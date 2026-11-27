Hořčík patří mezi minerály, bez kterých se tělo neobejde. Přesto jeho význam často začneme řešit až ve chvíli, kdy se objeví zdravotní potíže. Kromě správné činnosti svalů a nervového systému se podílí také na metabolismu energie, regulaci krevního tlaku a udržování normálního srdečního rytmu.
Křeče, únava i podrážděnost. 9 nenápadných znamení, že vašim buňkám chybí zásadní minerál
Únava, podrážděnost, svalové křeče nebo nekvalitní spánek. Nenápadné potíže, které snadno přičítáme stresu nebo nedostatku odpočinku. Někdy za nimi ale může stát i nedostatek hořčíku. Tento důležitý minerál se podílí na stovkách procesů v těle, od tvorby energie přes správnou funkci nervů a svalů až po činnost srdce.
Hořčík patří mezi minerály, bez kterých se tělo neobejde. Přesto jeho význam často začneme řešit až ve chvíli, kdy se objeví zdravotní potíže. Kromě správné činnosti svalů a nervového systému se podílí také na metabolismu energie, regulaci krevního tlaku a udržování normálního srdečního rytmu.
Nedostatek hořčíku se přitom nemusí projevit pouze jedním konkrétním příznakem. Někdy jde o kombinaci několika zdánlivě nesouvisejících obtíží, které mohou postupně ovlivňovat každodenní fungování. Jaké signály mohou naznačovat, že tělu tento důležitý minerál chybí?
1. Podrážděnost a změny nálady
Dochází vám poslední dobou trpělivost rychleji než obvykle? I drobnosti vás snadno rozčílí a vy hned vyskakujete jako čertík z krabičky? Jednou z možných příčin může být právě nedostatek hořčíku.
Minerál se podílí na správné činnosti nervového systému a regulaci neurotransmiterů, například serotoninu a dopaminu, které ovlivňují náladu a emoční prožívání. Jejich fungování může být při nedostatku hořčíku narušeno. Podrážděnost ale samozřejmě může souviset také se stresem, únavou nebo dalšími faktory.
2. Nevolnost a zažívací potíže
Nevolnost, zvracení nebo zácpa mohou být dalšími projevy nedostatku hořčíku. Ten se podílí na činnosti hladkého svalstva, a tedy i na pohybech trávicího traktu, které zajišťují posun potravy střevy.
Při jeho nedostatku může být narušena běžná činnost trávicího systému. Pokud se zažívací obtíže opakují nebo přetrvávají po delší dobu, je vhodné hledat jejich příčinu ve spolupráci s lékařem.
3. Ztráta chuti k jídlu
Nedostatek hořčíku může souviset také se sníženou chutí k jídlu. Vědci zkoumají jeho vztah k leptinu, hormonu, který se podílí na regulaci hladu, sytosti a tělesné hmotnosti.
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Roli mohou hrát také doprovodné zažívací potíže, například nevolnost nebo nadýmání. Přímá souvislost mezi nízkou hladinou hořčíku a ztrátou chuti k jídlu však zatím není zcela objasněná.
4. Neustálá únava a nedostatek energie
Pokud se cítíte jako vyždímaný citron, přestože dostatečně odpočíváte, může být jednou z možných příčin také nedostatek hořčíku.
Minerál je nezbytný pro tvorbu a využívání ATP, tedy molekuly, která slouží buňkám jako hlavní zdroj energie. Bez dostatečného množství hořčíku nemohou tyto procesy fungovat optimálně. Výsledkem může být právě únava, nedostatek sil a horší regenerace.
5. Brnění a necitlivost končetin
Mravenčení, brnění, necitlivost nebo pálivé pocity v rukou a nohou mohou souviset s narušenou činností nervového systému. Hořčík totiž pomáhá regulovat přenos nervových signálů a rovnováhu vápníku v nervových buňkách.
Pokud jeho hladina výrazně klesne, může se tato rovnováha narušit. Brnění končetin má ale i řadu dalších příčin, proto by přetrvávající potíže měl posoudit lékař.
