Metodu intervalové chůze vyvinuli profesor Hiroshi Nose a docentka Shizue Masuki na japonské univerzitě Šinšú v Matsumotu. Původně vznikla jako cvičební program navržený pro starší a křehčí osoby, u nichž bylo potřebné posílit kardiovaskulární systém i metabolismus a přitom nevystavit klouby nadměrné zátěži.
Konec chutím na sladké, nižší krevní tlak a kila dole. Japonská metoda trumfne diety i fitko
Běhání vás nebaví, ze zadýchávání je vám mdlo a z tvrdých dopadů vás bolí kolena? Přesto byste rádi zapracovali na kondici, shodili pár kilo a udělali něco pro své srdce? Japonský fitness trend slibuje výrazné zdravotní benefity bez běhání, drahého vybavení i hodin strávených v posilovně.
Metodu intervalové chůze vyvinuli profesor Hiroshi Nose a docentka Shizue Masuki na japonské univerzitě Šinšú v Matsumotu. Původně vznikla jako cvičební program navržený pro starší a křehčí osoby, u nichž bylo potřebné posílit kardiovaskulární systém i metabolismus a přitom nevystavit klouby nadměrné zátěži.
Tajemství tohoto cvičení nespočívá v bezduchém počítání tisíců kroků, ale v neustálé změně tempa a intenzity. Střídáním svižných a pohodových úseků se organismus musí nepřetržitě přizpůsobovat měnící se zátěži, což stimuluje metabolismus a spalování kalorií daleko efektivněji než jednotvárná pomalá vycházka.
Zlaté pravidlo tří minut v praxi
Základní princip metody je překvapivě přímočarý a zvládne ho téměř každý bez ohledu na věk či výchozí kondici. Celý trénink spočívá ve střídání tří minut svižné chůze s vyšší intenzitou a tří minut lehké, pomalé chůze na vydýchání.
Tento šestiminutový cyklus zopakujete pětkrát za sebou, čímž získáte ucelenou třicetiminutovou lekci. Pro dosažení nejlepších zdravotních účinků doporučují autoři věnovat se této aktivitě čtyřikrát až pětkrát týdně. Pro správné odhadnutí tempa nepotřebujete žádné složité měřiče tepové frekvence ani drahé sportovní hodinky, postačí vám obyčejná minutka v telefonu.
V rychlém intervalu byste měli nasadit tempo, které vnímáte jako poněkud náročné. Poznáte ho celkem snadno podle toho, že v něm ještě zvládnete mluvit, ale na plynulý dlouhý rozhovor nebo zpěv už vám dech nestačí. Následující pomalý úsek pak slouží jako vědomý odpočinek v lehkém tempu, během kterého se zklidníte a připravíte na další zrychlení.
Co na to říká věda a výsledky výzkumů
Odborné studie ukazují, že tento strukturovaný přístup k pohybu v mnoha ohledech předčí klasické doporučení ujít denně osm až deset tisíc kroků v konstantní rychlosti. Výzkumy na účastnících potvrdily, že pravidelná intervalová chůze vede k nárůstu aerobní kapacity i síly stehenních svalů. Dále u praktikujících dochází k výraznějšímu poklesu systolického i diastolického krevního tlaku a ke snížení tělesného tuku i hodnot BMI.
Skvělé výsledky zaznamenali vědci také u pacientů s cukrovkou 2. typu, u kterých střídání tempa zlepšuje kontrolu hladiny krevního cukru přímo zvýšením efektivity zpracování glukózy v těle. Dlouhodobé sledování navíc ukázalo, že tento typ tréninku posiluje kostní tkáň a pomáhá chránit organismus před přirozeným úbytkem síly a vytrvalosti spojeným se stárnutím.
Jak začít hned dnes a vydržet
Před samotným tréninkem je vhodné věnovat několik minut lehkému rozcházení, aby se svaly i klouby dostatečně zahřály. Pokud s cvičením teprve začínáte nebo se vracíte po delší pauze, nemusíte se hned nutit do všech pěti cyklů. Zpočátku si bohatě vystačíte se třemi opakováními a celkovou délku můžete navyšovat postupně, jak se bude vaše zdatnost zlepšovat. Po dokončení posledního rychlého úseku trénink zvolna zakončete krátkou zklidňující procházkou s hlubokým dýcháním.
Lékaři a fitness odborníci zároveň připomínají, že ačkoliv svižný pohyb výrazně zvyšuje energetický výdej, samotná chůze bez úpravy jídelníčku zázraky neudělá, protože o hubnutí rozhoduje celkový kalorický deficit. Největší výzvou japonské chůze tak zůstává dlouhodobá pravidelnost, jelikož po prvotním nadšení má motivace u mnoha lidí tendenci postupně opadat.