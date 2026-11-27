Změna ročních období s sebou přirozeně nese úpravu našich vnitřních biorytmů a termoregulace. S příchodem chladu se mění naše energetické nároky a způsob, jakým tělo hospodaří s teplem.
Dopřáváte si v zimě hutná jídla a zahříváte se čajem? Tělo potřebuje něco úplně jiného, vysvětluje odborník
Když se venku ochladí a dny se zkrátí, mění se často i naše stravovací návyky. Máme větší chuť na vydatná jídla, teplé polévky a pozdní večeře, kterými si chceme zpříjemnit dlouhé večery. Jenže co se v zimě skutečně děje s metabolismem? Nemohou těžká jídla ve skutečnosti spíš uškodit? Odpovědi nabízí pohled odborníka i aktuální vědecké poznatky.
Změna ročních období s sebou přirozeně nese úpravu našich vnitřních biorytmů a termoregulace. S příchodem chladu se mění naše energetické nároky a způsob, jakým tělo hospodaří s teplem.
Vědecká data ukazují, že velká jídla a energeticky hutné porce přirozeně zvyšují tzv. termický efekt potravy, tedy metabolické teplo po jídle. Tento efekt silně souvisí s celkovou energií jídla, ale také s obsahem bílkovin. Právě ty jsou makroživinou, která metabolického tepla generuje nejvíce.
Konec večernímu dojídání se
Podzimní a zimní období přináší ještě větší výzvu pro ty, kteří přes den jídlo nestíhají a preferují většinu energie doplnit až na večer. Pozdní večerní přejídání těžkými, vysoce tučnými jídly totiž zhoršuje glukózovou toleranci. Jak upozorňuje odborník na výživu a kondici Ing. Josef Soukup, Ph.D.: „Z pohledu biorytmů zůstává také v zimních měsících nejlépe podložené pravidlo stejné: hlavní energii je výhodnější dostat do první poloviny dne než do večera.“
Malá randomizovaná studie ukázala, že pouhý posun večeře z 18:00 na 21:00 zhoršil 24hodinové glykemické parametry. Další randomizovaná práce pak podle Soukupa potvrdila, že i několikahodinový odklad večeře zhoršuje glukózovou toleranci u zdravých mladých dospělých jedinců.
Pokud přes den nestíháte jíst kvůli pracovnímu vytížení, zaměřte se hlavně na to, abyste nevynechávali jídla, a neskončili tak pravidelně u odpoledního a večerního vlčího hladu. Pomůže vám třeba zásoba nutričně vyvážených svačin (oříšky a kefír nebo hummus se zeleninou) nebo zvažte využití krabičkového stravování, které v jídlech zohledňuje vhodně nastavený poměr makroživin.
V zimních měsících na nás často padá únava dříve, což je dáno kombinací dřívější tmy a vlivu stravy. Pokud si k obědu dopřejeme příliš těžký nebo sacharidově hutný pokrm, riskujeme prohloubení odpolední únavy. Místo extrémů, jako je celodenní hladovění je proto ideální volit středně velká, nutričně bohatá jídla s dostatkem vlákniny a bílkovin, která organismus zasytí, aniž by jej utlumila.
„Když je problém opakovaný, bývá nejčastější chyba v tom, že oběd je buď příliš velký a rychlý, nebo naopak tak malý, že vyústí v pozdější přepadový hlad. Nejpraktičtější je oběd udělat středně velký, s vlákninou a bílkovinou, a po jídle přidat krátký pohyb místo dalšího sezení,“ uvádí Ing. Josef Soukup, Ph.D.
Skutečně se lze jídlem zahřát?
V tuto chvíli neexistuje seznam běžných potravin, u nichž bychom měli důkaz, že samy o sobě významně snižují nebo zvyšují teplotu tělesného jádra. Touha dát si v zimě ovesnou kaši nebo zeleninový krém na zahřátí je tak spíše jen v naší hlavě.
Velká jídla a energeticky hutné porce přirozeně zvyšují tzv. termický efekt potravy, což představuje metabolické teplo vznikající při trávení. Smetanová omáčka nebo silný vývar plný masa nás skutečně uspokojí, protože jejich prostřednictvím přijmeme hodně kalorií. Stinnou stránkou ale může být následný útlum, kdy tělo musí velký kalorický příjem zpracovat.
Termický efekt potravy pak silně souvisí s celkovou energií jídla i jeho složením. Právě bílkoviny jsou nejtermogennější makroživinou. Zjednodušeně tedy při jejich trávení vzniká nejvíce metabolického tepla.
Naproti tomu horký nápoj může v některých podmínkách zvýšit pocení, což je užitečné jen tehdy, když se pot může dobře odpařovat.
Jak se v zimě stravovat chytřeji
Zima nemusí znamenat období útlumu a přibírání na váze. Když pochopíme, co naše tělo v chladu skutečně potřebuje, pomůže nám to nastavit si režim i jídelníček.
Vsaďte na kvalitu a chytré načasování. Vydatnější jídla, například vývary, kaše nebo luštěniny, si dopřávejte v době, kdy je metabolismus aktivnější. Vhodnější jsou proto spíše ke snídani nebo k obědu než k pozdní večeři.
Poslouchejte své tělo. Využijte chladnější dny k pravidelnému pohybu a budování stabilních návyků, které vám pomohou udržet psychickou i fyzickou pohodu.
Chraňte svůj spánek. Omezte pozdní těžké večeře i nadměrný příjem tekutin těsně před spaním. Podpoříte tak kvalitu odpočinku a pomůžete tělu zvládnout zimní měsíce bez zbytečné únavy.