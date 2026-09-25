Sama o sobě s úsměvem říká, že na lékařskou fakultu přicházela jako typická premiantka z gymnázia s absolutní, téměř bezmeznou důvěrou ve vědecké poznání. „Považovala jsem medicínu za bernou minci, za to nejlepší a nejpokročilejší, co jako lidstvo víme,“ vzpomíná MUDr. Tereza Feltoni.
Lék za padesát korun snižuje riziko návratu rakoviny prsu o desítky procent. Běžní doktoři o něm ale nevědí, tvrdí lékařka
„Přípravek za padesát korun snižuje riziko návratu rakoviny prsu o desítky procent. A lékaři o něm nevědí,“ tvrdí MUDr. Tereza Feltoni. Mladá lékařka si sama prošla minovým polem, když bojovala se dvěma závažnými chorobami a na vlastní kůži zjišťovala, jak propojit konvenční medicínu s aktivní rolí pacienta a dostupnou doplňkovou péčí.
Sama o sobě s úsměvem říká, že na lékařskou fakultu přicházela jako typická premiantka z gymnázia s absolutní, téměř bezmeznou důvěrou ve vědecké poznání. „Považovala jsem medicínu za bernou minci, za to nejlepší a nejpokročilejší, co jako lidstvo víme,“ vzpomíná MUDr. Tereza Feltoni.
Její vlastní tělo jí však vysílalo varovné signály od raného dětství. Nekonečné kolotoče atopického ekzému, nediagnostikovaných alergií a týdnů strávených v izolaci od spolužáků v pubertě vystřídaly hormonální výkyvy a poruchy příjmu potravy.
Všechno se zdálo jako roztříštěné střepy jednoho velkého problému, který vyvrcholil ve jejích dvaadvaceti letech. Přímo po vyčerpávající zkoušce z anatomie se poprvé objevilo masivní krvácení ze střeva. Prvotní reakce lékařů byla překvapivě povrchní. Tvrdili, že jde nejpravděpodobněji o hemoroidy nebo dlouhotrvající menstruaci.
Specialisté na odborném pracovišti však po důkladném vyšetření vyřkli neúprosnou diagnózu: ulcerózní kolitida, doživotní a oficiálně nevyléčitelné zánětlivé onemocnění. Tehdejší mladá studentka nasadila předepsané kortikoidy a po šest let se snažila žít v iluzi, že stačí pasivně polykat prášky a odevzdat své tělo do rukou odborníků.
Vzpoura na nemocničním lůžku
Skutečná krize přišla bezprostředně po poslední státní zkoušce na lékařské fakultě. Tělo vystavené neustálému stresu a probdělým nocím nad knihami vypovědělo službu v podobě masivního relapsu. Tereza skončila na nemocničním lůžku s vizí ještě agresivnější farmakologické léčby a hrozících chirurgických zákroků.
Když však od ošetřujících kolegů slyšela, jaká budoucnost ji čeká, poprvé pocítila hluboký vnitřní odpor. „Kolegové se do mě tehdy pustili s tím, že nebudu moci mít děti, že umřu, přijdu o střevo a skončím s vývodem,“ popisuje okamžik, kdy se rozhodla systémovému zastrašování vzepřít.
Namísto podrobení se podepsala revers a opustila nemocnici. O několik dní později odletěla na Mauricius, kde se provdala, a zahájila nekompromisní proměnu svého stravování, mysli i celkového životního stylu. Výsledek přišel neuvěřitelně rychle: od roku 2016 je bez jediného relapsu a její střevo se plně zregenerovalo.
Horor na ambulanci a síla jít vlastní cestou
Po letech relativního klidu, narození dvou dětí a návratu k náročné nemocniční praxi v oboru gynekologie ji však život vystavil ještě těžší zkoušce. Neustálý stres, noční služby a stravování odbývané za běhu si vybraly svou daň – objevila se diagnóza rakoviny prsu.
Následovala operace, po níž se však dostavily dramatické komplikace v podobě čtyřicetistupňových horeček a sepse. Podrobná vyšetření ukázala, že v prsu nebylo jedno ložisko, ale hned tři tumory, přičemž v okrajích operované tkáně zůstaly nádorové buňky.
Zlomovým momentem se stal zákrok na ambulanci, kde jí v obrovských bolestech bez dostatečné anestezie rozřezali čerstvě operované prso, aby z něj vymačkali hnis. „Omdlela jsem bolestí a v té chvíli se mi zdálo, jak budu vypadat, když budu dělat to, co mi říkají. Věděla jsem, že už to nikdy nechci zažít a že je mi jedno, jak to dopadne, ale toto už snášet nebudu,“ vzpomíná s mrazením v zádech.
Odmítla plánovanou konvenční léčbu a rozhodla se plně zaměřit na celostní medicínu, radikální změny vnitřního nastavení, meditaci a hledání příčin. „Nechtěla bych ale, aby to vyznělo, že doporučuji lidem odmítat léčbu, to určitě nedělám, není moje práce ani na to nemám nárok. Chci jen říct, co vedlo k tomu, že jsem se já rozhodla pro jiné řešení a že jsem zjistila, že toho pro sebe mohu udělat strašně moc.“
Smíření se smrtí jako brána k uzdravení
Proces jejího zotavení se neodehrával pouze na rovině jídelníčku či půstů, ale především v rovině lidské psychiky. Jako lékařka věděla, jak obrovským způsobem dokáže onkologické pacienty paralyzovat strach ze smrti. Sama proto trávila dlouhé hodiny v meditacích a učila se přistupovat k vlastnímu tělu s vděčností a pokorou.
„Pro mě bylo klíčové přecvaknutí v hlavě a hluboké smíření se s tím, že tu nemusím být,“ vysvětluje MUDr. Feltoni. Smířit se podle ní však rozhodně neznamená rezignovat na život, ale přijmout fakt vlastní smrtelnosti jako možný výsledek a zároveň udělat absolutní maximum pro to, aby se tak nestalo. Teprve ve chvíli, kdy z jejího těla spadl permanentní stresový tón a strach, dokázala plně mobilizovat vlastní ozdravné procesy.
Přípravek za padesát korun
Právě na pomezí konvenční vědy a celostního přístupu MUDr. Feltoni narazila na jeden z největších paradoxů současného zdravotnictví. Zatímco systém investuje astronomické sumy do vývoje nových, drahých biologických léčiv a komplexních procedur, dostupné látky s prokazatelnými účinky zůstávají stranou zájmu.
Zářným příkladem je N-acetyl cystein, zkráceně NAC, který se v běžné lékařské praxi používá například pod názvem ACC injekt. Lékařka poukazuje na vědecké studie, které naznačují, že tato cenově extrémně dostupná látka dokáže snížit riziko návratu rakoviny prsu až o desítky procent.
Přestože je přípravek volně dostupný, každý lékař ho s mírným doplatkem může pacientovi napsat, v běžných ordinacích se o něm téměř nemluví. Důvodem podle MUDr. Feltoni není zlý úmysl, ale fakt, že lékaři v extrémně vyčerpávajícím nemocničním provozu jednoduše nemají časový ani mentální prostor studovat rozsáhlý vliv doplňků stravy, výživy či bylin.