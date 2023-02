Štěstí je krásná věc, ale návod na něj neexistuje. Základem je pocit vděčnosti

Pokud chcete dát své každodennosti smysl a přestat cítit vnitřní prázdno, musíte převzít plnou zodpovědnost za svůj život. Uvědomte si, co vám pomáhá cítit se lépe, a přesně to dělejte. Psycholožka radí, jak na to.