6. Časté bolesti hlavy a migrény
Nedostatek hořčíku se zkoumá také v souvislosti s bolestmi hlavy a migrénami. Minerál se podílí na regulaci neurotransmiterů a průtoku krve, včetně procesů spojených s rozšiřováním cév.
Jeho nízká hladina může přispívat ke vzniku nebo zhoršení bolestí hlavy. Migrénu mohou doprovázet také nevolnost, závratě a zvýšená citlivost na světlo. Časté nebo intenzivní bolesti hlavy je však vždy vhodné konzultovat s lékařem.
7. Problémy se spánkem
Dlouhé usínání, přerušovaný spánek nebo ranní únava mohou mít různé příčiny, jednou z nich může být i nedostatečný příjem hořčíku.
Ten se podílí na regulaci neurotransmiterů podporujících uvolnění organismu a souvisí také s regulací melatoninu, hormonu ovlivňujícího cyklus spánku a bdění. Některé studie naznačují, že dostatečný příjem hořčíku může souviset s lepší kvalitou spánku.
8. Svalové křeče a záškuby
Bolestivé křeče v lýtkách nebo mimovolné cukání svalů patří mezi známé projevy, které se spojují s nedostatkem hořčíku.
Minerál pomáhá udržovat rovnováhu vápníku a draslíku ve svalové tkáni. Tyto látky jsou důležité pro správné stahování a následné uvolňování svalů. Pokud je hořčíku málo, může být jejich fungování narušeno a svaly mohou být náchylnější ke křečím a záškubům.
Je však třeba dodat, že svalové křeče mají více možných příčin a samotné doplňování hořčíku nemusí vždy přinést úlevu.
9. Bušení a nepravidelný srdeční rytmus
Hořčík je důležitý také pro správnou činnost srdečního svalu a udržování rovnováhy elektrolytů, které ovlivňují elektrickou aktivitu srdce. Jeho výrazný nedostatek proto může způsobit bušení srdce nebo nepravidelný srdeční rytmus.
Někdy se přidávají také závratě či dušnost. Tyto příznaky není vhodné automaticky přisuzovat nedostatku minerálů. Opakované bušení srdce vyžaduje lékařské vyšetření.
Kdo je nejohroženější
Některé skupiny lidí jsou nedostatkem hořčíku ohroženy více než ostatní. Patří mezi ně především starší dospělí, u kterých může s věkem klesat vstřebávání hořčíku ve střevech a naopak se zvyšovat jeho vylučování ledvinami. Vyšší riziko mají také lidé s onemocněním trávicího traktu, například Crohnovou chorobou nebo celiakií, protože tato onemocnění mohou zhoršovat vstřebávání minerálu.
Pozornost by měli věnovat příjmu hořčíku také lidé s diabetem 2. typu. Vyšší hladina glukózy v krvi totiž může zvyšovat jeho vylučování močí. Rizikovou skupinou jsou rovněž lidé, kteří nadměrně konzumují alkohol, protože ten může negativně ovlivňovat vstřebávání hořčíku. Jeho hladinu mohou snižovat také některé léky, například diuretika nebo přípravky používané při léčbě nadměrné žaludeční kyselosti.
Jak hořčík doplnit?
Dobrým základem je pestrý jídelníček. Mezi přirozené zdroje hořčíku patří listová zelenina, celozrnné obiloviny, luštěniny, ořechy a semínka. Vysoký obsah tohoto minerálu mají například dýňová a chia semínka, vhodnou volbou je také špenát.
Pokud se ale nedaří pokrýt jeho potřebu stravou, lze sáhnout po doplňcích. Na trhu najdete různé formy, například magnesium citrát nebo oxid hořečnatý, které se liší mimo jiné vstřebatelností. S výběrem vhodného přípravku je dobré poradit se s lékařem nebo lékárníkem, zejména pokud užíváte léky nebo máte zdravotní potíže.