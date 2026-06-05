Kolagen se v posledních letech stal téměř zaklínadlem kosmetického světa. Mluví se o něm hlavně ve spojení s mladistvým vzhledem, pružnější pletí a vráskami, jenže jeho význam je mnohem širší. Tato bílkovina tvoří důležitou oporu pro kůži, kosti, šlachy, svaly i klouby. Jinými slovy, nejde jen o krásu, ale také o pohyb, pevnost a regeneraci těla.
Kolagen mizí s věkem, ale tělo ho umí tvořit dál. Pomoci mohou potraviny z běžného nákupu
Kolagen si většina lidí spojuje hlavně s vráskami a kosmetikou, ve skutečnosti je ale důležitý i pro klouby, kosti, svaly a šlachy. S věkem ho v těle přirozeně ubývá, jeho tvorbu však může podpořit i správný jídelníček. Pomoci mohou běžné potraviny jako vejce, ryby, vývar, luštěniny, citrusy nebo ořechy.
Kolagen se v posledních letech stal téměř zaklínadlem kosmetického světa. Mluví se o něm hlavně ve spojení s mladistvým vzhledem, pružnější pletí a vráskami, jenže jeho význam je mnohem širší. Tato bílkovina tvoří důležitou oporu pro kůži, kosti, šlachy, svaly i klouby. Jinými slovy, nejde jen o krásu, ale také o pohyb, pevnost a regeneraci těla.
S věkem jeho přirozená tvorba klesá. To se může projevit povolenější pokožkou, horší pružností, jemnými linkami, ale také citlivějšími klouby nebo pomalejším zotavováním po fyzické zátěži. Dobrá zpráva je, že tělo si kolagen umí vytvářet samo. Potřebuje k tomu ale správné živiny: kvalitní bílkoviny, aminokyseliny, vitamin C, zinek, měď a další látky, které se dají získat i z běžného jídelníčku.
Magazín Healthline upozornil na třináct potravin, které mohou přirozenou tvorbu kolagenu podpořit. Nejde přitom o žádné výjimečně drahé nebo nedostupné suroviny. Řadu z nich máte možná doma běžně, jen je potřeba vědět, proč mají pro tělo smysl.
Kuřecí maso: zdroj bílkovin i kolagenových částí
Kuřecí maso patří mezi nejběžnější potraviny v českém jídelníčku a z hlediska podpory kolagenu má své místo. Nejvíce kolagenu se přitom nachází v částech, které se často při přípravě masa přehlížejí nebo rovnou vyhazují, tedy v kůži, chrupavkách a šlachovitějších částech.
I samotné kuřecí maso ale poskytuje tělu kvalitní bílkoviny a aminokyseliny, které organismus využívá jako stavební materiál. Nemusíte tedy nutně jíst chrupavky. Důležité je, že tělu dodá látky, ze kterých si může vlastní kolagen vytvářet.
Ryby a mořské plody: kolagen v kůži, kostech i šupinách
Podobně fungují také ryby. Nejvíce kolagenu obsahují části, které běžně nekonzumujeme, například kůže, kosti nebo šupiny. V některých kuchyních se ale právě tyto části využívají záměrně, protože mají vysokou nutriční hodnotu. Pokud tedy jíte rybu s kůží, může to být z tohoto pohledu výhoda.
Ryby mají navíc ještě jeden důležitý bonus: omega-3 mastné kyseliny. Ty pomáhají tlumit zánětlivé procesy v těle, mohou podporovat zdraví pokožky a podílet se na ochraně kolagenu před poškozením. Díky tomu ryby nepomáhají jen s tvorbou kolagenu, ale mohou přispět i k tomu, aby se v těle udržel déle.
Vývar z kostí: tradiční jídlo s kolagenem přímo v tekutině
Vývar patří mezi potraviny, které se s kolagenem spojují nejčastěji. Dává to smysl. Kosti, chrupavky, klouby a morkové kosti obsahují kolagen přirozeně a při dlouhém vaření se část těchto látek uvolňuje do tekutiny.
Podle magazínu Healthline je vývar z kostí jednou z mála potravin, které mohou obsahovat kolagen přímo. Jeho množství ale není vždy stejné. Záleží na tom, z čeho se vývar připravuje, jak dlouho se vaří a jaký poměr kostí, chrupavek a masa použijete. Kvalitní domácí vývar může být zároveň zdrojem minerálů důležitých pro kosti a pojivové tkáně.
Vaječný bílek: bez kolagenu, ale s důležitou aminokyselinou
Vejce kolagen přímo neobsahují, přesto mohou být pro jeho tvorbu užitečná. Zvlášť vaječné bílky jsou zajímavé díky obsahu prolinu. Právě tato aminokyselina patří mezi důležité stavební složky kolagenu.
Pro ty, kdo nejí maso, mohou být vejce praktickou cestou, jak do jídelníčku dostat kvalitní bílkoviny. Pokud se stravujete čistě rostlinně, podobnou podpůrnou roli mohou mít sójové produkty, jako je tofu, tempeh, miso, sójové mléko nebo edamame. Sója obsahuje genistein, látku, která se dává do souvislosti s podporou tvorby kolagenu i ochranou kostí a chrupavek.
