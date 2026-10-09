O rovnováze mezi prací a odpočinkem profesorka Borská léta přednášela studentům lékařské fakulty. Sama ale cítila, že ve vlastním životě dlouhodobě překračuje své hranice. „Věděla jsem, že jsem pracovně, a hlavně osobně přejetá. Že jsem včas nezatáhla za tu pomyslnou ruční brzdu,“ vzpomíná.
„Mamograf nic neukázal, zachránila mě vlastní intuice,“ říká lékařka Borská. Kvůli rakovině přišla o obě prsa
Celý svůj profesní život zasvětila medicíně a o mechanismech chorob věděla z odborného hlediska téměř vše. Přesto se Lenka Borská po svých pětapadesátých narozeninách ocitla v situaci, na kterou ji žádná vědecká literatura nemohla připravit: sama se stala pacientkou se závažným karcinomem prsu. Jaké to je, když lékařka, zvyklá mít vše pod kontrolou, ztratí půdu pod nohama?
O rovnováze mezi prací a odpočinkem profesorka Borská léta přednášela studentům lékařské fakulty. Sama ale cítila, že ve vlastním životě dlouhodobě překračuje své hranice. „Věděla jsem, že jsem pracovně, a hlavně osobně přejetá. Že jsem včas nezatáhla za tu pomyslnou ruční brzdu,“ vzpomíná.
Byla zvyklá žít ve vysokém tempu, ale najednou zjistila, že běžná regenerace nestačí. Ani víkendy, dovolené či časté wellness pobyty jí nevracely sílu. Její tělo vysílalo jasný signál a vnitřní intuice jí napovídala, že se v organismu odehrává něco, z čeho vůbec neměla dobrý pocit.
Už rok před stanovením diagnózy přitom obcházela kolegy a trvala na preventivních vyšetřeních. Zlomový moment nastal na imunologické konferenci v Jihoafrické republice, kdy ucítila prudké píchnutí v prsu. Ačkoliv byla jen rok předtím na mamografu a výsledky byly v pořádku, po návratu neústupně volala své kolegyni na mamologii a vyžádala si opakované vyšetření. A právě tato neústupnost jí zřejmě zachránila život.
Její primární karcinom byl totiž lobulárního typu a na mamografickém vyšetření nebyl vůbec vidět. Paradoxně vedl k jeho odhalení až druhý, duktální karcinom, který se objevil o rok později a na mamografii již viditelný byl.
„Je pravda, že musíme poslouchat svou intuici, ale má to dvě strany mince,“ upozorňuje profesorka. Na jedné straně stojí nutnost nepodcenit varovné signály, na druhé však varuje před panikou a psychickým blokem. Dlouhodobý stres a neustálý strach totiž mohou nepříznivě ovlivňovat fungování imunitního systému.
Z lékařky pacientkou
Oficiální potvrzení diagnózy přišlo v lednu 2024, krátce po jejích 55. narozeninách. Pro ženu, která vedla akademický ústav a vzdělávala generace mediků, znamenal tento okamžik zásadní životní zvrat.
„Ze dne na den jsem se ocitla na druhé straně barikády. Z lékařky, která byla zvyklá mít věci pod kontrolou, se stala pacientka, která neměla pod kontrolou vůbec nic,“ popisuje profesorka Borská své tehdejší pocity. Sama se musela učit, jak tím vším projít, jak se znovu zvednout, ale především jak neztratit naději.
„Slyšela jsem dokonce přirovnání rakoviny ke zlomené noze, což se mi strašně nelíbí. I když jsme dnes terapeuticky na vysoké úrovni, pořád je to pro organismus obrovská zátěž. Nikdo, i když jste odborník ve zdravotnictví, není imunní – pořád jste prostě normální obyčejný člověk, který má strach,“ říká rázně na adresu zlehčování onkologických diagnóz.
