Jak dlouho budete žít? Vědci založili web, počty vychází z toho, co za den sníte

Profesor Lars Fadnes působící na katedře globálního veřejného zdraví a primární péče na univerzitě v norském Bergenu se svým týmem vytvořil webové stránky s kalkulačkou Food for healthy life, která na základě vloženého jídelníčku vypočítá, jak dlouho budete žít a kolik let naopak navíc získáte, když své stravování změníte.

Jeho tým pro účely vytvoření kalkulačky zkoumal stovky posledních publikovaných studií zabývajících se účinkem konzumace konkrétních druhů potravin. Zjištění pak zkombinovali s údaji o globální úmrtnosti a fakty o tom, co v dnešní době lidé jedí. Cílem vědců bylo vytvořit odhad, jaký dopad může mít na délku života trvalá změna způsobu stravování.

Zařaďte do jídelníčku luštěniny a ořechy

V první řadě Fadnes se svými kolegy vytvořil takzvaný optimalizovaný jídelníček, což je konzumace potravin s maximálním přínosem pro lidské zdraví. Z něj se vylučuje konzumace červeného nebo zpracovaného masa, nápoje slazené cukrem, snižuje se spotřeba mléčných výrobků a vajec. Naopak taková strava obsahuje luštěniny, celá zrna a ořechy. Vedle tohoto ideálního způsobu stravování Fadnesův tým sestavil také takzvanou proveditelnou dietu, zlatou střední cestu oscilující mezi západní a již zmíněnou optimalizovanou výživou.

Podle jejich výsledků by tak dvacetiletý muž, který by natrvalo vyměnil typický západní jídelníček za ten optimalizovaný, dosáhl vůbec nejlepších výsledků, co se týká prodloužení délky života - žil by v průměru o 13 let déle. Pokud by se vydal střední cestou takzvané proveditelné diety, získal by navíc sedm let. U žen by to dělalo jedenáct a šest let.

V případě, že by se pro změnu ve svém životním stylu týkajícím se stravování rozhodli 80letí jedinci, dosáhli by nehledě na pohlaví menších benefitů, přesto by si po zavedení optimalizované diety prodloužili život o tři roky a v případě proveditelné verze o rok a půl.

Podle Fadnese je odhadované prodloužení života založené na průměrných výpočtech a nemělo by být chápáno jako předpověď pro konkrétního jedince. Podle samotného Fadnese a profesora genetické epidemiologie Tima Spectora z King's College London má kalkulačka jisté mezery - nezahrnuje vliv dalších rizikových faktorů v životním stylu, stejně jako zlepšení léčebných procedur v budoucnu a způsob zpracování konkrétních potravin.

