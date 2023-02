Krevní testy odhalí, kolik ženám zbývá vajíček. Ty nejpřesnější si zatím platí samy

Pojišťovny proplácejí testy, které je možné provést jen v období menstruace a žena zároveň nesmí užívat hormonální antikoncepci. "Šanci na vyšetření máme tedy jen několik dní v měsíci a výsledek nemusí být přesný," vysvětluje Štěpán Machač z České gynekologické a porodnické společnosti.

I proto někteří lékaři usilují o to, aby zdravotní pojišťovny hradily modernější AMH test, který měří koncentraci takzvaného Anti-Müllerian hormonu. Ten ukáže, zda je žena v optimálním období plodnosti, nebo jestli její schopnost otěhotnět již klesá. Lze jej provést kdykoliv, nejen během menstruace, ale ženy za něj v současnosti platí až 800 korun.

Množství zbývajících vajíček se nejčastěji zjišťuje u žen, kterým se nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Testy se ale provádí i před operacemi vaječníků nebo zahájením onkologické léčby. I proto se za hrazení AMH testů zasazují také onkologové. "Jejich pacientky si často nechávají změřit ovariální rezervu před zahájením léčby. Podobně jako u chirurgických zákroků je i v tomto případě AMH měření mnohem lepší volbou než starší metody," popisuje Machač.

Měření ovariální rezervy pomocí AMH je standardně hrazeno ve většině západních zemí a proplácí ho také pojišťovny v sousedním Slovensku. Na zjištění počtu svých vajíček by ženy měly mít podle specialistů na reprodukci nárok nejméně čtyřikrát za život v odstupu alespoň jednoho roku. Proto nyní čeští lékaři usilují o to, aby byl modernější test hrazený pojišťovnou i v tuzemsku.

Ženy se rodí s předem danou zásobou vajíček, jejichž počet je dán geneticky. Běžně se ženě, která již menstruuje, každý měsíc připraví několik desítek vajíček, jedno z nich dozraje a uvolní se, ostatní pak nenávratně zaniknou. Jakmile je jejich zásoba vyčerpána, žena přechází do menopauzy, nemenstruuje a přestává být plodná. U některých pacientek dochází k takzvanému předčasnému ovariálnímu stárnutí a do menopauzy vstupují už před 40. rokem věku, což se dá odhalit s předstihem právě díky testům z krve a ultrazvuku.

Dřívější nástup menopauzy může naznačit také zkracující se délka cyklu. Předčasné ovariální stárnutí neznamená, že by žena nemohla mít v budoucnu děti. Je ale důležité, aby svůj stav znala a přizpůsobila mu plánování rodiny. "V případě, že se na mateřství zatím necítí, ale do budoucna by děti chtěla, může si nechat svá vajíčka odebrat a zamrazit," míní lékař Pavel Otevřel z reprodukční kliniky Reprofit.