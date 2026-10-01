Pro někoho začíná den až prvním espressem, jiný si kávu schovává na chvíli, kdy dopolední energie začne klesat. Kolem ideálního času na její pití koluje spousta rad, od doporučení počkat po probuzení devadesát minut až po zákaz kávy po obědě. Věda ale nabízí méně jednoznačnou odpověď: mnohem důležitější než přesná hodina může být to, kdy pijete poslední šálek.
Kdy pít kávu? Výzkumy ukazují, že důležitý není jen počet šálků, ale i denní doba
Bez kávy si spousta z nás nedokáže představit ráno. Je to pro nás malý rituál, který nás po ránu naladí na "lepší" den. Ale kdy je vlastně nejlepší čas na šálek kávy? Možná vás překvapí, že odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát.
Pro někoho začíná den až prvním espressem, jiný si kávu schovává na chvíli, kdy dopolední energie začne klesat. Kolem ideálního času na její pití koluje spousta rad, od doporučení počkat po probuzení devadesát minut až po zákaz kávy po obědě. Věda ale nabízí méně jednoznačnou odpověď: mnohem důležitější než přesná hodina může být to, kdy pijete poslední šálek.
Káva navíc dávno není vnímána pouze jako rychlý zdroj energie. Obsahuje kofein i řadu dalších bioaktivních látek a její umírněná konzumace je v rozsáhlých observačních studiích spojována s nižším rizikem některých chronických onemocnění. Neznamená to ale, že několik šálků denně automaticky prodlužuje život. Tyto studie ukazují souvislost, nikoliv přímou příčinu.
Ranní káva má možná výhodu
Zajímavý pohled přinesla studie zveřejněná v roce 2025 v European Heart Journal. Vědci sledovali údaje více než 40 tisíc dospělých a zaměřili se nejen na množství kávy, ale také na dobu, kdy ji lidé během dne pili. Dejte si však pozor na některé faktory. Například pití kávy na prázdný žaludek způsobuje u některých lidí zažívací potíže. A pokud pijete kávu příliš pozdě odpoledne nebo večer, může narušit váš spánek. Doporučuje se proto vyhnout se popíjení kávy v pozdních odpoledních hodinách, aby kofein neovlivňoval váš spánkový režim.
U lidí, kteří pili kávu převážně ráno, bylo ve srovnání s těmi, kteří ji nepili vůbec, zaznamenáno o 16 procent nižší riziko úmrtí z jakékoli příčiny a o 31 procent nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. U lidí, kteří kávu popíjeli průběžně celý den, stejná souvislost patrná nebyla.
Ani z toho ale nelze vyvozovat, že ranní káva sama o sobě chrání srdce. Šlo o observační studii a rozdíl mohou vysvětlovat také jiné faktory životního stylu či denního režimu.
Kdy začne kofein fungovat?
Pokud vám jde hlavně o povzbuzení, není potřeba hledat magickou hodinu. Kofein se vstřebává poměrně rychle a jeho koncentrace v krvi zpravidla dosahuje maxima přibližně 30 až 60 minut po vypití kávy. Pokud tedy potřebujete být svěží před poradou, dlouhou cestou nebo sportem, můžete kávu jednoduše načasovat podle toho, kdy chcete její účinek pocítit.
Pozor hlavně na poslední šálek
Mnohem větší význam může mít čas, kdy si dáte kávu naposledy. Kofein totiž v organismu působí dlouhé hodiny a jeho vliv na spánek nemusíme vždy sami dobře odhadnout.
Metaanalýza 24 studií z roku 2023 zjistila, že kofein v průměru zkrátil celkovou dobu spánku asi o 45 minut, prodlužoval usínání a snižoval množství hlubokého spánku. Autoři odhadli, že běžná káva se zhruba 107 miligramy kofeinu by měla být pro minimalizaci těchto účinků vypita přibližně devět hodin před ulehnutím.
Hodně ale záleží na dávce i individuální citlivosti. Pokud večer špatně usínáte nebo se ráno budíte neodpočatí, může být nejjednodušším experimentem posunout poslední kávu o několik hodin dopředu.
Vadí káva nalačno?
Často se také tvrdí, že bychom kávu neměli pít před snídaní. Univerzální zákaz ale neexistuje. U citlivějších lidí může káva nalačno zhoršovat pálení žáhy nebo jiné zažívací obtíže, protože podporuje tvorbu žaludeční kyseliny.
Pokud vám ranní espresso před jídlem žádné potíže nezpůsobuje, není nutné svůj rituál měnit. Jestli se ale pravidelně objevuje pálení žáhy, bolest žaludku nebo nevolnost, vyplatí se vyzkoušet kávu až po jídle.
Kolik kávy už je příliš?
Za hranici, která u většiny zdravých dospělých nepředstavuje bezpečnostní problém, považují evropské i americké autority přibližně 400 miligramů kofeinu denně. Přepočet na šálky však není úplně přesný, protože obsah kofeinu se liší podle druhu kávy, velikosti porce i způsobu přípravy.
EFSA například uvádí přibližně 80 miligramů kofeinu v 60ml espressu a kolem 90 miligramů ve 200ml šálku filtrované kávy. Počítat je navíc potřeba i kofein z čaje, energetických či kolových nápojů a dalších zdrojů.
Pokud se objeví nervozita, třes, bušení srdce nebo problémy se spánkem, může být vaše osobní hranice podstatně nižší. U těhotných žen se běžně doporučuje nepřekračovat 200 miligramů kofeinu denně.
A pomůže káva zhubnout?
Kofein může krátkodobě zvýšit energetický výdej a některé studie ukazují mírný vliv na tělesnou hmotnost či množství tuku. Rozhodně ale nejde o prostředek na hubnutí. Mnohem větší roli hraje celkový jídelníček a také to, co do kávy přidáváte. Černé espresso má minimum kalorií, zatímco velké ochucené latté se sirupem, cukrem a šlehačkou může energetickou hodnotou připomínat menší jídlo.
Takže kdy si dát kávu?
Jedna ideální hodina pro všechny neexistuje. Pokud chcete povzbudit, počítejte s nejsilnějším účinkem během následující hodiny. Novější výzkum zároveň naznačuje možnou výhodu ranního pití před celodenním popíjením. A pokud chcete chránit spánek, nejdůležitější může být právě čas posledního šálku.
Nakonec je proto dobré sledovat hlavně vlastní tělo. Jestli vám ranní káva vyhovuje, během dne nepotřebujete další a večer bez problémů usnete, možná jste svůj ideální čas našli dávno sami.