Lékařská praxe ji nepřipravila ani na reálnou podobu tzv. onkologické únavy. „Dřív jsem dvacet pět let učila, co to je onkologická únava, ale dneska už přesně vím, že je to úplně něco jiného. Probudíte se, myslíte si, jak máte sílu, připravíte si snídani a najednou jste úplně vyřízená.“
Upozorňuje, že tento stav není srovnatelný s běžnou únavou a přibližně u čtvrtiny žen po léčbě karcinomu prsu může výrazná únava přetrvávat dlouhodobě, u některých i pět a více let. Pro okolí i zaměstnavatele přitom může být obtížné pochopit, jak zásadně může zasahovat do každodenního života.
Medicínské znalosti jako štít
Ačkoliv byl přechod do role pacientky psychicky náročný, odborný přehled se pro profesorku Borskou stal klíčovou výhodou. Umožnil jí dělat racionální a odvážná rozhodnutí, která zásadně ovlivnila další průběh její léčby.
Když chirurgové diagnostikovali nádor v jednom prsu, Borská neústupně trvala na odstranění i druhého prsu, přestože dosavadní vyšetření v něm nádor neprokázala a kolegové ji od oboustranné mastektomie zrazovali. Pro své rozhodnutí měla i další důvody – vzhledem k velikosti prsů se obávala budoucích vertebrogenních obtíží a mamografický snímek druhého prsu byl navíc objektivně obtížně hodnotitelný. Následná histologie jí dala za pravdu – nádorové ložisko bylo přítomné i ve druhém prsu.
Lékařské vzdělání jí navíc pomohlo vyhnout se léčbě, která by pro ni s velkou pravděpodobností nepřinesla odpovídající benefit. Sama si totiž aktivně vyhledala možnost genomického vyšetření nádoru pomocí testu MammaPrint. Ten analyzuje aktivitu 70 genů v nádorové tkáni a u vybraných pacientek s časným karcinomem prsu pomáhá určit riziko návratu onemocnění a rozhodnout, zda je k hormonální léčbě skutečně nutné přidat i chemoterapii.
V jejím případě test prokázal nízké genomické riziko, a poskytl tak důležitý podklad pro rozhodnutí chemoterapii nepodstoupit. Ušetřil ji tak léčby spojené s řadou možných krátkodobých i dlouhodobých nežádoucích účinků, aniž by tím byl podle výsledku testu a dalších klinických parametrů očekáván významný přínos.
V nejtěžších chvílích jí byl odbornou i lidskou oporou její starší syn Pavel, který je rovněž lékařem. Velkou oporou jí byla také její pětaosmdesátiletá maminka, rovněž lékařka. První zprávě o diagnóze jako by ani nechtěla uvěřit. „To je nesmysl, uvařím ti šalvěj a bude to dobré,“ reagovala tehdy možná i ve snaze ochránit svou dceru – a také samu sebe – před tím, co právě přicházelo. O to intenzivněji pak nemoc dcery prožívala, měla o ni strach a po celou dobu léčby se o ni starostlivě zajímala.
Genetické vyšetření přitom neprokázalo dědičnou predispozici ke vzniku karcinomu prsu. Sama Borská však při zpětném pohledu na období před nemocí vnímá, že dlouhodobě žila pod velkým pracovním i osobním tlakem. Chronický stres nepovažuje za jednoduchou „příčinu rakoviny“, ale za jeden z faktorů, které mohou dlouhodobě nepříznivě ovlivňovat fungování organismu.
Valentýn na nemocničním lůžku
Svátek svatého Valentýna 14. února 2024 se pro profesorku Borskou stal symbolem nového začátku. Nastoupila do nemocnice, jen místo oslavy lásky strávila tento den počítáním hodin do operace, která ji čekala následující ráno.
„Ještě včera jsem byla žena, která se pyšnila svými prsy jako symbolem ženskosti. A najednou jsem o ně měla přijít. Vnímala jsem je jako časovanou bombu, která mi tikala pod kůží.“ Aby zvládla nápor strachu, vzteku a smutku, vzala do ruky tužku a začala psát.
