Přeskočit na obsah
22. 10. Sabina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Konec mýtu o 10 000 krocích. Odborníci prozradili, co vám skutečně přidá 14 let života

Longevity dieta rozhodně není strádání či nuda.
Longevity dieta rozhodně není strádání či nuda.Foto: ntfy.cz
Longevity dieta rozhodně není strádání či nuda.
Longevity dieta rozhodně není strádání či nuda.Foto: ntfy.cz
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Téma longevity neboli dlouhověkosti dnes rezonuje společností a spolu s ním roste i nabídka nejrůznějších metod, jak zpomalit stárnutí – od drahých doplňků stravy přes laboratorní testy až po chladové terapie. Odborníci přitom mají v tom, co má pro dlouhý život ve zdraví skutečně smysl, zcela jasno. A možná vás překvapí, že ty nejpřínosnější kroky nevyžadují drahé investice ani složité procedury.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Cílem moderní vědy není pouze prodloužit celkovou délku života, ale především maximálně navýšit počet let strávených v plném zdraví, síle a soběstačnosti. Lékařský a technologický pokrok nám sice umožňuje dožívat se vyššího věku než kdykoliv v historii, velká část populace však své poslední dekády prožívá s chronickým onemocněním, v bolestech a v závislosti na péči druhých. 

Související

Skutečná dlouhověkost proto představuje ucelený přístup k péči o tělo i mysl, jehož smyslem je každodenními návyky oddálit nástup nemocí a zajistit si vysokou kvalitu života až do pozdního stáří.

Reklama
Reklama

Pohyb jako nástroj těžkého kalibru

Fyzická aktivita představuje nejsilnější preventivní štít proti předčasnému stárnutí organismu. Osvojení základních zdravých návyků dokáže v populaci modelově prodloužit život až o 14 let u žen a 12 let u mužů. V oblasti pohybu je přitom klíčové stavět na třech hlavních pilířích: každodenní chůzi, kardiorespirační zdatnosti a svalové síle.

Pro lidi do 60 let se jako optimální denní dávka chůze ukazuje osm až deset tisíc kroků, u starších ročníků přináší výrazný zdravotní efekt už šest až osm tisíc kroků. Stejně důležitá je aerobní kondice, která funguje jako funkční rezerva organismu a výrazně snižuje kardiovaskulární rizika.

Související

Nezastupitelnou roli hraje také udržení svalové hmoty. „Slabost svalů a úbytek svalové hmoty přímo souvisí s vyšší mortalitou i ztrátou soběstačnosti. Proto je zásadní zařadit silový trénink hlavních svalových skupin alespoň dvakrát týdně,“ vysvětluje odborník na kondici a výživu Ing. Josef Soukup, Ph.D.

Pestrý jídelníček a inspirace z Modrých zón

Vyvážená strava tvoří druhý nezbytný pilíř pevného zdraví. Buduje dlouhodobou prevenci a její pozitivní efekt na energii i soustředění lze pocítit prakticky okamžitě. Místo hledání zázračných řešení je však nutné zaměřit se na celkový stravovací koncept. „V oblasti výživy pro dlouhověkost nehledejme žádné zázračné superpotraviny. Důležitý je celkový a dlouhodobě udržitelný stravovací vzorec, který tělu dodá všechny potřebné živiny bez zbytečného stresu,“ uvádí Mgr. Hedvika Jakešová, nutriční terapeutka Nice To Fit You.

Osvědčenou cestou je inspirace stravováním v takzvaných Modrých zónách, tedy oblastech světa s nejvyšším věkem dožití obyvatel. Na tomto konceptu vznikají i moderní stravovací programy zaměřené na dlouhověkost, které kladou důraz na nutričně vyváženou stravu bohatou na kvalitní bílkoviny, antioxidanty a zdravé tuky.

Související

Základem denního jídelníčku by mělo být minimálně 400 gramů zeleniny, 200 gramů ovoce a alespoň 25 gramů vlákniny. Nutriční terapeutka připomíná, že vedle čerstvé zeleniny lze plnohodnotně využívat i zeleninu fermentovanou, tepelně upravenou nebo mraženou.

Bílkoviny je vhodné čerpat z neslazených kysaných mléčných výrobků, luštěnin, tofu, vajec, libového masa a tučných mořských ryb bohatých na omega-3 mastné kyseliny. Důležitá je také pestrost sacharidových příloh, kde se doporučuje střídat během týdne až 10 různých komplexních zdrojů, a využívání kvalitních tuků, jako je za studena lisovaný panenský olivový olej, ořechy a semínka.

Sociální vazby jako přirozený štít proti stresu

Při debatách o dlouhověkosti se často opomíjí faktor, který má na délku i kvalitu života zásadní vliv, a to mezilidské vztahy. Výzkumy ukazují, že lidé se silnějšími a pevnějšími sociálními vazbami vykazují až o 50 % vyšší pravděpodobnost přežití v porovnání s těmi, kteří čelí sociální izolaci. 

Související

„Pro zdravé stárnutí přitom není rozhodující kvantita a velký počet povrchních kontaktů, ale právě hloubka a kvalita vztahů,“ zdůrazňuje Josef Soukup. Pravidelně sdílený čas, pocit komunitní sounáležitosti a vzájemná opora fungují jako přirozený štít proti stresu a významně přispívají k celkové psychické i fyzické odolnosti.

Malé a udržitelné kroky místo perfekcionismu

Cesta ke zdravému stárnutí nevyžaduje extrémní režimy ani perfekcionismus, které naopak často vedou k vyhoření a škodlivému stresu.

„Každá vhodná potravina v jídelníčku a každý vědomý pohyb se počítá. Nemusíte hned měnit celý život od základu. Podstatné je dělat malé, udržitelné kroky, které dokážete opakovat po dlouhá léta,“ shrnuje Hedvika Jakešová. Pokud k pravidelnému pohybu a kvalitní stravě přidáte sedm až devět hodin kvalitního spánku, péči o vztahy a vyhnete se kouření či nadměrnému alkoholu, získáte ten nejlepší a nejspolehlivější recept na dlouhý a spokojený život.

VIDEO: Hubnutí a zdravá strava nemusí souviset jen s energetickým deficitem.

Hubnutí a zdravá strava nemusí souviset jen s energetickým deficitem. | Video: Michaela Ryšavá

Zdroj: ntfy.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama