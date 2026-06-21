Přeskočit na obsah
21. 6. Alois
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

I tři dny v tichu a tmě. Nemoc, kterou si lidé pletou s bolestí hlavy, trápí přes milion Čechů

Migréna
MigrénaFoto: Shutterstock – PeopleImages
Migréna
MigrénaFoto: Shutterstock – PeopleImages
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Migrénou v Česku trpí přes milion lidí. Jedná se o závažné neurologické onemocnění, které celosvětově představuje druhou nejčastější příčinu zdravotního omezení a výrazně ovlivňuje pracovní i osobní život pacientů. Ve společnosti je však stále podceňováno.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Ačkoliv lidé migrénu znají, většinou ji mylně označují jen za silnou bolest hlavy. „Migréna člověka vyřadí z běžných aktivit. Pacienti často nejsou schopni pracovat, sledovat počítač nebo třeba jen vyjít ven. Neléčená migréna může trvat i tři dny, v těžších případech dokonce pět dní. Vzhledem k tomu, že se jedná o chronické onemocnění, může výrazně ovlivňovat dlouhodobou kvalitu života,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu působící na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, která je sama migreničkou.

Související

Migrénu česká společnost navíc stále podceňuje, jak potvrdil průzkum realizovaný v prosinci 2025 na vzorku 1 000 respondentů. Přestože 100 % respondentů uvedlo, že o migréně už někdy slyšeli, málokdo ví, že se nejedná jen o pouhou bolest hlavy, ale o závažné neurologické onemocnění.

Okolo 90 % respondentů ji popisuje jako silnou bolest hlavy, pouze 7 % správně označilo migrénu jako neurologické onemocnění. Stejně tak v populaci přetrvává nízké povědomí o účinné léčbě: až 35 % dotázaných neví, jak migrénu léčit, dalších 26 % by spoléhalo na léky proti bolesti. Více než 52 % respondentů se dokonce setkalo s tvrzením, že lidé migrénu přehánějí nebo předstírají.

Reklama
Migréna
Migrénou v Česku trpí přes milion lidí. Jedná se o závažné neurologické onemocnění, které celosvětově představuje druhou nejčastější příčinu zdravotního omezení.
Foto: Shutterstock – Manolines

Ženy v nevýhodě

Migréna se může týkat každého z nás. Statisticky jí ale trpí ženy přibližně třikrát častěji než muži. Nejčastěji se vyskytuje v produktivním věku mezi 18. a 40. rokem života. Významnou roli hraje genetika, hormonální změny a životní cyklus, onemocnění často souvisí i s menstruací, ovulací nebo klimakteriem.

Související

Migréna se projevuje silnou, typicky jednostrannou pulzující bolestí hlavy, často doprovázenou nevolností, zvracením a citlivostí na světlo, hluk nebo pachy.

Častými spouštěči jsou faktory jako hlad, alkohol, stres či změna počasí. U některých pacientů záchvatům předchází tzv. aura (poruchy vidění v podobě barevných záblesků či slepé skvrny). Záchvat může trvat několik hodin až dní.

Jak na léčbu migrény

Léčba spočívá buď v podávání akutních léků při záchvatu, nebo v pravidelném užívání preventivních (profylaktických) léků, které se podávají pacientům s častými záchvaty. Akutní léčba se podává při prvních příznacích záchvatu a jejím cílem je minimalizovat nebo úplně potlačit rozvíjející se obtíže.

Preventivní léčba naopak působí dlouhodobě. Snižuje frekvenci, závažnost a trvání migrenózních záchvatů a je určena zejména pacientům s častým výskytem. Necílená profylaxe zahrnuje léky původně vyvinuté pro jiná onemocnění, jako jsou antidepresiva, antiepileptika či antihypertenziva. Moderní cílená preventivní léčba, mezi kterou patří biologická léčba a nově také gepanty, zasahuje přímo do mechanismu vzniku migrény a dokáže zmírnit projevy nemoci na minimum.

Kde najít pomoc?

Léčba migrény vyžaduje odborný přístup. Proto se doporučuje, aby lidé s opakujícími se příznaky migrény nebo i jen s podezřením na ni vyhledali lékaře, ideálně neurologa. Stejně tak by měli odbornou pomoc vyhledat pacienti, u nichž dosavadní léčba nepřináší dostatečnou úlevu. „Moderní cílená léčba dokáže významně snížit záchvaty migrény, což vede k výraznému zlepšení kvality života pacientů. Konečně se tak mohou vrátit ke své práci, plánovat rodinné aktivity a cestovat, aniž by se museli obávat dalšího záchvatu,“ říká MUDr. Eva Medová.

Aby lékař mohl nastavit správnou léčbu, potřebuje vědět, kdy nejčastěji migréna přichází, jak dlouho trvá a co ji spouští. Pacienti by si proto měli vést kalendář bolestí hlavy s co nepřesnějšími záznamy záchvatů migrény. Z něho lze jednoduše vyčíst třeba kolísání hormonů, stres nebo změny počasí. Tento praktický nástroj pro sledování četnosti a průběhů záchvatů je dostupný na webu www.migrenanenitabu.cz, kde mohou pacienti najít také informace o možnostech léčby, otestovat si závažnost svého onemocnění nebo vyhledat nejbližší centrum pro léčbu bolesti hlavy.

VIDEO: Rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou je v síle, umístění a příznacích. Pokud při bolesti hlavy zvracíte, je to pravděpodobně migréna

Rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou je v síle, umístění a příznacích. Pokud při bolesti hlavy zvracíte, je to pravděpodobně migréna. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: nhs.ukmayoclinic.orgczech-neuro.cz, Česká televize

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama