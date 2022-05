Studie: Rozdíl, který překvapil. Děti, jež nejedí maso, mají vyšší riziko podváhy

"V posledních dvaceti letech jsme byli svědky rostoucí popularity rostlinné stravy a měnícího se potravinového prostředí, zlepšoval se taky přístup k rostlinným alternativám. V Kanadě jsme ovšem nebyli svědky výzkumu výživových výsledků dětí dodržujících vegetariánskou stravu," uvedl v tiskové zprávě Jonathon Maguire, hlavní autor studie a pediatr v Nemocnici svatého Michala v Torontu.

Z jeho výzkumu ovšem vzešlo zjištění, že malí vegetariáni oproti dětem konzumujícím maso měli téměř dvojnásobnou pravděpodobnost podváhy. Podle Maguirea je tak důležité pečlivě plánovat stravování dětí s nízkou váhou, pokud se u nich zvažuje možnost vegetariánské stravy.

Rozdíl není skoro poznat, jen nízká váha

Ve studii, která vyšla na začátku května v časopise Pediatrics, využili autoři údaje téměř devíti tisíc dětí ve věku od šesti měsíců do osmi let, respondenti se v letech 2008 až 2019 rovněž účastnili i výzkumného projektu TARGet Kids! v kanadském Torontu. Cílem tohoto programu bylo například zlepšování systémů zdravotní péče pro děti a jejich rodiny. Podrobnosti o stravě dětí poskytli vědcům samotní rodiče, kteří odpovídali, zdali jsou jejich ratolesti vegetariáni, a to včetně veganů, či nikoliv, jak popsal americký server CNN.

Během každé zdravotní prohlídky výzkumníci měřili dětem jejich BMI (index tělesné hmotnosti, pozn. red.), hmotnost, výšku, hladinu cholesterolu a triglyceridů, dále vitaminu D a buněčnou bílkovinu feritin, který pomáhá v těle ukládat železo.

Na začátku výzkumu bylo 248 dětí (včetně 25 veganů) vegetariány a dalších 338 dětí se stalo vegetariány později v průběhu studie. Děti byly sledovány v průměru skoro tři roky. Mezi vegetariánskými a nevegetariánskými dětmi nebyly zjištěny žádné významné rozdíly, pokud jde o standardní BMI, výšku, hladinu feritinu a vitaminu D. Dětští vegetariáni ale měli na rozdíl od těch dětí, které jedly i maso, téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost podváhy.

Dobré rozvržení stravy je u dětí základ

Jak uvádí tisková zpráva, podváha může být známkou podvýživy a může rovněž naznačovat, že strava není dostatečná, aby zajistila podporu přiměřeného růstu dítěte. Autoři studie ovšem neměli k dispozici konkrétní údaje o příjmu a kvalitě stravy ani o fyzické aktivitě. To totiž může ovlivňovat růst a zdravotní stav dětí.

Svou roli v podváze mohla hrát i etnická příslušnost. "Děti, které měly podváhu, byly v obou skupinách, společný měly mladší věk a asijský původ," podotkla k výsledkům studie dietoložka a mluvčí americké Akademie pro výživu a dietetiku Amy Kimberlainová.

Jak dále pro CNN vysvětlila docentka pediatrie Maya Adamová z Stanfordské lékařské univerzity, tyto děti byly dle ní pravděpodobně původem z oblastí, pro které je mnohem příznačnější vegetariánství. Dává za příklad Indii, kde se růstové grafy dětí liší od těch ve Spojených státech. "Průměrná pětiletá dívka v Indii má vážit 17 kilogramů a měřit asi 108 centimetrů. V USA má průměrná pětiletá dívka stejné výšky vážit 18 kg," říká.

Kimberlainová však dodala že sledovat růst dětí je důležité bez ohledu na jejich stravu. "Vegetariánská strava může být zdravou volbou pro všechny děti. Klíčem je zajistit, aby byla dobře naplánovaná." I proto je podle ní podstatné, aby rodiče měli při "experimentování" s vegetariánskou či veganskou stravou pro své děti připravené alternativy. "To pro případ, že by jim jeden den něco chutnalo a druhý den ne," řekla Kimberlainová.