Cílem moderní vědy není pouze prodloužit celkovou délku života, ale především maximálně navýšit počet let strávených v plném zdraví, síle a soběstačnosti. Lékařský a technologický pokrok nám sice umožňuje dožívat se vyššího věku než kdykoliv v historii, velká část populace však své poslední dekády prožívá s chronickým onemocněním, v bolestech a v závislosti na péči druhých.
Konec mýtu o 10 000 krocích. Odborníci prozradili, co vám skutečně přidá 14 let života
Téma longevity neboli dlouhověkosti dnes rezonuje společností a spolu s ním roste i nabídka nejrůznějších metod, jak zpomalit stárnutí – od drahých doplňků stravy přes laboratorní testy až po chladové terapie. Odborníci přitom mají v tom, co má pro dlouhý život ve zdraví skutečně smysl, zcela jasno. A možná vás překvapí, že ty nejpřínosnější kroky nevyžadují drahé investice ani složité procedury.
Cílem moderní vědy není pouze prodloužit celkovou délku života, ale především maximálně navýšit počet let strávených v plném zdraví, síle a soběstačnosti. Lékařský a technologický pokrok nám sice umožňuje dožívat se vyššího věku než kdykoliv v historii, velká část populace však své poslední dekády prožívá s chronickým onemocněním, v bolestech a v závislosti na péči druhých.
Skutečná dlouhověkost proto představuje ucelený přístup k péči o tělo i mysl, jehož smyslem je každodenními návyky oddálit nástup nemocí a zajistit si vysokou kvalitu života až do pozdního stáří.
Pohyb jako nástroj těžkého kalibru
Fyzická aktivita představuje nejsilnější preventivní štít proti předčasnému stárnutí organismu. Osvojení základních zdravých návyků dokáže v populaci modelově prodloužit život až o 14 let u žen a 12 let u mužů. V oblasti pohybu je přitom klíčové stavět na třech hlavních pilířích: každodenní chůzi, kardiorespirační zdatnosti a svalové síle.
Pro lidi do 60 let se jako optimální denní dávka chůze ukazuje osm až deset tisíc kroků, u starších ročníků přináší výrazný zdravotní efekt už šest až osm tisíc kroků. Stejně důležitá je aerobní kondice, která funguje jako funkční rezerva organismu a výrazně snižuje kardiovaskulární rizika.
Nezastupitelnou roli hraje také udržení svalové hmoty. „Slabost svalů a úbytek svalové hmoty přímo souvisí s vyšší mortalitou i ztrátou soběstačnosti. Proto je zásadní zařadit silový trénink hlavních svalových skupin alespoň dvakrát týdně,“ vysvětluje odborník na kondici a výživu Ing. Josef Soukup, Ph.D.
Pestrý jídelníček a inspirace z Modrých zón
Vyvážená strava tvoří druhý nezbytný pilíř pevného zdraví. Buduje dlouhodobou prevenci a její pozitivní efekt na energii i soustředění lze pocítit prakticky okamžitě. Místo hledání zázračných řešení je však nutné zaměřit se na celkový stravovací koncept. „V oblasti výživy pro dlouhověkost nehledejme žádné zázračné superpotraviny. Důležitý je celkový a dlouhodobě udržitelný stravovací vzorec, který tělu dodá všechny potřebné živiny bez zbytečného stresu,“ uvádí Mgr. Hedvika Jakešová, nutriční terapeutka Nice To Fit You.
Osvědčenou cestou je inspirace stravováním v takzvaných Modrých zónách, tedy oblastech světa s nejvyšším věkem dožití obyvatel. Na tomto konceptu vznikají i moderní stravovací programy zaměřené na dlouhověkost, které kladou důraz na nutričně vyváženou stravu bohatou na kvalitní bílkoviny, antioxidanty a zdravé tuky.
Základem denního jídelníčku by mělo být minimálně 400 gramů zeleniny, 200 gramů ovoce a alespoň 25 gramů vlákniny. Nutriční terapeutka připomíná, že vedle čerstvé zeleniny lze plnohodnotně využívat i zeleninu fermentovanou, tepelně upravenou nebo mraženou.
Bílkoviny je vhodné čerpat z neslazených kysaných mléčných výrobků, luštěnin, tofu, vajec, libového masa a tučných mořských ryb bohatých na omega-3 mastné kyseliny. Důležitá je také pestrost sacharidových příloh, kde se doporučuje střídat během týdne až 10 různých komplexních zdrojů, a využívání kvalitních tuků, jako je za studena lisovaný panenský olivový olej, ořechy a semínka.
Sociální vazby jako přirozený štít proti stresu
Při debatách o dlouhověkosti se často opomíjí faktor, který má na délku i kvalitu života zásadní vliv, a to mezilidské vztahy. Výzkumy ukazují, že lidé se silnějšími a pevnějšími sociálními vazbami vykazují až o 50 % vyšší pravděpodobnost přežití v porovnání s těmi, kteří čelí sociální izolaci.
„Pro zdravé stárnutí přitom není rozhodující kvantita a velký počet povrchních kontaktů, ale právě hloubka a kvalita vztahů,“ zdůrazňuje Josef Soukup. Pravidelně sdílený čas, pocit komunitní sounáležitosti a vzájemná opora fungují jako přirozený štít proti stresu a významně přispívají k celkové psychické i fyzické odolnosti.
Malé a udržitelné kroky místo perfekcionismu
Cesta ke zdravému stárnutí nevyžaduje extrémní režimy ani perfekcionismus, které naopak často vedou k vyhoření a škodlivému stresu.
„Každá vhodná potravina v jídelníčku a každý vědomý pohyb se počítá. Nemusíte hned měnit celý život od základu. Podstatné je dělat malé, udržitelné kroky, které dokážete opakovat po dlouhá léta,“ shrnuje Hedvika Jakešová. Pokud k pravidelnému pohybu a kvalitní stravě přidáte sedm až devět hodin kvalitního spánku, péči o vztahy a vyhnete se kouření či nadměrnému alkoholu, získáte ten nejlepší a nejspolehlivější recept na dlouhý a spokojený život.