Epileptický záchvat v přímém přenosu: Víte, co dělat a čemu se vyhnout?
Představte si běžné ráno. Sedíte v tramvaji, spěcháte do práce a v hlavě si procházíte seznam úkolů. Nebo možná jen z okna pozorujete jarní krajinu. Najednou se ale atmosféra v dopravním prostředku změní. Někdo z cestujících se sesune k zemi a začne se svíjet v křečích. Víte, co v takové chvíli dělat?
Právě nejistota a strach jsou často důvodem, proč lidé při epileptickém záchvatu váhají zasáhnout a čekají, že pomůže někdo další. Přitom první pomoc není složitá a ve většině případů stačí dodržet několik základních pravidel. Epilepsie navíc není nijak vzácné onemocnění – v České republice s ní žije přibližně až 100 tisíc lidí. Je tedy poměrně pravděpodobné, že se s epileptickým záchvatem někdy setká téměř každý z nás.
Je to epileptický záchvat?
Epileptické záchvaty mohou vypadat různě. Nejznámější je takzvaný velký záchvat, při kterém člověk náhle ztratí vědomí, upadne na zem a tělo se začne nekontrolovaně třást v křečích. Často se přidává ztuhnutí svalů, nepravidelné dýchání nebo krátké zmodrání rtů. Ne všechny záchvaty jsou ale takto výrazné. Někdy se člověk jen na několik sekund „zahledí“ do prázdna a nereaguje na okolí. Jindy může působit zmateně, opakovat stejné pohyby nebo se pohybovat bezcílně. Právě proto může být epilepsie pro okolí obtížně rozpoznatelná. Záchvat většinou trvá několik desítek sekund až pár minut. Poté obvykle odezní a následuje období vyčerpání, zmatenosti nebo ospalosti.
Co dělat během záchvatu
Pokud jste svědky epileptického záchvatu, nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu. Záchvat většinou sám odezní a cílem první pomoci je hlavně zabránit zranění. Možná jste i vy slyšeli starou „radu“, že je potřeba člověku při záchvatu vložit něco mezi zuby, aby si neprokousl jazyk. Odborníci však varují: to je velká chyba! „Nejdůležitější je zachovat klid a snažit se člověka během záchvatu chránit před zraněním. Není potřeba křeče zastavovat ani jim bránit. Zároveň je důležité nevkládat dotyčnému nic do úst, což je jeden z nejrozšířenějších mýtů spojených s epilepsií,“ zdůrazňuje neurolog MUDr. Martin Kudr, Ph.D., z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.
Co tedy máte dělat, pokud jste svědky záchvatu?
- Odstraňte z dosahu nebezpečné předměty, o které by se dotyčný mohl poranit.
- Chraňte mu hlavu – můžete pod ni podložit něco měkkého, například svetr nebo tašku.
- Nesnažte se ho násilím omezovat v pohybu ani mu nic nedávejte do úst.
- Počkejte, až záchvat odezní, a poté dotyčného uložte do stabilizované polohy.
Po záchvatu bývá člověk často zmatený, vyčerpaný nebo dezorientovaný. Může potřebovat chvíli odpočinku a klidné prostředí. Pokud je při vědomí, pomůže jednoduché vysvětlení toho, co se stalo.
Epilepsie má mnoho tváří
Když se řekne „epilepsie“, většina z nás si představí člověka v bezvědomí s dramatickými křečemi. Realita je ale mnohem pestřejší a záchvaty mohou mít velmi nenápadnou podobu. Jak uvádí Mgr. Květa Janoušková z 2. LF UK a spolku EpiStop: „Většina lidí s epilepsií žije běžné životy a na první pohled byste nepoznali, že nějakou diagnózu mají. Právě proto je důležité o epilepsii mluvit otevřeně a pomáhat veřejnosti lépe porozumět tomu, co toto onemocnění skutečně znamená.“ Záchvat se totiž kromě typických křečí doprovázených ztrátou vědomí může projevit i jen jako krátké zahledění nebo chvilkový výpadek vědomí. Pro okolí může takový člověk působit jen zmateně nebo duchem nepřítomně.
Fialová tramvaj učí první pomoc
U příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií, známého jako Purple Day, vyjede ve čtvrtek 26. března na lince 22 do pražských ulic speciální fialová tramvaj. „Hlavním cílem fialové tramvaje je naučit veřejnost, jak správně reagovat. Chceme, aby si cestující odnesli praktické informace a cítili se jistější ve chvíli, kdy se s epilepsií setkají přímo ve svém okolí,“ říká Andrea Gawron z organizace Život s epileptikem.
Během jízdy budou cestujícím lékaři, zástupci Českého červeného kříže i lidé s vlastní zkušeností s epilepsií vysvětlovat, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc. Pokud tedy ve čtvrtek uvidíte přijíždět tramvaj č. 22 s fialovými prvky, neváhejte a nastupte. Možná se dozvíte něco, co vám jednou umožní zachránit někomu zdraví nebo život.