebo lupy.
Nejčastější a zároveň nejnebezpečnější reakcí na nález milia je snaha kuličku vymáčknout nebo propíchnout. Dermatologové důrazně varují, že na rozdíl od pupínků nemá milium žádný pór, a proto ho nelze tlakem vytlačit. Domácí vymačkávání v citlivém očním okolí vede pouze ke tkáňovému poškození, zanesení infekce, rozvoji zánětu a ke vzniku trvalých jizev nebo tmavých skvrn.
Jak se jich zbavit v domácích podmínkách
Většina milií časem samovolně zmizí, u dospělých však tento proces může trvat několik týdnů až měsíců. Pokud chcete regeneraci kůže bezpečně urychlit, základem je každodenní šetrné čištění obličeje vlažnou vodou a jemným čisticím gelem bez obsahu olejů.
Velmi přínosná je také teplá parní lázeň, která pomáhá pokožku zjemnit a uvolnit povrchové vrstvy kůže. K postupnému uvolňování uvíznutého keratinu přispívá jemná mechanická i chemická exfoliace. V okolí očí lze použít navlhčený mušelínový hadřík nebo konjakovou houbičku.
Z chemických exfoliantů jsou účinné přípravky s AHA kyselinami, jako je kyselina glykolová či mléčná, nebo s BHA kyselinou salicylovou, jež podporují odlupování odumřelých buněk. Další možností jsou lokální retinoidy s deriváty vitamínu A, které zrychlují buněčný obrat.
Kdy k dermatologovi
Všechny exfolianty i retinoidy je nutné kolem očí používat s vysokou opatrností a vždy je kombinovat s denním krémem s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším, protože zvyšují citlivost pokožky na slunce. Pomoci mohou i přirozené protizánětlivé obklady, například z růžové vody.
Pokud milie dlouhodobě neustupují nebo se nacházejí v těsné blízkosti oka, nejbezpečnější volbou je návštěva dermatologické ordinace. Lékař může sterilní jehlou provést bezpečné vyjmutí ztvrdlé kuličky.