Jindřiška se vdávala ve dvaadvaceti letech a brzy přivedla na svět dcery Kateřinu a Evu. Rodinné štěstí však brzy zasáhla krutá diagnóza. Jejímu prvnímu manželovi Jiřímu začaly už ve 33 letech selhávat ledviny a musel začít dojíždět na dialýzu. I když byl velmi nemocný, snažil se žít každý den naplno. Nemoc si ale nevybírala – na selhání ledvin zemřel ve svých pouhých 36 letech Jiřího tatínek i dědeček. Sám Jiří nakonec zesnul v 41 letech na těžké komplikace spojené s již druhou transplantací ledviny.
Jedné dceři dala ledvinu maminka, druhé nevlastní otec. Rodina bojovala s dědičnou nemocí napříč generacemi
V jedné rodině se během několika desetiletí vystřídaly ztráta, strach i mimořádná odvaha, když dědičné onemocnění postupně zasáhlo další generaci a blízcí museli udělat rozhodnutí, která změnila život nejen nemocným, ale i těm, kteří jim nabídli část sebe.
Jeho odchod byl plný bolesti a bezmoci. Mladší dcera Eva, která tehdy chodila do třetího ročníku střední zdravotnické školy, si onen osudný letní den pamatuje do posledního detailu. Na kulatém stole v jídelně tehdy našla od tatínka seznam prázdninových úkolů: natírat plot, dát ke každému stromu přesně jednu konev vody, sekat trávu a hlavně poslouchat maminku.
Následovaly už jen návštěvy ve vysoké budově hradecké fakultní nemocnice, kde mohly dívky otce vidět jen na pár minut, a poté tatínkův pobyt na gastroenterologické jednotce intenzivní péče. Jiří bojoval se zánětem mozkových blan, oslepl, přidal se zápal plic a srdeční zástava – jeho tělo se už neumělo bránit. Eva se s ním ani nestihla rozloučit a dnes mu do nebe dojatě vzkazuje: „Chybíš mi, táto. Moc. Vždycky jsi říkal, že si nás má vzít někdo, kdo nás bude milovat a musí být zdravý, protože my asi budeme nemocné. Měl jsi pravdu. Láska opravdu přemůže všechno.“
Matčina oběť pro mladší Evu
Dlouho se věřilo, že genetická zátěž, která stála život Jiřího otce, dědečka, pradědečka i bratrance, postihuje v rodině výhradně muže. „Nenapadlo mě, že dcery onemocní, protože vždy byli nemocní mužští potomci. Holky byly zdravé,“ vzpomíná dnes Jindřiška.
Eva mezitím vystudovala ošetřovatelství na Univerzitě Karlově, získala magisterský titul a pracovala v nemocnici sv. Karla Boromejského v Praze. V sedmadvaceti letech, kdy měla skvělou práci a úžasného partnera, ji ale zasáhla zpráva od lékařů: její hodnoty kreatininu vystoupaly nad 200 a bylo nezbytné výhledově najít žijícího dárce ledviny.
Eva zoufale odmítala život úzce spojený s dialyzační jednotkou. K samotnému selhání ledvin pak došlo, když jí bylo 31 let. Ideální dárkyní se stejnou krevní skupinou a maximální shodou byla její tehdy pětapadesátiletá matka Jindřiška, která měla výsledky všech předoperačních vyšetření v pořádku a přála si dceři pomoci k životu ve zdraví.
Transplantace v pražském IKEM proběhla 3. března 2011. Obě ženy se během hospitalizace hodně nasmály. Překonaly počáteční odmítání ledviny Eviným organismem i to, že jí cévka ochromila močový měchýř a musela se znovu učit močit. Maminka Jindřiška se jako vychovatelka po dvou měsících bez problémů vrátila do školy.
Eva se klaní matčině nezištné lásce: „Celý život jsem si myslela, že mě táta naučil, jak žít a zvládnout nemoc. Ale ten největší hrdina byl celou dobu jinde. Potichu. Nenápadně. Bez slov. Tím hrdinou je moje maminka, bez ní bych tu nebyla.“
Pokrok v genetické diagnostice umožňuje lépe prověřit vhodnost dárců ledviny, což je klíčové zejména u transplantací mezi příbuznými, pokud se v rodině vyskytuje dědičné onemocnění ledvin. Díky práci profesora Kmocha a doktorky Živné z Laboratoře pro studium vzácných nemocí 1. LF UK se u starší dcery Kateřiny potvrdila stejná genetická odchylka. V ten moment se potvrdily obavy maminky Jindřišky. Ta si kladla celou dobu otázku, co bude dělat, když bude potřebovat ledvinu i její nejstarší dcera.
Druhý šok a nečekaný hrdina pro starší Kateřinu
O šest let později se to skutečně stalo. Starší Kateřině na jaře 2016 po těžké chřipce ledviny selhaly. „Byla jsem vyčerpaná, bez energie, neustále jsem jen spala a stěží jsem se dokázala postarat o svého tehdy devítiletého syna Adama. A lékaři mi zakázali pracovat,“ vzpomíná.
Matka už znovu darovat nemohla a původně zamýšlená dárkyně ze zdravotních důvodů vypadla. Kamarádka Petra, která ledvinu bez váhání nabídla, se totiž nakonec sama stala pacientkou IKEM. V této bezvýchodné situaci zasáhl maminčin druhý manžel Oldřich. Své nevlastní, tehdy osmatřicetileté dceři řekl: „Jindra ledvinu darovala a nic jí není. Tobě dám ledvinu já.“ Pro její záchranu podstoupil náročná vyšetření a zhubl téměř deset kilogramů.
I když shoda nebyla ideální a Kateřina musela před operací podstoupit výměnu plazmy, lékaři 23. května 2017 transplantaci provedli. Kateřina se během zákroku nebála o sebe, ale celou dobu myslela na syna, manžela a na to, aby byl v pořádku tatínek Olda. Dodnes mu je hluboce vděčná a kupuje zachránci dárky – vždy se slovy: „Za záchranu života je to málo.“
Dnes všichni hrdinové tohoto příběhu žijí své životy naplno. Šestačtyřicetiletá Eva po letech ve farmaceutických firmách a politice pracuje na pražském magistrátu a je milující pěstounkou šestileté dcery. Sedmačtyřicetiletá Kateřina je ředitelkou základní školy a vychovává s manželem devatenáctiletého syna. A manželé Jindřiška (70 let) s Oldřichem (71 let) s hrdostí oslavují 15., respektive 9. výročí svého dárcovství. Jindřiška tuto neuvěřitelnou rodinnou cestu uzavírá s obrovským vděkem a pokorou: „Péče o dárce v IKEM je úžasná. A o dcery též. Co bude dál, je ve hvězdách.“
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