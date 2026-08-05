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Infarkt se u žen projevuje jinak než u mužů. Vědci upozorňují na příznaky, které si často spletou s únavou

Infarkt
Infarkt se u žen často nehlásí typickou bolestí na hrudi. Místo toho přichází nenápadné varovné signály jako silná únava, nevolnost, dušnost nebo bolest zad a čelisti, které bývají snadno přehlédnutelné.Foto: Shutterstock – brizmaker
Infarkt
Infarkt se u žen často nehlásí typickou bolestí na hrudi. Místo toho přichází nenápadné varovné signály jako silná únava, nevolnost, dušnost nebo bolest zad a čelisti, které bývají snadno přehlédnutelné.Foto: Shutterstock – brizmaker
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.

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Infarkt si většina lidí spojuje s prudkou bolestí na hrudi a dramatickým kolapsem. Takový průběh však není pravidlem. Přestože je tlak či bolest na hrudi nejčastějším příznakem také u žen, nemoc se u nich častěji hlásí i méně nápadnými signály – dušností, nevolností, neobvyklou únavou nebo bolestí zad, ramen či čelisti.

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Právě tyto obtíže lze snadno zaměnit za vyčerpání, zažívací potíže nebo důsledek stresu. Ženy proto mohou nebezpečí podcenit a pomoc vyhledat později, přestože při infarktu rozhodují minuty. Které varovné příznaky byste neměla přecházet a kdy je nutné jednat okamžitě?

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Zrádný infarkt

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Infarkt je u žen projevuje jinak než u mužůFoto: Shutterstock – Larisa Rudenko

Když se řekne infarkt, možná si představíte staršího muže, který se chytá za hrudník. Srdeční příhoda ale postihuje také ženy, i když méně často. A příznaky se mohou poměrně výrazně lišit. Jaké to jsou, jak infarktu předcházet a čeho se naopak vzdávat nemusíte, se dozvíte v galerii.

Stejně jako u mnoha dalších nemocí a ohrožujících stavů mohou být projevy u žen a mužů odlišné. A protože se v medicíně dlouhá léta pracovalo s mužským tělem jako s "výchozím", může být pro zdravotníky těžší je rozeznat. Výjimkou není ani obávaná srdeční příhoda neboli infarkt. 

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