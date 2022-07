Komu ještě nebylo čtyřicet, neměl by pít ani skleničku alkoholu denně, uvádí studie

"Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství," mystifikuje zloduch Hogofogo v kultovním westernu Limonádový Joe. Podle zjištění výzkumníků Washingtonské univerzity v Seattlu škodí lidem alkoholické nápoje do čtyřiceti let i v minimální míře.

Jak uvádí deník The Guardian, nová studie vycházející ze sběru dat z celého světa odhaluje, že mladí lidé čelí větším zdravotním rizikům konzumace alkoholu než starší pijáci. Osobám starším čtyřiceti let, kteří netrpí zdravotními problémy, naopak malé množství alkoholu prospívá. Jde zhruba o 100 ml červeného vína denně, i toto množství ale závisí na dalších faktorech a neplatí absolutně. Nápoj přezdívaný mléko starců u nich může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, mrtvice a cukrovky.

Alkohol je vrah

V roce 2020 vypilo zdraví škodlivé množství alkoholu přes jednu miliardu 300 milionů lidí ve 204 zemích. Skoro 60 procentům zkoumaných, kteří vypili více, než měli, ještě nebylo 40 let. Jedná se o skupinu, které alkohol nejenže nepřináší žádný zdravotní užitek, ale naopak ji ohrožuje. Mezi rizika spojená s opilostí patří zranění, dopravní nehody, sebevraždy a také vraždy. Alkohol ohrožuje hlavně mladé muže, ve zkoumaném vzorku v roce 2020 jich byly tři čtvrtiny.

Autoři výzkumu zjistili, že čím je člověk starší, tím mu alkohol škodí méně. Snažili se také zjistit, kolik alkoholu smí jedinec během svého života denně vypít, aby to neohrozilo jeho zdraví, a shodli se na deci červeného vína. Aby jim alkohol neuškodil, mohli by mladí lidé v uvedeném množství sotva smočit rty. Muži do čtyřiceti let by mohli vypít asi desetinu doporučeného množství, ženy překvapivě asi čtvrtinu.

V případě starších lidí jde ale množství vypitých sklenek nahoru. Od 40 do 64 let je tolerance někde mezi jednou a dvěma skleničkami doporučeného množství. Lidé nad pětašedesát ale mohou bez újmy každý den vypít i trojnásobek.

Jiná studie v lékařském časopisu PLOS Medicine z minulého týdne zase uvádí, že sedm a více jednotek alkoholu týdně zvyšuje množství železa v mozku. Přítomnost prvku je spojována například s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.