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Konec nafouklému břichu i náletům na ledničku: Hřebíčková voda funguje jako elixír pro imunitu i hormonální rovnováhu

Hřebíček
HřebíčekFoto: Shutterstock – ziptashantzi
Hřebíček
HřebíčekFoto: Shutterstock – ziptashantzi
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Voňavý hřebíček jako nepostradatelnou součást perníčků nebo svařeného vína netřeba představovat. Toto aromatické koření však nabízí mnohem víc než jen připomínku vánoční atmosféry. Za pozornost stojí také v podobě odvaru, kterému jsou připisovány účinky od podpory imunity a trávení až po stabilizaci hladiny krevního cukru či pomoc při hubnutí. Co o hřebíčkové vodě říká věda?

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Z hlediska vědy je hřebíček (Syzygium aromaticum) mimořádně bohatým zdrojem nutričních látek a antioxidantů. Hlavní účinnou složkou, která stojí za většinou jeho benefitů, je eugenol – aromatická sloučenina s prokázanými protizánětlivými, antibakteriálními a antioxidačními účinky.

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Kromě eugenolu obsahuje hřebíček také vysoké množství manganu, který je klíčový pro zdraví kostí a funkci mozku. Vědecké studie potvrzují, že hřebíček má jednu z nejvyšších schopností neutralizovat volné radikály, čímž snižuje oxidační stres v těle.

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Konec chutím na sladké

Hřebíčková voda nabízí skutečně širokou škálu zdravotních přínosů, mezi které patří především výrazná podpora trávení a pomoc s dosažením plochého bříška, protože obsažený eugenol uvolňuje hladkou svalovinu střev, čímž efektivně zmírňuje nadýmání, plynatost i křeče, a současně stimuluje tvorbu trávicích enzymů pro celkové zrychlení metabolismu. Což ocení zejména ženy v menopauze či perimenopauze, které nadýmání často trápí.

Dalším významným benefitem je stabilizace cukru v krvi, kdy vědecké výzkumy naznačují, že sloučeniny jako nigricin zvyšují příjem cukru z krve do buněk, což funkci inzulínu zlepšuje. Laicky řečeno pravidelné pití hřebíčkového nálevu pomáhá omezit náhlé chutě na sladké. 

Díky svým antiseptickým vlastnostem hřebíček navíc funguje jako účinný přírodní štít pro imunitu v těle ničí škodlivé mikroorganismy a posiluje obranyschopnost zejména v období sezonních onemocnění. V oblasti ústní hygieny se pak hřebíčková voda osvědčila jako vynikající přírodní prostředek ničící bakterie způsobující nepříjemný zápach z úst, plak i záněty dásní. 

Návod na domácí elixír vitality

Příprava hřebíčkové vody je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Pro domácí přípravu existují dvě osvědčené metody, s tím, že pro maximální uvolnění účinných látek se doporučuje studený nálev.

Studený nálev (macerát): Do 250 ml převařené vody (může být vlažná nebo pokojové teploty) vložte 3–6 celých hřebíčků. Nechte louhovat 8 až 12 hodin (ideálně přes noc). Ráno hřebíčky vyjměte nebo vodu slijte.

Teplý nálev (čaj): 4–6 celých hřebíčků zalijte 250 ml horké vody (cca 90 °C) a nechte 10–15 minut louhovat pod pokličkou.

    Kvalitní „čerstvý“ hřebíček poznáte tak, že ve vodě klesne ke dnu nebo plave svisle. Pokud zůstane ležet vodorovně na hladině, je starý a obsahuje minimum silic.

    Pro dosažení viditelných výsledků je ideální pít jednu sklenici tohoto nápoje ráno nalačno, přibližně 30 minut před snídaní, což zajistí nejrychlejší vstřebání eugenolu a nastartování trávicích procesů. Tato ozdravná kúra by měla trvat 30 dní, poté je vhodné zařadit pauzu.

    Hřebíček
    Pozor na to, v jaké poloze se hřebíček ve vodě nachází. Podle toho totiž poznáte, zda je čerstvý, nebo ne.
    Foto: Shutterstock – firdousalimughal

    Na co si dát pozor

    Ačkoliv je hřebíčková voda přírodním prostředkem, i v tomto případě platí, že není vhodná pro každého. Také je důležité nepřekračovat doporučené dávkování jedné sklenice denně. Opatrnost je pak nutná především u těhotných žen, protože eugenol může stimulovat děložní svalovinu. Nápoj není vhodný ani pro děti mladší dvou let. 

    Vzhledem k tomu, že hřebíček může ovlivňovat srážlivost krve a hladinu cukru, měli by se jeho konzumaci vyhnout lidé užívající léky na ředění krve nebo osoby s těžkým onemocněním jater a žaludečními vředy. Při dodržení těchto omezení se však hřebíčková voda může stát věrným přírodním spojencem na cestě k lepšímu zdraví a přirozené energii.

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    Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.govmed.utq.edu.iq/wp-contentverywellhealth.combylinky21.euirecept.czInstagram

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