Fazole a luštěniny: rostlinná bílkovina, která se počítá
Luštěniny bývají často doporučované kvůli vláknině a rostlinným bílkovinám, ale jejich přínos tím nekončí. Obsahují aminokyseliny, minerály a také zinek, který se podílí na obnově tkání. Právě zinek patří mezi látky důležité pro správné fungování pokožky, hojení a stav pojivových tkání.
Fazole, čočka, cizrna nebo hrách se proto hodí zejména pro lidi, kteří omezují maso nebo hledají levnější a sytou součást jídelníčku. Pro podporu kolagenu není důležité jíst jednu „zázračnou“ potravinu, ale pravidelně dodávat tělu pestrou kombinaci stavebních látek.
Kešu, ořechy a semínka: měď, zinek a zdravé tuky
Kešu ořechy se často zmiňují jako potravina vhodná pro podporu tvorby kolagenu hlavně díky obsahu mědi, zinku, hořčíku a zdravých tuků. Právě měď se podílí na procesech, které souvisejí s pevností pojivových tkání, zatímco zinek podporuje regeneraci a obnovu.
Podobné výhody ale mohou nabídnout i další ořechy a semínka. Mandle, pistácie, vlašské nebo lískové ořechy, případně slunečnicová semínka, mohou být dobrou drobnou součástí jídelníčku. Stačí malá hrst denně. Větší množství už by kvůli vysoké energetické hodnotě nemuselo být výhodné, zvlášť pokud si hlídáte váhu.
Česnek: nenápadná surovina s obsahem síry
Česnek si většina lidí spojí spíš s imunitou, chutí a tradiční kuchyní než s kolagenem. Přesto může mít v jídelníčku své místo i z tohoto pohledu. Obsahuje sloučeniny síry, které se podílejí na podpoře a stabilizaci kolagenu v těle.
To samozřejmě neznamená, že česnek sám o sobě vyhladí pleť nebo vyřeší klouby. Jako součást pestré stravy ale může přispět k procesům, které pomáhají pojivovým tkáním fungovat lépe. Výhodou je, že jde o běžnou, levnou a snadno dostupnou surovinu.
Citrusy: bez vitaminu C kolagen nevznikne
Pokud má tělo vytvářet kolagen, vitamin C je naprosto zásadní. Bez něj se tento proces neobejde, i kdybyste měli ve stravě dostatek bílkovin. Proto se vyplatí kombinovat zdroje bílkovin právě s potravinami bohatými na vitamin C.
Pomeranče, citrony, grepy nebo mandarinky jsou jednoduchou cestou, jak vitamin C doplnit. Kromě toho působí jako antioxidanty, tedy pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály. To je důležité i pro kolagen, který může být poškozován stresem, slunečním zářením nebo nevhodným životním stylem.
Jahody, borůvky a maliny: ovoce pro pleť i ochranu buněk
Bobulovité ovoce, jako jsou jahody, borůvky, maliny nebo ostružiny, obsahuje nejen vitamin C, ale také další antioxidanty. Patří mezi ně například flavonoidy, které pomáhají chránit buňky před oxidativním stresem.
Pravidelná konzumace lesních a zahradních plodů tak může prospět pokožce, její pružnosti i celkovému vzhledu. Zároveň jde o ovoce, které se snadno zařazuje do snídaní, jogurtů, kaší nebo dezertů a často má nižší energetickou hodnotu než sladkosti, po kterých saháme ve spěchu.
Tropické ovoce: vitamin C, antioxidanty a další podpora
Do skupiny potravin podporujících tvorbu kolagenu patří také tropické ovoce. Mango, kiwi, ananas, avokádo nebo guava obsahují vitamin C a další antioxidanty. Guava navíc dodává i menší množství zinku, který se na tvorbě a obnově tkání podílí.
Zajímavý je také kokos. Analýza publikovaná v roce 2021 ve vědeckém časopise Foods upozornila, že kokos obsahuje flavonoidy, například kvercetin a katechin, i další látky, které mohou pomáhat mírnit negativní působení UV záření. A právě sluneční záření patří mezi faktory, které kolagen v pokožce výrazně poškozují.
Nestačí jen jíst kolagen. Důležitý je celý životní styl
Jídelníček může tvorbu kolagenu podpořit, ale sám o sobě nestačí. Velkou roli hraje i životní styl. Kolagenu škodí kouření, nadměrné slunění, častý stres, nedostatek spánku, příliš mnoho alkoholu i dlouhodobě nevyvážená strava.
Pokud tedy chcete tělu pomoci, nestačí jen přidat vývar, vejce nebo citrusy. Smysl má celkově pestřejší jídelníček, dostatek bílkovin, pravidelný příjem vitaminu C, zdravé tuky, luštěniny, ořechy, ovoce a zelenina. Právě kombinace těchto potravin vytváří prostředí, ve kterém má tělo z čeho stavět.
Kolagen není jen kosmetický trend. Je to důležitá součást těla, která ovlivňuje nejen pleť, ale i pohybový aparát a regeneraci. A i když jeho tvorba s věkem přirozeně klesá, správné potraviny mohou být jedním z jednoduchých způsobů, jak tělu dodat potřebný materiál pro jeho vlastní práci.