"Při sexu mě dusili bez mého souhlasu." Mladí objevili nebezpečný sexuální trend

"Je až k podivu, kolik mužů mě při sexu dusilo, aniž by se mě zeptali, jestli je to v pořádku," říká 29letá Anna pro internetový magazín webu Independent. "Přemýšlím, co jsem udělala, že si mé chování vyložili jako souhlas? Bylo to drsné líbání nebo něco jiného?" pokračuje žena, která nemá primárně se škrcením a dušením během sexu problém.

Výsledky amerického výzkumu z roku 2020 provedeného na jedincích od 18 do 60 let ukázaly, že pětina žen během sexu dušení zažila. Dvacet procent mužů uvedlo, že tuto praktiku vyzkoušelo. Zarážející byl nicméně rozdíl v jednotlivých věkových skupinách. Ukázalo se, že dospělí ve věku od 18 do 29 let provozují dušení mnohem častěji než respondenti vyššího věku.

V jiném americkém výzkumu zase 58 procent studentek vysoké školy uvedlo, že zažily škrcení a dušení. Čtvrtina z nich přiznala, že se tak stalo do 17. roku věku.

Dušení bez souhlasu je sexuální útok

Dušení při sexu je nebezpečné v tom, že může způsobit smrt. V druhé řadě se ukazuje, že není vnímáno jako praktika, která vyžaduje souhlas všech zúčastněných stran. Například jedna třetina respondentů ve výzkumu stanice BBC z roku 2020 o mužích provozujících "drsné sexuální praktiky" uvedla, že by se před sexem ani během něj nezeptala, zda je to pro druhou stranu v pořádku.

Autorka knihy o sexuálním násilí Rachel Thompsonová zdůrazňuje, že je důležité rozdělovat nekonsenzuální dušení a vedle toho hru s dechem jako jemnou BDSM praktiku. V prvním případě se jedná o sexuální útok, druhá situace vyžaduje přísné bezpečnostní a konsenzuální opatření.

O konsenzu se ve škole nemluví

Za nárůst obliby problematické praktiky je možné vinit i pornografii, jen na platformě PornHub je přes 10 tisíc videí nabízejících podobný obsah. Thompsonová ale takový pohled odmítá. "Obviňovat porno je ošidné. Není to jen jednoduchá příčina a následek," říká. Na vině jsou podle ní také sociální sítě a dezinformace. "Žijeme v sexuální dezinformační krizi. TikTok je plný dezinformací o BDSM a perverzních praktikách," upozorňuje.

Stejně jako porno i některé účty na TikToku prezentují dušení jako "aktivitu, kterou můžete praktikovat, aniž byste o ní dopředu domluvili".

Situaci by mohla zlepšit lepší sexuální výchova na školách. "Většina se neučí o bezpečném a konsenzuálním sexu," říká Thompsonová a poukazuje na výzkum, podle kterého třetina mladých lidí nikdy neslyšela o sexuálním souhlasu.

"Víme, že sexuální výchova na školách je nedostatečná. Mladí lidé proto hledají odpovědi v pornu a na sociálních sítích. Porno ale není vzdělávací nástroj, je to zábava," dodává.

