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Lymfatická chůze je nový hit. Nastartuje lymfu a pomůže proti otokům i nafouklému břichu

Lymfa
LymfaFoto: Shutterstock – Pixel-Shot
Lymfa
LymfaFoto: Shutterstock – Pixel-Shot
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Co kdyby ke štíhlejšímu a lehčímu tělu, menším otokům a lepšímu trávení stačilo jen 20 minut denně? Bez posilovny, drahých procedur a vyčerpávajícího tréninku. Lymfatická chůze je nový wellness hit, který ukazuje, že i obyčejná procházka může mít větší efekt, než byste čekali. Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel a z obyčejné procházky se může stát doslova životní gamechanger.

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Mnoho současných fitness zní už na první pohled tak komplikovaně, že člověk ani nemá chuť je zkoušet. Vyžadují buď extrémní výkony v místnostech vytopených na čtyřicet stupňů, nebo cvičení na děsivě vypadajících strojích, jejichž ovládání musíte věnovat hned několik lekcí, než je vůbec pochopíte. 

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Není tak divu, že se s radostí obracíme opačným směrem. „Lidé se odklánějí od myšlenky být za každou cenu extrémní. Ne na každém tréninku musíte vypustit duši, aby k něčemu byl,“ vysvětluje Petra Gospic, lymfatická masérka.

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„Lidé chtějí jednoduché, udržitelné návyky, které reálně zapadnou do jejich každodenního života, a tohle je zaručeně jeden z nich,“ dodává. Letošní wellness scénu proto ovládl návrat k naprostým základům, kterým je lymfatická chůze.

„Ze všech způsobů, jak pečovat o lymfatický systém, je chůze jeden z nejjednodušších,“ souhlasí i Rebecca Faria, zakladatelka institutu Detox by Rebecca. „Žádné spa, žádné drahé členství, žádné speciální vybavení. Nemusíte se dokonce ani převlékat. Prostě jdete ven, hýbete se a vaše tělo už se postará o zbytek.“

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Co přesně je lymfatická chůze?

Odborníci doporučují vnímat lymfatickou chůzi jako vědomý pohyb, nikoliv jako obyčejnou večerní procházku. „Je to sice běžná chůze, ale s důrazem na hluboké dýchání, správné držení těla a přirozený pohyb, který efektivně podporuje zdravou cirkulaci lymfy,“ osvětluje Gospic.

Lymfatický systém v našem těle funguje jako čistička odpadních látek, avšak na rozdíl od krevního oběhu nemá svou vlastní pumpu, jakou je pro krev srdce. Aby lymfatická tekutina v těle neustále obíhala, spoléhá organismus výhradně na aktivní pohyb, svalové kontrakce a dýchání.

Rebecca Faria přirovnává tento proces k mechanickému tlaku: „Při každém kroku svaly tyto ‚trubice‘ s lymfou jemně stlačují, podobně jako když mačkáte tubu se zubní pastou, a ta se udržuje v plynulém oběhu. Lymfatická chůze je zkrátka chůze takovým způsobem, který vašemu tělu poskytne to nejlepší možné stlačení mízních cest. Vzpřímený postoj, volné máchání pažemi, hluboké dýchání to je vlastně všechno. Stanete se doslova svou vlastní pumpou.“

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Významnou roli zde hrají také lýtkové svaly. Svaly na chodidlech a lýtkách fungují při každém kroku jako přirozená pumpa, která pomáhá tlačit krev a tekutiny z dolní poloviny těla zpět nahoru, což brání jejich hromadění v nohách a výrazně zlepšuje cirkulaci. Ne nadarmo se proto lýtkům přezdívá „druhé srdce.

Lymfa
Lymfatická chůze zažívá v současnosti velký boom. A právem!
Foto: Shutterstock – Jacek Chabraszewski

Jak na to krok za krokem

Lymfatická chůze vůbec nemusí být složitá ani intenzivní – klíčem je plynulost, rytmus a konzistence, nikoliv rychlost. Pro ideální procházku se doporučuje následující schéma:

    Zahřátí (0–5 minut): Začněte pomalým, pohodlným tempem a postupně rychlost mírně zvyšujte. Nechte paže volně swingovat podél těla a soustřeďte se na klidný, plynulý dech.

    Nalezení rytmu (5–10 minut): Přejděte do stabilního tempa, při kterém zvládnete bez zadýchání mluvit. Udržujte kroky lehké a nechte kotníky, chodidla a lýtka přirozeně pracovat.

    Udržení tempa (10–15 minut): Soustřeďte se na hladký nášlap z paty na špičku a uvolněná ramena. Pokud jdete po jídle, toto tempo bohatě stačí, není nutné tlačit na intenzitu.

    Volné prodloužení (15+ minut): Pokud máte čas a cítíte se dobře, pokračujte dalších 5 až 15 minut ve stejném tempu. Rychlá chůze (power walking) není nutná – pravidelnost je důležitější než rychlost.

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    Při chůzi nechte paže volně se pohybovat a zapomeňte na křečovité držení telefonu v ruce. Právě přirozené máchání rukama totiž stimuluje a probouzí klíčové lymfatické uzliny v podpaží. K uvolnění napětí pomáhá také jemné natáčení trupu, občasné kroužení rameny nebo uvolnění zápěstí a hlavy.

    Neméně zásadní je hluboký dech až do břicha. Pomalý a kontrolovaný nádech, při kterém máte pocit, jako byste v břiše nafukovali a vyfukovali balónek, vytváří v hrudníku tlakové změny, které fungují jako velká a jemná vnitřní pumpa pro vaši mízu.

    Zdravotní benefity 

    Pokud se lymfa v těle správně rozproudí, přichází celá řada pozitivních změn. Lidé si nejčastěji všímají, že se cítí lehčí, méně ztuhlí a méně oteklí, což oceníte zejména po dlouhých hodinách strávených sezením v kanceláři nebo po cestování.

    Lymfatická chůze má však i další benefity. Podporuje například zažívání už 10 až 15 minut chůze po jídle může pomoci zmírnit nadýmání, plynatost a nepříjemný pocit těžkosti, protože pohyb podporuje přirozený průchod jídla a plynů střevy. 

    Pravidelná aktivita navíc prospívá imunitnímu systému a pomáhá odbourávat stres. Pohyb podporuje cirkulaci tekutin v těle a vědomá procházka, ideálně v přírodě, může zároveň přispět k psychickému uvolnění a snížení napětí.

    VIDEO: Spotlight Aktuálně.cz Michal Skořepa.

    Spotlight Aktuálně.cz - Michal Skořepa. | Video: Aktuálně.cz

    Zdroje: vogue.co.uktomsguide.com

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