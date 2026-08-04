Přeskočit na obsah
4. 8. Dominik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kolik má dítě skutečně vypít? Většina rodičů spoléhá na pravidlo, které v horku selhává

Pitný režim u dětí
Děti během hry často žízeň nevnímají, proto je důležité nabízet jim tekutiny pravidelně a včas rozpoznat první příznaky dehydratace.Foto: Shutterstock – KieferPix
Pitný režim u dětí
Děti během hry často žízeň nevnímají, proto je důležité nabízet jim tekutiny pravidelně a včas rozpoznat první příznaky dehydratace.Foto: Shutterstock – KieferPix
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Léto, slunce, výlety a nekonečné hodiny venku. Děti si prázdniny užívají naplno, na pravidelné pití ale často zapomínají. Jak je nenásilně naučit doplňovat tekutiny průběžně během dne a přitom vybrat nápoj, který jim zachutná a bude dávat smysl i rodičům?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Dětský organismus je na ztrátu tekutin mnohem citlivější než tělo dospělého člověka, a to zejména během horkých letních dní, kdy roste riziko přehřátí. Problém spočívá především v tom, že děti vnímají žízeň zcela jiným způsobem než dospělí a při hře nebo sportu ji často nevědomky ignorují. 

Související

Rodiče by proto měli bedlivě sledovat varovné signály, mezi které patří suchá nebo lepivá ústa, méně časté močení, tmavší barva moči či absence slz při pláči. Dehydratace se však projevuje i skrze psychickou nepohodu, jako je zvýšená nervozita, podrážděnost, únava, bolesti hlavy nebo závratě. 

Reklama

V závažnějších případech se může objevit i zrychlený tep, propadlé oči nebo výrazná spavost, což jsou stavy, které již vyžadují zvýšenou pozornost. Odborníci proto důrazně doporučují nabízet dětem tekutiny průběžně po celý den a nespoléhat se na to, že si o pití samy řeknou. 

Při sportu a vysoké aktivitě by měly děti pít extra dávky tekutin již před začátkem činnosti a následně dodržovat pravidelné přestávky na pití přibližně každých 20 minut.

Kolik tekutin je dost

Potřeba tekutin se u dětí výrazně mění s věkem a fyzickou zátěží, přičemž oficiální doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovují jasné mantinely. Děti ve věku 2 až 3 let by měly denně vypít zhruba 1,3 litru, děti od 4 do 8 let přibližně 1,6 litru, zatímco u dospívajících chlapců se tato potřeba zvyšuje na 2,1 litru a u dívek na 1,9 litru. 

Alarmujícím zjištěním však je, že až 60 % dětí tato doporučení nesplňuje. Nedostatečný příjem vody má přitom přímou souvislost s kognitivním výkonem, kdy dehydratace negativně ovlivňuje schopnost soustředění a celkovou duševní svěžest.

Výzkumy navíc ukazují, že děti ve škole, kde tráví podstatnou část dne a vyžadují optimální výkon, vypijí pouze 14 % svého celkového denního příjmu tekutin. Podpora pitného režimu je tedy klíčová nejen pro fyzické zdraví, ale i pro úspěšné zvládání školních povinností a učení.

Hydratace u dětí
Tekutiny je malým dětem potřeba nabízet pravidelně, ideálně každých dvacet minut.
Foto: Shutterstock – ShU studio

Nejde jen o množství. Záleží i na tom, co děti pijí

Při výběru vhodného pití pro děti je zásadní sledovat etikety a vyhýbat se nápojům s vysokým obsahem přidaného cukru, umělých barviv a konzervantů. Jako ideální řešení, které dává smysl rodičům a chutná dětem, se nabízí Kubík Play! Voda & Ovoce.

Tento nesycený nápoj vyniká svým jednoduchým a čistým složením, které tvoří pouze voda a 52 % ovocné šťávy. Veškerá sladkost nápoje pochází výhradně z přirozeně se vyskytujících cukrů v ovoci, což z něj činí osvěžující volbu pro aktivní dny bez zbytečných kalorií navíc.

Rodiče i děti navíc ocení praktickou láhev o objemu 400 ml, která přesně padne do dětské ruky a je vybavena speciálním BEZkapkovým víčkem, které zabraňuje nechtěnému polití v autě, v batohu nebo při sportu.

Pitný režim
Zejména v horkých letních dnech by děti měly mít stále po ruce láhev s nesyceným nápojem.
Foto: medakubik.cz

Budování zdravých návyků a aktivní léto

Naučit děti pít pravidelně vyžaduje trpělivost a využití několika osvědčených triků. Velmi pomáhá, pokud má dítě nápoj stále na očích na viditelném místě a disponuje vlastní lahví, kterou si může samo hlídat a nosit ji stále u sebe na hřiště či výlety. 

Klíčovým faktorem je také osobní příklad rodičů, protože děti velmi často kopírují návyky dospělých. Kromě pitného režimu je v létě nutné pamatovat i na další preventivní opatření, jako je nošení pokrývky hlavy, lehké oblečení a vyhýbání se přímému slunci kolem poledne.

Důležité je také dbát na to, aby děti v extrémních vedrech nepily ledově vychlazené nápoje a raději volily nesycené varianty před sycenými limonádami. Dodržováním těchto drobných návyků zajistíte, že si vaše děti užijí léto plné zážitků ve zdraví a s dostatkem energie.

VIDEO: Generační konflikt prázdninový

Generační konflikt - prázdninový | Video: Veronika Capáková, Petr Honzejk

Zdroje: efsa.onlinelibrary.wiley.comkidshealth.orgmedakubik.czpubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama