Muchničky se líhnou v tekoucí vodě a vyhovují jim vlhčí místa. Člověk na ně může narazit u potoků, řek, na zahradách, loukách i v lese. Přestože jsou drobné, dokážou dolétnout poměrně daleko, a když si najdou hostitele, jejich útok bývá nepříjemně intenzivní.
Kousnutí, které může bolet celé týdny. Malá moucha za sebou nechává otoky, hnis i alergické reakce
Vypadá nenápadně, její kousnutí ale dokáže pořádně potrápit. Může po něm zůstat bolestivý otok, výrazný zarudlý flek, svědění i zánět, který někdy skončí až antibiotiky. Nejčastěji útočí u vody, na vlhkých loukách a zahradách – a lidé si její štípanec mohou pamatovat celé týdny.
Sliny jako chemický koktejl
Bolestivost kousnutí potvrzuje také parazitolog Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj není problém jen v samotném bodnutí, ale hlavně v látkách, které muchnička při sání vypouští do ranky. „Samotné bodnutí je fakt bolestivé. Do místa sání pak vpouští sliny, které mají za úkol sání usnadnit. Je to poměrně složitý chemický koktejl, který v místě způsobí velmi silnou reakci,“ vysvětlil Votýpka.
Odborné práce toto vysvětlení podporují. Studie publikovaná v časopise Journal of Clinical Medicine, kterou vedli Monika Sitarz, Alicja Buczek a Weronika Buczek, sledovala 418 pacientů po napadení muchničkami v rekreačních oblastech jihovýchodního Polska. Autoři popsali lokální i celkové reakce po kousnutí a ukázali, že u některých lidí nejde jen o malý štípanec, ale o zdravotní problém s výraznými kožními projevy.
Podobně navazující studie z roku 2022 rozebírala 43 případů závažných kožních lézí po kousnutí muchničkami. Autoři uvádějí, že složky slin muchniček mohou u lidí vyvolat různé patologické reakce, které se projevují kožními lézemi i celkovými příznaky.
U někoho malý flíček, u jiného potíže na dva týdny
Reakce na kousnutí se ale velmi liší člověk od člověka. Zatímco jeden si po pár hodinách téměř ničeho nevšimne, jiný může řešit velký otok, bolest, zarudnutí a podráždění ještě řadu dní.
„Někdo bude mít malý flíček a za dvě hodiny o ničem neví, jiný bude mít obrovský flek, zduření nejbližších uzlin a může mít bolestivost klidně dva týdny. Je to individuální. Každý si to musí, v uvozovkách, zkusit sám na sobě,“ popisuje parazitolog.
Zvlášť silně mohou reagovat lidé, kteří mají obecně výraznější reakce na bodnutí hmyzem. Velký otok ale automaticky neznamená infekci. Britský institut NICE ve svém doporučení k hmyzím bodnutím upozorňuje, že rychlá kožní reakce po štípnutí bývá spíš zánětlivá nebo alergická než infekční a že většina hmyzích kousnutí antibiotika nepotřebuje. Zároveň uvádí, že zarudnutí a svědění jsou běžné a mohou trvat až deset dní.
Nejlepší obrana: repelent a neškrábat
Muchničkám se nejvíc daří venku, hlavně přes den a v blízkosti vlhčích míst. Prevencí je repelent, delší oblečení při pobytu u vody nebo v trávě a také snaha místo po kousnutí nerozškrábat. Právě škrábání totiž může otevřít cestu bakteriím a z obyčejné reakce udělat nepříjemnou infekci.
Dobrou zprávou je, že na rozdíl od komárů muchničky většinou nepronásledují člověka až domů. „Výhodou je, že nejde do místnosti nebo do stanu, navíc mají denní aktivitu. V noci na člověka moc nejdou,“ uzavírá parazitolog.