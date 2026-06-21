Ačkoliv lidé migrénu znají, většinou ji mylně označují jen za silnou bolest hlavy. „Migréna člověka vyřadí z běžných aktivit. Pacienti často nejsou schopni pracovat, sledovat počítač nebo třeba jen vyjít ven. Neléčená migréna může trvat i tři dny, v těžších případech dokonce pět dní. Vzhledem k tomu, že se jedná o chronické onemocnění, může výrazně ovlivňovat dlouhodobou kvalitu života,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu působící na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, která je sama migreničkou.