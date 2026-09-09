Mnoho současných fitness zní už na první pohled tak komplikovaně, že člověk ani nemá chuť je zkoušet. Vyžadují buď extrémní výkony v místnostech vytopených na čtyřicet stupňů, nebo cvičení na děsivě vypadajících strojích, jejichž ovládání musíte věnovat hned několik lekcí, než je vůbec pochopíte.
Lymfatická chůze je nový hit. Nastartuje lymfu a pomůže proti otokům i nafouklému břichu
Co kdyby ke štíhlejšímu a lehčímu tělu, menším otokům a lepšímu trávení stačilo jen 20 minut denně? Bez posilovny, drahých procedur a vyčerpávajícího tréninku. Lymfatická chůze je nový wellness hit, který ukazuje, že i obyčejná procházka může mít větší efekt, než byste čekali. Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel a z obyčejné procházky se může stát doslova životní gamechanger.
Mnoho současných fitness zní už na první pohled tak komplikovaně, že člověk ani nemá chuť je zkoušet. Vyžadují buď extrémní výkony v místnostech vytopených na čtyřicet stupňů, nebo cvičení na děsivě vypadajících strojích, jejichž ovládání musíte věnovat hned několik lekcí, než je vůbec pochopíte.
Není tak divu, že se s radostí obracíme opačným směrem. „Lidé se odklánějí od myšlenky být za každou cenu extrémní. Ne na každém tréninku musíte vypustit duši, aby k něčemu byl,“ vysvětluje Petra Gospic, lymfatická masérka.
„Lidé chtějí jednoduché, udržitelné návyky, které reálně zapadnou do jejich každodenního života, a tohle je zaručeně jeden z nich,“ dodává. Letošní wellness scénu proto ovládl návrat k naprostým základům, kterým je lymfatická chůze.
„Ze všech způsobů, jak pečovat o lymfatický systém, je chůze jeden z nejjednodušších,“ souhlasí i Rebecca Faria, zakladatelka institutu Detox by Rebecca. „Žádné spa, žádné drahé členství, žádné speciální vybavení. Nemusíte se dokonce ani převlékat. Prostě jdete ven, hýbete se a vaše tělo už se postará o zbytek.“
Co přesně je lymfatická chůze?
Odborníci doporučují vnímat lymfatickou chůzi jako vědomý pohyb, nikoliv jako obyčejnou večerní procházku. „Je to sice běžná chůze, ale s důrazem na hluboké dýchání, správné držení těla a přirozený pohyb, který efektivně podporuje zdravou cirkulaci lymfy,“ osvětluje Gospic.
Lymfatický systém v našem těle funguje jako čistička odpadních látek, avšak na rozdíl od krevního oběhu nemá svou vlastní pumpu, jakou je pro krev srdce. Aby lymfatická tekutina v těle neustále obíhala, spoléhá organismus výhradně na aktivní pohyb, svalové kontrakce a dýchání.
Rebecca Faria přirovnává tento proces k mechanickému tlaku: „Při každém kroku svaly tyto ‚trubice‘ s lymfou jemně stlačují, podobně jako když mačkáte tubu se zubní pastou, a ta se udržuje v plynulém oběhu. Lymfatická chůze je zkrátka chůze takovým způsobem, který vašemu tělu poskytne to nejlepší možné stlačení mízních cest. Vzpřímený postoj, volné máchání pažemi, hluboké dýchání – to je vlastně všechno. Stanete se doslova svou vlastní pumpou.“
Významnou roli zde hrají také lýtkové svaly. Svaly na chodidlech a lýtkách fungují při každém kroku jako přirozená pumpa, která pomáhá tlačit krev a tekutiny z dolní poloviny těla zpět nahoru, což brání jejich hromadění v nohách a výrazně zlepšuje cirkulaci. Ne nadarmo se proto lýtkům přezdívá „druhé srdce“.
Jak na to krok za krokem
Lymfatická chůze vůbec nemusí být složitá ani intenzivní – klíčem je plynulost, rytmus a konzistence, nikoliv rychlost. Pro ideální procházku se doporučuje následující schéma:
Zahřátí (0–5 minut): Začněte pomalým, pohodlným tempem a postupně rychlost mírně zvyšujte. Nechte paže volně swingovat podél těla a soustřeďte se na klidný, plynulý dech.
Nalezení rytmu (5–10 minut): Přejděte do stabilního tempa, při kterém zvládnete bez zadýchání mluvit. Udržujte kroky lehké a nechte kotníky, chodidla a lýtka přirozeně pracovat.
Udržení tempa (10–15 minut): Soustřeďte se na hladký nášlap z paty na špičku a uvolněná ramena. Pokud jdete po jídle, toto tempo bohatě stačí, není nutné tlačit na intenzitu.
Volné prodloužení (15+ minut): Pokud máte čas a cítíte se dobře, pokračujte dalších 5 až 15 minut ve stejném tempu. Rychlá chůze (power walking) není nutná – pravidelnost je důležitější než rychlost.
Při chůzi nechte paže volně se pohybovat a zapomeňte na křečovité držení telefonu v ruce. Právě přirozené máchání rukama totiž stimuluje a probouzí klíčové lymfatické uzliny v podpaží. K uvolnění napětí pomáhá také jemné natáčení trupu, občasné kroužení rameny nebo uvolnění zápěstí a hlavy.
Neméně zásadní je hluboký dech až do břicha. Pomalý a kontrolovaný nádech, při kterém máte pocit, jako byste v břiše nafukovali a vyfukovali balónek, vytváří v hrudníku tlakové změny, které fungují jako velká a jemná vnitřní pumpa pro vaši mízu.
Zdravotní benefity
Pokud se lymfa v těle správně rozproudí, přichází celá řada pozitivních změn. Lidé si nejčastěji všímají, že se cítí lehčí, méně ztuhlí a méně oteklí, což oceníte zejména po dlouhých hodinách strávených sezením v kanceláři nebo po cestování.
Lymfatická chůze má však i další benefity. Podporuje například zažívání – už 10 až 15 minut chůze po jídle může pomoci zmírnit nadýmání, plynatost a nepříjemný pocit těžkosti, protože pohyb podporuje přirozený průchod jídla a plynů střevy.
Pravidelná aktivita navíc prospívá imunitnímu systému a pomáhá odbourávat stres. Pohyb podporuje cirkulaci tekutin v těle a vědomá procházka, ideálně v přírodě, může zároveň přispět k psychickému uvolnění a snížení napětí.