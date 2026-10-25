S příchodem podzimu se zkracují dny a mění se množství denního světla. Světlo a tma pomáhají nastavovat naše vnitřní biologické hodiny. Ty řídí přibližně čtyřiadvacetihodinový cirkadiánní rytmus, který ovlivňuje mimo jiné spánek a bdění. Množství světla, které oči přijímají, ovlivňuje také tvorbu melatoninu, hormonu podporujícího ospalost. Jeho tvorba večer přirozeně stoupá. Při narušení cirkadiánního rytmu se mohou objevit ospalost i horší soustředění. Označení „podzimní únava“ však samo o sobě není vysvětlením všech přetrvávajících obtíží.
Je to jen podzimní únava? Bolesti hlavy, vyčerpání či mozková mlha mohou mít i jinou příčinu
Únava, opakované bolesti hlavy, horší soustředění nebo neklidný spánek. Potíže, které na podzim snadno přičítáme ročnímu období, mohou mít i jinou příčinu. Někdy jde o dlouhodobé následky prodělané infekce. Příkladem může být klíšťová encefalitida, po níž mohou přetrvávat únava, bolesti hlavy nebo problémy s pamětí a soustředěním.
Únava může souviset také s nedostatkem spánku, stresem, depresí nebo hormonálními změnami. Mezi další možné příčiny patří chudokrevnost z nedostatku železa, cukrovka či onemocnění štítné žlázy. K únavě během dne mohou přispívat také poruchy spánku, například spánková apnoe. Samotný pocit vyčerpání proto nestačí k určení diagnózy.
V této situaci je proto důležité se zamyslet, jak dlouho únava trvá, co jste dříve zvládali a co je naopak pro vás dnes obtížné. Je rozdíl mezi únavou po náročném dni a situací, kdy dlouhodobě nestačíte na obvyklé pracovní tempo, studium či běžné aktivity. Označení „podzimní únava“ samo o sobě příčinu potíží neobjasňuje. Důležité je všímat si jejího vývoje a dopadu na každodenní fungování.
Infekce může skončit, obtíže přetrvávat
Všímejte si, jak dlouho únava trvá a co je pro vás oproti dřívějšku obtížnější. Je rozdíl mezi únavou po náročném dni a dlouhodobými potížemi se zvládáním práce, studia či běžných aktivit. Vedle únavy se mohou objevit bolesti hlavy, problémy se soustředěním, poruchy spánku nebo zhoršení potíží po fyzické či duševní zátěži. Právě takové obtíže se dají v běžném životě snadno bagatelizovat, přesto mohou mít výrazný dopad na kvalitu života.
Jedním z příkladů jsou dlouhodobé potíže po covidu-19, označované jako long covid. Patří mezi ně únava zasahující do běžného života, bolesti hlavy, poruchy spánku či obtížnější přemýšlení a soustředění, pro které se používá označení „mozková mlha“. Příznaky mohou přetrvávat, kolísat nebo se znovu objevovat. Souvislost současných obtíží s prodělanou infekcí přitom nemusí být na první pohled zřejmá.
Po klíšťové encefalitidě mohou potíže přetrvávat i po šesti měsících
Long covid není jediným příkladem dlouhodobých potíží po infekci. Například po klíšťové encefalitidě se může rozvinout takzvaný postencefalitický syndrom, tedy různé obtíže, které zůstávají i po odeznění akutního onemocnění. Konkrétní údaje přináší česká multicentrická studie zaměřená na klíšťovou encefalitidu. Z 187 hospitalizovaných pacientů s laboratorně potvrzenou klíšťovou encefalitidou, kteří dokončili šestiměsíční sledování, mělo při kontrole šest měsíců po propuštění z nemocnice alespoň jeden přetrvávající následek přibližně 45 %. Tento údaj zahrnuje různé druhy následků, včetně poruch hybnosti.
Nejčastěji pacienti uváděli únavu či horší toleranci zátěže, a to přibližně ve 22 % případů. Bolesti hlavy přetrvávaly u 19 %, obtíže s pamětí či koncentrací u 11 % a poruchy spánku u 10 % sledovaných pacientů. Vedle těchto obtíží autoři popsali také poruchy hybnosti, koordinace a rovnováhy, sluchu či zraku.
U klíšťové encefalitidy není k dispozici specifická léčba. Dostupná je však prevence očkováním, které je od 50 let věku hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Mladší lidé mohou na očkování získat příspěvek podle aktuálních podmínek své zdravotní pojišťovny.
Dlouhodobé následky se týkají i mladších lidí
Přetrvávající obtíže po klíšťové
encefalitidě mohou zasáhnout také mladé, jinak zdravé lidi v
produktivním věku. Studie zaznamenala postencefalitický syndrom
napříč věkovými skupinami. Vyšší věk souvisel se
závažnějším průběhem nemoci a přetrvávajícími potížemi s
hybností. U postencefalitického syndromu jako celku však studie po
zohlednění dalších vlivů nepotvrdila, že by se u starších
pacientů vyskytoval častěji. Mladší věk
proto sám o sobě není důvodem přetrvávající únavu, bolesti
hlavy nebo obtíže se soustředěním přehlížet.
Také po lymeské borelióze může přetrvávat únava
Klíšťata ale mohou přenášet i další onemocnění. Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, které lze léčit antibiotiky. U části pacientů však i po dokončené léčbě přetrvávají únava, bolesti těla nebo potíže s myšlením a soustředěním. Příčina těchto dlouhodobých obtíží není dosud plně objasněna. Klíšťata přitom mohou být aktivní také po skončení léta a riziko infekcí přenášených klíšťaty proto přetrvává i na podzim.
Únava ani horší soustředění samy o sobě neznamenají, že máte lymeskou borreliózu. Podobné příznaky mohou doprovázet řadu dalších stavů a jejich přetrvávání po léčbě samo o sobě nepotvrzuje pokračující infekci.
Kdy už únavu nesvádět jen na podzim?
Konzultaci s praktickým lékařem vyhledejte, pokud potíže přetrvávají, zhoršují se nebo omezují práci, studium či běžné aktivity. Pozornost si zaslouží také výrazný pokles výkonnosti nebo horší zvládání obvyklé zátěže. Před návštěvou si poznamenejte, kdy obtíže začaly a jak se vyvíjejí. Lékaři popište konkrétní omezení, například potíže s dokončením pracovního úkolu nebo udržením pozornosti při studiu. Připomeňte také prodělaná onemocnění a dosavadní léčbu.
Únavu, která přetrvává, zhoršuje se nebo omezuje běžný život, není dobré odbýt větou „to bude podzimem“. Změna ročního období by neměla být důvodem odkládat péči o vlastní zdraví.