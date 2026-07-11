Váš chronologický věk je dán neúprosným počtem svíček na dortu. Naproti tomu biologický věk odráží skutečný stav vašeho těla na buněčné a funkční úrovni.
Kalkulačka mládí: Vypočítejte si svůj biologický věk a zjistěte, kolik je vašemu tělu doopravdy?
Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik let je vašemu tělu doopravdy? Číslo v občance je jedna věc, biologický věk ale může být úplně jiný. Ovlivňuje ho životní styl, pohyb, spánek i každodenní návyky. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli vaše tělo stárne pomaleji, rychleji, nebo zda váš biologický věk odpovídá tomu skutečnému.
Váš chronologický věk je dán neúprosným počtem svíček na dortu. Naproti tomu biologický věk odráží skutečný stav vašeho těla na buněčné a funkční úrovni.
Představte si své chromozomy jako tkaničky od bot – jejich konce, zvané telomery, se s každým dělením buněk zkracují. Jakmile se „roztřepí“ příliš, buňka zestárne.
Dobrou zprávou ale je, že genetika určuje rychlost tohoto procesu jen z 20 %. Zbývajících 80 % máte ve vlastních rukou díky svému životnímu stylu.
Moderní věda dokazuje, že biologický věk není vytesán do kamene a lze jej pozitivně ovlivnit, či dokonce „přetočit“ zpět. Stačí pár měsíců zdravějších návyků a vaše vnitřní hodiny mohou začít jít pozpátku.
Pojďte si hravou formou otestovat, zda patříte mezi pomalu stárnoucí šťastlivce nebo je čas na pořádný restart!