Jan Vojáček se k medicíně nedostal jen přes rodinnou tradici, ale také přes sport. Jako fotbalový brankář se dostal až do kádru Sigmy Olomouc, zároveň ale už tehdy poznával, jak výrazně může výkon ovlivnit psychika. „Měl jsem hodně nároků na sebe, tlak na sebe, nechtěl jsem to zkazit nikomu, tak jsem byl hodně ve stresu, hodně v napětí,“ vzpomíná.
Lékař, který si na pacienta vyhradí 90 minut. Jan Vojáček vysvětlil, proč mu pár údajů z tlakoměru nestačí
Zdraví není jen otázkou diagnóz a léků. To, jak žijeme, spíme, pracujeme se stresem nebo pečujeme o vztahy, může podle lékaře Jana Vojáčka hrát v našem celkovém rozpoložení mnohem větší roli, než si připouštíme.
Po studiích medicíny nastoupil na ortopedii, jenže už předtím zažil ve Skotsku moment, který mu zůstal v hlavě. Při běhu se prý viděl jako vyhořelý a nemocný lékař. „Já jsem tenkrát nějak si sám v sobě přislíbil, že tak prostě nedopadnu.“ Po návratu přesto na ortopedii nastoupil, brzy ale cítil, že to není jeho cesta.
„Já jsem se sám se sebou necítil dobře“
Změna jeho profesního směru souvisela i s vlastními potížemi. „Chtěl jsem řešit nějakou svoji vnitřní nepohodu,“ říká. Přestože byl sportovec, trápily ho podle jeho slov bolesti, kožní problémy i svalové záškuby a dobře se necítil ani ve vztazích.
„Prostě já jsem se sám se sebou necítil dobře,“ přiznává. Postupně ho proto začal víc zajímat člověk jako celek. „Mě zajímá ten člověk. Ne ten orgán, ne ta diagnóza, ne ten symptom a jak ho nejlépe potlačit.“
Nestačí mu vědět, že má pacient vysoký tlak
Právě tím se podle něj jeho přístup liší od běžné ordinace. Na první návštěvu si vyhrazuje minimálně devadesát minut. „Já si s tím člověkem 90 minut potřebuju popovídat,“ vysvětluje. Pokud například přijde pacient s vysokým tlakem, nestačí mu samotná naměřená hodnota. „Já potřebuju pochopit ten příběh toho tlaku v souvislosti s tím člověkem, kterej ho má,“ říká.
Jeho pohled se proto soustředí nejen na samotnou nemoc, ale také na stres, vztahy, spánek, emoce nebo životní styl. „Klasický lékař se fokusuje na symptomy, jak je co nejlépe uhasit, co nejrychleji. Já se fokusuju na životní příběh člověka, proč je nemocnej.“
Jan Vojáček je český lékař, který se věnuje funkční a celostní medicíně. Původně působil na ortopedii ve Fakultní nemocnici Olomouc, předtím se věnoval také vrcholovému fotbalu a jako brankář se dostal až do kádru Sigmy Olomouc. Ve své praxi se zaměřuje na hledání širších souvislostí zdravotních potíží a kromě samotné diagnózy sleduje také životní styl, psychiku, vztahy, stres či prostředí, ve kterém člověk žije.
Tělo podle něj vysílá informace
Podobně mluví i o zdánlivě banálních signálech. Třeba pokles libida podle něj není jen problém, který je potřeba „spravit“. „Je to informace, kterou bych měl přečíst a kterou bych měl řešit,“ říká. Příčina může podle něj souviset s hormony, vyčerpáním, přetíženým nervovým systémem, vztahy nebo nekvalitním spánkem.
Za jednu z největších slabin běžné medicíny považuje také komunikaci. Pacientům podle něj někdy chybí pochopení a partnerský rozhovor. „Pokud říkáme, že komunikace není důležitá, tak za mě jsme jako mimo,“ říká.
Čas a energie jsou podle něj nejcennější
Vojáček tvrdí, že svůj vlastní život staví jinak než v době, kdy na sebe vytvářel silný tlak. Více energie věnuje rodině, vztahům, pohybu a věcem, které mu dávají smysl. „To nejcennější, co v životě mám, je čas a moje životní energie,“ říká. „Vážím si své energie, vážím si svého času a vážím si svého každého jednoho dne.“