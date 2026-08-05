Infarkt si většina lidí spojuje s prudkou bolestí na hrudi a dramatickým kolapsem. Takový průběh však není pravidlem. Přestože je tlak či bolest na hrudi nejčastějším příznakem také u žen, nemoc se u nich častěji hlásí i méně nápadnými signály – dušností, nevolností, neobvyklou únavou nebo bolestí zad, ramen či čelisti.
Infarkt se u žen projevuje jinak než u mužů. Vědci upozorňují na příznaky, které si často spletou s únavou
Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.
Právě tyto obtíže lze snadno zaměnit za vyčerpání, zažívací potíže nebo důsledek stresu. Ženy proto mohou nebezpečí podcenit a pomoc vyhledat později, přestože při infarktu rozhodují minuty. Které varovné příznaky byste neměla přecházet a kdy je nutné jednat okamžitě?
Zrádný infarkt
Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.
Stejně jako u mnoha dalších nemocí a ohrožujících stavů mohou být projevy u žen a mužů odlišné. A protože se v medicíně dlouhá léta pracovalo s mužským tělem jako s "výchozím", může být pro zdravotníky těžší je rozeznat. Výjimkou není ani obávaná srdeční příhoda neboli infarkt.
Zrádný infarkt
Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.
Stejně jako u mnoha dalších nemocí a ohrožujících stavů mohou být projevy u žen a mužů odlišné. A protože se v medicíně dlouhá léta pracovalo s mužským tělem jako s "výchozím", může být pro zdravotníky těžší je rozeznat. Výjimkou není ani obávaná srdeční příhoda neboli infarkt.
Příznaky žen
Samotné ženy také může zmást, že subjektivně vnímané příznaky jsou jiné než ty mužské, a tedy považované za obecně platné. Nemusí je tedy považovat za infarkt. U žen jsou nejčastějšími symptomy potíže s dýcháním, závratě, bolesti zad či dolní čelisti, může se vyskytovat také dlouhodobá únava.
Varovné příznaky u žen
"U mužů bývá častým příznakem motání hlavy, dušnost, nepříjemné pocity a bolest na hrudi či dalších horních částech těla a studený pot. U žen pak únava, nespavost, chřipkové příznaky, pálení žáhy a trávicí potíže," vyjmenovává dále internista Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.
Nižší bolestivost
Ženy také mohou infarkt prožívat jako méně bolestivý. Vyhledají tak pomoc později a hrozí jim vážnější komplikace.
Znevažování příznaků
Řada studií i osobních zkušeností přitom ukazuje, že ženám se dostává špatné diagnózy častěji než mužům. Jejich potíže zdravotníci častěji zaměňují za psychosomatické. Výjimkou není právě ani infarkt, jak popsal třeba deník The New York Times. Znevažování zdravotních problémů žen, i když v jiném kontextu, nedávno popsala také česká novinářka Adéla Ježková. Důležité je tedy nenechat se odbýt, pokud se vám něco nezdá.
Rizikové faktory
Co zvyšuje riziko infarktu? Ženy postihuje obecně méně často než muže. U mužů stoupá riziko infarktu myokardu po 40. roce věku a u žen po 50. roce. Nejvíce infarktů také přichází, když mrzne. V chladu se cévy zužují, v horku naopak roztahují. Když má někdo například zúženou věnčitou tepnu, dojde vlivem zimy ke křeči, což může vyústit v infarkt.
Nejrizikovější faktory
Nejrizikovějšími faktory pro vznik infarktu jsou pak vysoký tlak a cholesterol. Riziko vzniku infarktu myokardu bývá u osob s hypertenzí až dvojnásobně vyšší než u zdravé populace. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu i tlaku stoupá dokonce až na osminásobek.
Srdce a saunování
Může infarkt způsobit saunování? U zdravého člověka při správném postupu zdraví srdce spíše utužuje. Pravidelné saunování zlepšuje funkci výstelky cév, která pak dokáže svižněji a ve větším množství produkovat látky, které naše cévy přirozeně rozšiřují. Je to taková cévní gymnastika. Pokud ale již máte onemocnění srdce nebo vysoký tlak, je nutné se před návštěvou sauny poradit s lékařem.
Infarkt při sexu?
O infarktu při sexu se často vtipkuje, ve skutečnosti ale stojí za méně než jedním procentem srdečních příhod. Jedná se o mírnou fyzickou zátěž, takže pokud vám lékař doporučuje mírně sportovat, ani sex není nebezpečný.
Prevence
Stejně jako u mnoha dalších chorob je nejlepší prevencí zdravý životní styl. Je důležité pravidelně sportovat a chodit, nekouřit, omezovat konzumaci alkoholu na minimum a udržovat si optimální tělesnou hmotnost.
Prevence jako základ
„Dále je třeba dbát o zdravou hladinu cukru, vyhýbat se stresu, dopřát si dostatečný spánek a chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Zvláště by na dodržování těchto doporučení měli dbát muži starší 45 let a ženy nad 55 let, u nichž je riziko infarktu zvýšené,“ vysvětluje internista Souček.