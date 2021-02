Lidé se ke mě chovají jinak, říká o 30 kg lehčí Rebel Wilsonová

Úspěšná australská herečka a spisovatelka se do hubnutí pustila na začátku minulého roku. Stanovila si cíl vážit 75 kilogramů a to se jí podařilo dokonce s měsíčním předstihem.

Se svými fanoušky na Instagramu více než hodinu otevřeně mluvila o náročném procesu cvičení a hubnutí, který jí za poslední rok připravil o 30 kilogramů váhy. "Teď, když jsem v dobré kondici, mi lidé nabízejí, že mi pomohou s nákupem do auta, otevírají mi dveře. Je to to, co ostatní lidé zažívají pořád?" líčí své dojmy čtyřicetiletá Rebel.

Svěřila se také s tím, že je pro ni náročné jíst teď tolik masa, protože se dříve stravovala téměř vegetariánsky: "V procesu hubnutí jsem každý den přijímala maximálně 1500 kalorií, teď už si budu moci v režimu udržení váhy zvednout denní příjem na 2000 kalorií."

Podívejte se ve videu, jak se Rebel Wilsonové na cestě za lepší kondicí dařilo.