Ještě před pár lety bylo hubnutí záležitostí měsíců odříkání a hodin v posilovně. Dnes to jde jinak. Jedno kliknutí perem a váha jde dolů skoro sama. Léky jako Ozempic, Mounjaro nebo Wegovy změnily pravidla hry. Daň za bleskovou ztrátu kilogramů je však vidět nejen úbytkem kilogramů, ale u mnoha lidí se negativně projeví právě na postavě v podobě povadlé kůže.
Kila jsou pryč, nové tělo ale radost nepřináší. Fenomén „Ozempic face“ zasahuje i zbytek postavy
Léky na hubnutí mění cestu za vysněnou postavou, výsledná proměna ale nemusí vypadat přesně tak, jak si lidé na začátku představují.
Proč kůže nestíhá
Léky na bázi GLP-1 fungují jednoduše. Vypnou hlad, zpomalí trávení a tělo začne pálit zásoby. Rychle. Patnáct až dvacet procent tělesné hmotnosti za šest až dvanáct měsíců je běžný výsledek.
Problém je, že pokožka takovému tempu nestačí a ztrácí elasticitu. Tělo při takto rychlém hubnutí navíc nespaluje jen tuk. Až čtvrtina z celkového úbytku může pocházet ze svalové hmoty, vody a kostní tkáně. Výsledkem je postava, která na váze ukazuje krásná čísla, ale pod oblečením je měkká a bez tonusu. Říká se tomu skinny fat a je to přesně to, co uživatelé Ozempicu nečekali.
Jak vypadá Ozempic face?
Nejdřív je to vidět v tváři. Tuk v lících funguje jako přirozené „lešení„ a jakmile zmizí, tváře se propadnou, prohloubí se nosoretní rýhy a celkový výraz působí unaveně starší. V Hollywoodu se tomu přezdívá Ozempic face. „Právě rychlost úbytku je pro kvalitu tkání kritická. U uživatelů těchto léků tvoří ztráta svalové hmoty, vody a kostní tkáně až pětadvacet procent z celkového úbytku. Tělo pak vypadá štíhle v oblečení, ale pod ním zůstává bez tonusu a s kůží, která ztratila vnitřní oporu,“ vysvětluje plastický chirurg MUDr. Lukáš Frajer z Perfect Clinic.
Podobně jsou na tom prsa, která ztrácejí objem a tvar mnohem dřív, než by člověk čekal. Břicho po velkém úbytku vnitřního tuku pak připomíná spíš prázdnou kapsu než pevnou partii. Právě tyto partie jsou přitom ty, kvůli kterým lidé celé to hubnutí původně začali.
Plastická a estetická chirurgie na tento trend reaguje a dnes nabízí řešení pro každou fázi i každou partii. Základní podmínka ale platí vždy: váha musí být stabilní alespoň tři až šest měsíců. Žádný zákrok se neprovádí v průběhu aktivního hubnutí. Tělo musí mít čas se ustálit a tkáně se musí zahojit.
Když hubnutí změní výraz tváře
Na obličeji se při mírnějších změnách osvědčují neinvazivní metody. Injekční přípravky stimulující tvorbu vlastního kolagenu postupně obnovují objem a přirozeně vyplňují propadlé partie. Pokud je kůže výrazněji povislá, přichází na řadu deep plane facelift nebo lifting obličeje a krku. Tyto zákroky tkáně skutečně přemístí, vrátí objem a zlepší kontury obličeje i krku. Pomáhají také zmírnit zapadlé okolí očí, povolenou linii čelisti a celkově navracejí tváři svěžejší, ale stále přirozený vzhled.
Jak zpevnit tělo po velké proměně
Po výrazném zhubnutí bývá nejčastějším problémem přebytečná kůže a ztráta pevných kontur. Řešení se proto volí podle toho, jaké partie jsou změnami zasažené nejvíc.
Abdominoplastika
Plastika břicha řeší přebytečnou kůži a často i oslabenou břišní stěnu po zhubnutí nebo po těhotenství. Cílem je, aby břicho odpovídalo nové postavě, bylo pevnější a funkčnější, nejen plošší na pohled. Jde o jeden z nejčastějších zákroků po redukci hmotnosti.
Lower body lift
Je širším řešením pro situace, kdy nejde jen o břicho. Modeluje celý dolní obvod trupu, tedy nejen břicho, ale i boky, spodní část zad a často také oblast hýždí. Hodí se po větší redukci váhy, kdy je povolený celý kožní plášť a pacient má pocit, že ho tělo táhne dolů ze všech stran. Pomáhá také lidem, kteří jsou z profilu štíhlí, ale zepředu zůstávají širocí v pase a na bocích.
Prsa, paže a stehna
Při velkém hubnutí si svou daň často vyberou i prsa. V takovém případě se nabízí jejich modelace, často v kombinaci s augmentací implantáty nebo vlastním tukem pro obnovení objemu a tvaru. Samostatnou kapitolou je lifting paží a stehen, který odstraňuje povislou kůži a obnovuje přirozené kontury končetin.
„Výsledky
jsou při stabilní váze dlouhodobé, mnoho let, někdy prakticky
trvale. Výrazné kolísání váhy ale může způsobit nové
povolení kůže, proto je udržení váhy po zákroku opravdu
důležité," dodává MUDr. Frajer.
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Zdroj: Perfect Clinic