Z prvních řádků vznikl Deník naděje, který se později proměnil v autobiografickou knihu Doktorka v růžovém. „Psala jsem proto, abych se nezbláznila. Až zpětně jsem si uvědomila, jak důležitým způsobem zvládání celé situace pro mě psaní bylo. Sama tomu říkám ‚drahý dopamin‘ – radost, naděje a dobrý pocit, které si člověk nevytváří rychlou odměnou, ale činností, která mu dává smysl. Smála jsem se té ironii: vědkyně, která se roky zabývala imunitou, teď sedí na nemocniční posteli a objevuje terapeutickou sílu psaní.“
V knize se otevřeně dělí nejen o pocity, ale i o odvrácenou tvář léčby – kožní reakce po radioterapii, bolesti kloubů, lymfatické obtíže či nežádoucí účinky hormonální léčby. Nebojí se ani konstruktivní kritiky některých stránek zdravotnického systému, zároveň však opakovaně zdůrazňuje vděčnost vůči lidem, kteří ji léčbou provázeli.
Konec éry „kyborga“
Těžká nemoc pochopitelně zasáhla i do rodinného fungování. Profesorka Borská přiznává, že doma léta vystupovala jako neporazitelný stroj, který všechno zařídí, uvaří a uklidí sám. Když však v důsledku operací a únavy musela přiznat své limity, změnilo se fungování celé rodiny.
Její mladší syn se během této doby musel velmi rychle osamostatnit. Naučil se sám připravovat jídlo, dopravovat se, kam bylo potřeba, a převzal i část péče o domácnost a zahradu. „Nebyl na to připraven, protože máma byla do té doby kyborg,“ usmívá se profesorka. Nemoc ale jejich vztah proměnila – syn poznal svou mámu i jako člověka, který někdy potřebuje pomoc, a právě to je ještě více sblížilo.
Právě v tomto období pochopila i to, co pro ni skutečně znamená mít ráda sama sebe. Uvědomila si, že čas má svou konečnou hranici a že povinnosti nikdy neskončí. Vrátila se ke svým dětským snům – k psaní a malování. Mladší syn ji v tom od začátku podporoval – koupil jí první malířský stojan a později pomáhal i s přípravou první vernisáže.
Jizvy, ženskost a touha znovu se cítit celá
Ztráta prsů a šedesáticentimetrová jizva na hrudníku znamenaly těžký zásah do vnímání vlastní ženskosti. Vzhledem k lymfedému a otokům nemohla Borská zpočátku nosit ani prsní epitézy.
„Musela jsem si najít svůj nový styl. Začala jsem nosit vestičky, výrazné šperky a učila se znovu cítit jako žena,“ vzpomíná. Velkou zkouškou pro ni byly i první návraty mezi lidi. Zvlášť těžké byly chvíle ve společných sprchách před vstupem do bazénu, kde své změněné tělo nemohla skrýt a musela se vyrovnávat s překvapenými pohledy, rozpaky či lítostí ostatních žen. Postupně si uvědomovala, že ženskost neurčuje jen tělo a že navzdory tomu, co nemoc změnila a vzala, zůstává stále sama sebou.
Padnout není slabost
S odstupem času přiznává i psychologický rozměr, který provází touhu po rekonstrukci prsů. „V létě na dovolené jsem si uvědomila, že se neustále dívám ženám na prsa. V mládí jsem takhle toužebně koukala na miminka v kočárcích. Dochází vám, že toužíte po něčem, co byste chtěla mít.“
Protože kůže v ozařované oblasti zůstala po radioterapii výrazně poškozená a velmi tenká, plánovaná rekonstrukce vyžaduje náročnější operační výkon s využitím vlastní tkáně tvořené svalem, podkožím a kůží z oblasti zad, která se přenese na hrudník a vytvoří bezpečné krytí pro prsní implantát.
I přes to všechno si však zachovává optimismus a schopnost těšit se z obyčejných věcí. Na otázku, co by odkázala ostatním ženám, odpovídá profesorka Borská jasně: „Aby nezůstaly uvězněné ve své minulosti a nebály se budoucnosti. Aby žily teď a tady. Mám pocit, že jsme v České republice trochu ztratili schopnost se radovat. Přitom umět se radovat z drobností a maličkostí vám pomůže dívat se i na ostatní problémy s úplně jiným nadhledem.“ Své osobní vyznání pak uzavírá mottem, které ji provázelo celou léčbou: „Padnout není slabost. Zůstat ležet je volba. A já volím vstát.“
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Zdroj: autorský text