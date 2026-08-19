Když se mluví o zdravém trávení, pozornost většinou míří k tomu, co jíme. Vláknina, kvašená zelenina nebo jogurty mají své pevné místo, stejně důležité ale může být i to, co během dne pijeme. Některé nápoje dodají střevům prospěšné mikroorganismy, jiné vlákninu nebo jednoduše dostatek tekutin, bez kterých se trávení neobejde.
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Správně zvolený pitný režim může trávení podpořit stejně jako jídelníček. Některé nápoje dodají prospěšné bakterie či vlákninu, jiné pomohou především hydratací. Důležité je ale vědět, po čem sáhnout častěji a co naopak raději omezit.
Kefír jako jednoduchý začátek
Jedním z nejznámějších fermentovaných nápojů je kefír. Klasická mléčná varianta obsahuje bakterie a kvasinky vznikající při kvašení, k dostání jsou ale také alternativy připravované například z kokosu či ovsa.
Fermentace navíc mění původní složení mléka, takže může být kefír pro některé lidi lépe stravitelný než běžné mléko. Není přitom nutné vypít půl lahve najednou. Pokud na kvašené nápoje nejste zvyklí, je lepší začít menším množstvím a sledovat, jak na něj trávení reaguje.
Kombucha ano, ale není to obyčejná limonáda
Velkou popularitu si v posledních letech získala také kombucha. Lehce perlivý nápoj vzniká fermentací čaje za pomoci bakterií a kvasinek a díky své nakyslé chuti může být zajímavou alternativou klasických sladkých limonád.
Ani u kombuchy ale neplatí, že čím více, tím lépe. Podle způsobu výroby může obsahovat zbytkový cukr i malé množství alkoholu a citlivějším lidem nemusí vyhovovat kvůli kyselosti. Rozumnější je proto brát ji jako zpestření pitného režimu než jako nápoj, který by měl nahrazovat vodu.
Podobně lze jídelníček doplnit acidofilním mlékem, zákysy nebo jogurtovými nápoji. U fermentovaných výrobků může dávat smysl druhy střídat místo toho, abyste každý den pili stále totéž.
Hodné bakterie potřebují také nakrmit
Nestačí pouze přidávat potraviny obsahující živé kultury. Mikroorganismy ve střevě potřebují také látky, kterými se mohou „živit“. K nim patří některé druhy vlákniny označované jako prebiotika.
Jedním z nich je inulin, který se přirozeně vyskytuje například v čekance. K dostání je také v podobě prášku nebo čekankových výrobků, které lze přidat do smoothie, čaje či jiného nápoje. S vlákninou ale souvisí jedno důležité pravidlo: potřebuje dostatek tekutin. Pokud množství vlákniny prudce zvýšíte a přitom málo pijete, místo očekávané úlevy se mohou dostavit zažívací potíže.
Zelený čaj a matcha jako změna místo další kávy
Pokud během dne automaticky saháte po druhé či třetí kávě, jednou z alternativ může být zelený čaj nebo matcha. Oba obsahují rostlinné látky včetně antioxidantů a zároveň kofein, takže dokážou povzbudit.
Matcha se připravuje z jemně namletých čajových lístků a pro mnoho lidí se z její přípravy stal malý dopolední rituál. Zázračný lék na trávení to není, jako součást pestrého pitného režimu ale může představovat příjemnou změnu.
Smoothie má jednu výhodu: vláknina zůstává uvnitř
Ovocné a zeleninové smoothie se od běžné ovocné šťávy liší především tím, že v nápoji zůstává větší část rozmixované suroviny, a tedy i vlákniny. Do mixéru můžete přidat například špenát, jablko se slupkou, řapíkatý celer, lesní ovoce nebo trochu lněných či chia semínek. Právě kombinace ovoce, zeleniny a semínek může být jednoduchým způsobem, jak zvýšit pestrost jídelníčku.
Ani smoothie ale nemusí mít velikost půllitrového džbánu. U ovoce je dobré pamatovat i na množství přirozeně obsaženého cukru a nápoj brát spíše jako součást jídla než jako neomezené pití během celého dne.
Nejobyčejnější nápoj zůstává tím nejdůležitějším
Při všech kefírech, matchách a fermentovaných specialitách se snadno zapomene na to nejjednodušší – vodu. Právě dostatečný příjem tekutin pomáhá vláknině správně fungovat a podporuje normální průchod tráveniny střevem.
Stejně důležité jako přidávání „zdravých“ nápojů může být omezení těch, které pijeme až příliš často. Typickým příkladem jsou přeslazené limonády, energetické nápoje nebo velké množství alkoholu. Není nutné přestavět celý pitný režim během jediného dne. Mnohem praktičtější může být postupná změna: ráno začít vodou, během dopoledne si dát malý kefír nebo zelený čaj, odpoledne neslazený čaj či smoothie a večer se vrátit k obyčejné vodě.
Střeva ostatně většinou nepotřebují žádný jeden zázračný nápoj. Mnohem více jim prospívá pestrost, dostatek vlákniny a tekutin a změny, na které má tělo čas si postupně zvyknout.