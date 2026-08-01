Právě v tomto období vrcholí silný tlak, který na nás vyvíjejí sociální sítě, reklamy i titulky časopisů. Podsouvají nám představu, že bychom měly být na léto v dokonalé formě, a pokud tomu tak není, tak jej změnit během několika málo týdnů.
Dort ani grilování za kila navíc nemohou. Nutriční specialistka popsala chybu, která sabotuje hubnutí mnohem víc
Prázdniny jsou v plném proudu, dny jsou zalité sluncem a zdálo by se, že je to čas absolutní bezstarostnosti. Přesto se pod povrchem letní pohody u mnoha žen odehrává tichý boj s vlastním odrazem v zrcadle. S výčitkami po každé zmrzlině a s pocitem, že na cestu k dokonalé postavě je letos zase pozdě. Nutriční specialistka Jana Kolrusová ale vysvětluje, že skutečná změna s novou dietou nepřijde.
Podle Jany Kolrusové je však právě tato honba za bleskovým efektem důvodem, proč se ženy neustále vrací na začátek. „Zdravý životní styl není krátkodobý projekt. Je to každodenní péče o tělo, která vychází z pravidelnosti, kvalitního jídla, pohybu, spánku i psychické pohody,“ vysvětluje specialistka.
Cesta k udržitelné změně pak podle odbornice rozhodně nevede přes drastické omezování, ale přes trpělivost: „Nemusíme být dokonalé. Stačí být konzistentní. Právě malé změny, které zvládneme opakovat každý den, mají mnohem větší sílu než jakákoli rychlá dieta.“
Největší blok nosíme v hlavě
Často se v péči o sebe soustředíme na kalorie a gramy, ale zapomínáme na to nejpodstatnější – nastavení mysli. Kolrusová upozorňuje, že největším problémem je přesvědčení, že naše hodnota je přímo úměrná číslu na váze nebo velikosti oblečení.
„Ženy na sebe bývají neuvěřitelně přísné. Místo aby ocenily, co jejich tělo každý den dokáže, soustředí se především na to, co by na něm chtěly změnit. Pak se snadno dostanou do začarovaného kruhu zákazů, výčitek a pocitu selhání,“ popisuje specialistka běžnou realitu mnoha žen.
Klíčem k úspěchu je proto změna perspektivy: „Zdravý vztah k jídlu nezačíná na talíři. Začíná v hlavě. Ve chvíli, kdy přestaneme své tělo trestat a začneme o něj pečovat s respektem, bývá mnohem jednodušší dělat rozhodnutí, která nám skutečně prospívají.“
Skládačka namísto černobílého světa
Léto s sebou samozřejmě také přináší lákadla v podobě zmrzlin, grilování a častých oslav a posezení. Mnoho žen v pak v takových chvílích propadá přístupu „všechno, nebo nic“ – buď jedí stoprocentně „čistě“, nebo mají pocit totálního selhání a cpou se vším, co jim přijde pod ruku.
Jenže právě přísné zákazy vyvolávají ještě větší touhu po zakázaném ovoci. „Jeden dort, zmrzlina nebo letní grilování nerozhodnou o našem zdraví, stejně jako nikoho neuzdraví jeden salát. Rozhoduje to, jak jíme většinu času,“ uklidňuje Kolrusová.
Zdravé stravování přirovnává k pestré mozaice, kde má vedle kvalitních potravin své místo i radost, zkoušení nových chutí a flexibilita. Její krédo je přitom osvobozující a snadno aplikovatelné: „Nejde o to jíst dokonale. Jde o to jíst dobře a s radostí.“
Kde končí zdraví a začíná obsese?
Hranice mezi racionální péčí o stravu a nezdravou obsesí může být v období dovolených velmi tenká. Pokud nás myšlenky na jídlo omezují v sociálním životě, vyvolávají strach z restaurací nebo vedou k výčitkám po každém neplánovaném soustu, je čas na změnu.
„Skutečně zdravý vztah k jídlu poznáme podle toho, že nám dává svobodu. Umíme si vybrat kvalitní jídlo, ale zároveň si bez výčitek vychutnáme narozeninový dort, dovolenou nebo večeři s přáteli. To je známka rovnováhy,“ říká specialistka. Jídlo by totiž nemělo být jediným smyslem života, ale jedním z jeho pilířů.
Síla rituálů a jídlo jako emoce
Často po jídle saháme také ve stresu nebo ve chvílích únavy. Jana Kolrusová v takových momentech radí místo zákazů použít všímavost. „Zkusme se na chvíli zastavit a položit si jednoduchou otázku: ‚Mám opravdu hlad, nebo právě teď potřebuji něco úplně jiného?‘ Možná potřebujeme odpočinek, krátkou procházku, obejmutí nebo jen deset minut ticha,“ doporučuje zastavit se a navnímat sebe samé.
Cestou ke svému nitru mohou být ale i zcela drobné každodenní rituály. Pro někoho je to ranní chůze, pro jiného chvíle klidu s šálkem oblíbeného nápoje. „Nejde o to, že by jeden nápoj změnil naše zdraví. Jde o okamžik, kdy se na chvíli zastavíme a začneme více vnímat sami sebe. A právě tady často začínají ty největší změny,“ uzavírá Jana Kolrusová.
VIDEO: „Jsou úmrtí, kterým by bylo možné zabránit,“ říká nutriční epidemioložka Eliška Selinger k tomu, co dokáže změna stravy.
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