Čtyři šálky kávy denně prospívají srdci. Je lepší espresso, nebo cappuccino?

Pro miliony lidí po celém světě představuje šálek kávy neodmyslitelnou potřebu, která je dokáže povzbudit a naladit. "Vášniví kávičkáři nedokážou den začít dřív, než vypijí svůj oblíbený ranní šálek kávy. Káva je uvede nejen do reality všedních dní, ale podle jejich zdravotního stavu a fungujícího metabolismu jim káva v průběhu dne dodává energii, a dokonce dokáže ovlivnit jejich náladu," tvrdí Martin Kudera, zakladatel Farmy Živina.

Nutno však podotknout také to, že postupně se lidé stávají na černém moku do určité míry závislými. Na druhou stranu lze tuto závislost považovat za prospěšnou, neboť podle mnoha průzkumů je pití kávy spojeno spíše se zdravotními benefity než s negativy.

Pití čtyř šálků kávy denně prospívá srdci a zvyšuje výkon

Podle odborné studie provedené Robinem Poolem, který působí v oblasti veřejného zdraví, může pití tří až čtyř šálků kvalitní kávy za den snížit riziko úmrtí na srdeční choroby a mohlo by mít i pozitivní zdravotní přínosy při chronickém onemocnění jater nebo vzniku ledvinových kamenů.

Studie dále uvádí, že konzumace kávy v množství do čtyř šálků za den (cca 230-408 mg kofeinu), může snížit až o 18 procent riziko vzniku rakoviny a přibližně o sedm procent se snižuje také riziko vzniku cukrovky II. typu.

Z hlediska sportovního výkonu může káva zvýšit výkon až o 12 procent. Hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu pro ženy Contours k tomu však dodává, že se nelze spoléhat pouze na účinky kávy. Významnou roli hraje to, jak se člověk stravuje a jaký je jeho životní styl. Můžete jíst fast food, pít kávu a k tomu si zapálit cigaretu, nebo žít zdravě a před výkonem si dát silné espresso. V jakém případě to má na tělo pozitivní vliv, je nasnadě.

Raději espresso, nebo cappuccino?

Nejlepší je ta káva, která vám nejvíce chutná, voní a cítíte se po ní dobře. Navíc ať už si dáte espresso, espresso macchiato, americano nebo třeba cappuccino, dostanete do sebe stejné množství kofeinu. Mimo to bylo prokázáno, že mléko účinky kofeinu nesnižuje. Pouze tlumí jeho působení na žaludeční sliznici a zpomaluje vyprazdňování žaludku. Z toho důvodu může dojít k pomalejšímu nástupu stimulačního efektu kofeinu.

Pokud máte problém s trávením laktózy, může vám káva s mlékem přivodit trávicí potíže. "To však můžete vyřešit tím, že místo kravského mléka zvolíte rostlinnou alternativu. Doporučuji ovesný nápoj ve verzi barista, který v kombinaci s kávou skvěle chutná, a navíc s tímto typem vyšleháte i dokonalou pěnu v domácích podmínkách," dává svůj tip Martin Kudera.

Podle studie publikované v Journal of Food Science and Technology, zabývající se vlivem konzumace ovsa na lidské zdraví, má navíc ovesný nápoj pozitivní vliv na trávení a kromě toho produkce ovesných nápojů má ve srovnání s kravským mlékem o 80 procent nižší emise skleníkových plynů a o 60 procent nižší spotřebu energie.

Pokud bychom se dívali na pití kávy s mlékem z hlediska hubnutí, může mléko do určité míry ovlivnit množství přijatých kalorií za den. Při snaze o redukci hmotnosti se rozhodně vyhněte moderním kávovým nápojům, které jsou dochucené různými sirupy či jsou ozdobené pořádnou dávkou šlehačky. "Jednak to má s kávou jen pramálo společného a za druhé je to mnohdy nechtěný zdroj vydatné energie navíc," varuje Tereza Kompánková.

Pití rozumného množství kávy v kombinaci s celkově zdravým životním stylem je považováno za zdraví prospěšné. Pokud vám tedy kofein nepůsobí potíže či nejste těhotná, můžete si dopřát až čtyři šálky kvalitní kávy denně.