26. 12. Štěpán
Kostka ledu proti ucpanému nosu? Tenhle rychlý trik může ulevit během pár minut

Nachlazení, chřipka, rýma
Foto: isifa/Thinkstock
Nachlazení, chřipka, rýma
Nachlazení, chřipka, rýmaFoto: isifa/Thinkstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ucpaný nos umí potrápit ve dne i v noci – a někdy nezabírá ani inhalace, ani sprej. Přitom existuje překvapivě jednoduchý fígl, který lidé zkoušejí doma: krátce přiložit kostku ledu k patru. Vysvětlíme, proč to může dočasně uvolnit dýchání a kdy se tento trik hodí vyzkoušet.

Ucpaný nos umí člověka položit rychleji než budík v pondělí. Najednou dýcháte jen pusou, v noci se budíte, pořád saháte po kapesnících a máte pocit, že se to nikam neposouvá. A je vcelku jedno, jestli za tím stojí nachlazení, alergie nebo neurčité „něco na mě leze – zkrátka vás to vyvede z provozu. Když už máte za sebou inhalaci, další sprej i všechny domácí fígle, může vás překvapit jedna nečekaně jednoduchá věc: led. Ano, obyčejná kostka ledu. Když ji na krátkou chvíli přiložíte k patru, může se spustit reflexní reakce, která pomůže uvolnit nosní průchody. Zní to trochu bláznivě, ale vysvětlení je překvapivě logické.

nachlazení
nachlazení

Chrchlání, kašel, rýma. Co může způsobit přecházení nemoci?

Zdraví

Co se děje, když přiložíte led na patro

Při ucpaném nose často nejde jen o „plný nos. Hlavní problém bývá jinde: nosní sliznice oteče, protože se cévy rozšíří a tkáň se více prokrví. Tím se zmenší prostor v nosních průchodech a vzduch jimi jednoduše neprojde tak, jak by měl. Je to tedy reálná fyziologická překážka, ne jen otázka hlenu.

Patro je navíc velmi blízko nosním dutinám a vede jím síť citlivých nervových zakončení. Ta komunikují s autonomním nervovým systémem – tedy s „automatickým řízením těla, které mimo jiné ovlivňuje i to, zda se cévy rozšiřují, nebo naopak stahují. Když na patro působíte výrazným chladem (například ledem), tělo může reagovat reflexně: cévy v oblasti se stáhnou, otok sliznice se dočasně zmenší a nosní průchody se uvolní. Výsledek bývá jednoduchý – dýchá se snáz.

Tenhle „chladový impuls se dá přirovnat k tomu, když si přikládáte studené na namožené místo: chlad umí zklidnit podráždění a krátkodobě zmírnit otok. Jen tentokrát nejde o svaly, ale o dýchání. Bez léků, bez čekání, klidně kdekoliv – pokud je po ruce mrazák.

Nosní kapky
Nosní kapky
Foto: ISIA/Thinstock

Někdy pomůže to nejprostší

Kostka ledu není žádný zázrak a neřeší příčinu potíží (alergii, virózu ani zánět). Ale jako rychlá pomoc v momentě, kdy potřebujete aspoň na chvíli normálně dýchat – třeba před spaním nebo během dne – může být překvapivě užitečná. A někdy je přesně tohle rozdíl mezi probdělou nocí a chvílí úlevy.

Až budete mít příště pocit, že dýchání nosem je nedostupný luxus, zkuste na chvilku sáhnout po jednoduchém triku: vezměte led a jemně ho přitlačte k patru. Tělo má zvláštní, ale chytrá propojení – a to mezi patrem a nosem stojí za vyzkoušení.

VIDEO: Doktor popisuje, jak poznat chřipku od covidu. Zaberou na něj antibiotika?

Kolem 1500 lidí infekcím z respiračních virů každoročně podlehne. | Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, PMChealthdigest.com

