Kojení je nejkrutější vtip po porodu, tvrdí odvážná reklama. Facebook ji zakázal

Odvážná reklama ukazuje řadu způsobů, jak matka může krmit své miminko - od kojení přes výživu v lahvi až po odsávačky mléka. A je podle ní v pořádku, že si žena zvolí pro své dítě způsob, který zcela vyhovuje jí a její rodině. Facebook ji na svých stránkách kvůli otevřené nahotě zakázal, odmítl i cenzurovanou verzi.

V kampani vystupují skutečné matky, kojenci i mateřské mléko. Video zachycuje nejrůznější momenty z kojení a ukazuje i Lornu, maminku krmící své miminko z lahve, protože v minulosti podstoupila dvojitou mastektomii, píše web Campaign.

"Jde nám o to, aby se ženy cítily sebevědomě, když krmí své dítě. A je jedno, jestli to je kojením, nebo mlékem z lahve," řekl kreativní ředitel Chomoi Picho-Owiny, jehož agentura stojí za kampaní. "Žádná maminka by se neměla cítit pod tlakem kvůli zastaralým společenským názorům, které se týkají krmení dětí," dodal.

Značka Tommee Tippee totiž provedla průzkum, jehož se zúčastnilo 750 matek z celého světa. Ženy přiznaly, že se cítí souzeny a přehlíženy. "Kojení je nejkrutější vtip po porodu. Nikdo vám neřekne, jak těžké to bude a jak vás to psychicky srazí na dno," řekla jedna z matek.

Až 56 procent žen uvedlo, že kojení ovlivnilo jejich duševní pohodu. Sedm z deseti matek se navíc cítí pod tlakem, že musí své dítě kojit. Téměř všechny se shodly, že o krmení a kojení dětí se příliš nemluví, a ocenily by otevřenější a upřímnější diskusi.