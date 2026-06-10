Onemocnění srdce zůstává celosvětově hlavní příčinou úmrtí, přesto však existuje naděje, která leží přímo na našem talíři. Odborníci odhadují, že až 80 % kardiovaskulárních onemocnění lze předejít díky správným návykům. Kardiologové zdůrazňují, že neexistuje jedna zázračná potravina, ale jde o dlouhodobou strategii založenou na potravinách, které přirozeně regulují cholesterol a krevní tlak. Místo omezování se naopak zaměřte na to, co do svého jídelníčku přidat. Zde je pět pilířů tzv. heart-healthy výživy přímo od lékařů.
Kardiologové mají jasno. Těchto pět potravin byste měli jíst pravidelně, pokud chcete chránit srdce
Cesta k pevnému zdraví srdce nemusí být složitá. Kardiologové, kteří denně řeší důsledky nezdravého životního stylu, se shodují, že základem jsou jednoduché, ale nutričně bohaté potraviny. Nemusíte se pouštět do složitých diet ani investovat do drahých výživových plánů. Přečtěte si tipy předních odborníků, jak i malé změny v jídelníčku mohou přinést velký efekt pro vaše kardiovaskulární zdraví.
Onemocnění srdce zůstává celosvětově hlavní příčinou úmrtí, přesto však existuje naděje, která leží přímo na našem talíři. Odborníci odhadují, že až 80 % kardiovaskulárních onemocnění lze předejít díky správným návykům. Kardiologové zdůrazňují, že neexistuje jedna zázračná potravina, ale jde o dlouhodobou strategii založenou na potravinách, které přirozeně regulují cholesterol a krevní tlak. Místo omezování se naopak zaměřte na to, co do svého jídelníčku přidat. Zde je pět pilířů tzv. heart-healthy výživy přímo od lékařů.
1. Luštěniny: Skrytý hrdina v boji s cholesterolem
Fazole a čočka možná nepůsobí na první pohled moc sexy, ale pro srdce představují absolutní špičku. Dr. Tiffany Di Pietro, kardioložka, na ně nedá dopustit především kvůli rozpustné vláknině. Tato vláknina funguje v těle jako magnet – naváže na sebe cholesterol a zabrání jeho vstřebávání do krevního oběhu.
- Co říká věda: Výzkumy naznačují, že konzumace pouhých tří čtvrtin šálku fazolí denně může snížit hladinu „špatného“ LDL cholesterolu o úctyhodných 19 % a snížit riziko srdečních onemocnění o 11 %.
- Bonus pro tlak: Luštěniny jsou také bohaté na draslík, který je naprosto nezbytný pro kontrolu krevního tlaku.
- Tip z praxe: Dr. Di Pietro doporučuje používat čočku nebo černé fazole jako základ pro „bezmasá jídla“ alespoň jednou až dvakrát týdně. Skvěle se hodí i do polévek, dušených pokrmů, pomazánek nebo salátů.
2. Tučné ryby: Pružné cévy díky omega-3
Pokud hledáte ideální zdroj bílkovin, kardiologové ukazují směrem k vodě. Odborníci radí konzumovat tučné ryby alespoň dvakrát týdně. Na rozdíl od červeného nebo zpracovaného masa totiž ryby poskytují tělu kvalitní proteiny, aniž by přispívaly k tvorbě arteriálního plaku.
- Síla omega-3: Ryby jako losos, sardinky nebo tuňák jsou nabité omega-3 mastnými kyselinami. Ty pomáhají snižovat záněty v těle, upravují hladinu krevních lipidů a zlepšují pružnost cév, což je klíčové pro zdravý krevní oběh.
- Jak je připravit? Zapomeňte na smažení. Odborníci radí ryby péct, grilovat nebo dusit. Stačí filetu z lososa položit na plech, zakápnout olivovým olejem, citronem a posypat bylinkami. Jako přílohu zvolte brokolici nebo quinou.
3. Ořechy: Malá svačina s velkým dopadem
Hledáte-li způsob, jak podpořit své srdce během pracovního dne, sáhněte po hrsti ořechů. Dr. John P. Higgins, profesor medicíny, je považuje za praktický a dostupný zdroj nenasycených tuků a vlákniny.
- Mandle pro sytost: Pravidelná konzumace ořechů, zejména mandlí, prokazatelně snižuje hladinu LDL cholesterolu a markery zánětu. Navíc pomáhají udržet pocit sytosti a stabilní hladinu cukru v krvi, což je pro zdraví srdce zásadní.
- Tip z praxe: Dr. Higgins si dává hrst syrových mandlí dopoledne jako svačinu nebo je přidává do ranní ovesné kaše či salátů pro křupavý efekt.
4. Sušené ovoce: Zdravé mlsání bez přidaného cukru
Máte chuť na sladké? Dr. Joyce Oen-Hsiao z Yaleovy univerzity radí vyměnit sušenky za sušené ovoce. Právě sušené meruňky, švestky nebo rozinky jsou pokladnicí antioxidantů, vlákniny a draslíku.
- Pozor na porce: I když je sušené ovoce zdravé, proces sušení koncentruje cukry. Proto je důležité hlídat si množství.
- Ideální kombinace: Pro vyváženou svačinu, která vás zasytí, doporučuje Dr. Oen-Hsiao míchat sušené ovoce s ořechy, jako jsou vlašské ořechy, pistácie nebo mandle. Tím získáte kombinaci zdravých tuků, vlákniny a přirozené sladkosti.
5. Celozrnné potraviny: Základ stability
Výměna bílého pečiva a těstovin za celozrnné varianty je jednou z nejjednodušších cest k prevenci metabolického syndromu – skupiny stavů, které dramaticky zvyšují riziko srdečních chorob a mrtvice.
- Vláknina jako lék: Celozrnné potraviny jako oves, quinoa nebo hnědá rýže dodávají tělu vlákninu, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu i krevní tlak. Lidé konzumující komplexní sacharidy mají také tendenci si dlouhodobě lépe udržovat zdravou váhu.
- Tip z praxe: Mějte ve spíži vždy zásobu quinoy nebo hnědé rýže. Budete tak mít po ruce zdravý základ, který můžete rychle zkombinovat s jakýmkoliv jídlem.