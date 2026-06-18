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Doporučení „vypijte dva až tři litry denně“ je velké zjednodušení. V horku vám tahle rada může ublížit

V létě vás nezradí jen horko. Dehydratace se může schovat za únavu, nervozitu i bolest hlavy
V létě vás nezradí jen horko. Dehydratace se může schovat za únavu, nervozitu i bolest hlavyFoto: Shutterstock – Kathlyn Johnes
V létě vás nezradí jen horko. Dehydratace se může schovat za únavu, nervozitu i bolest hlavy
V létě vás nezradí jen horko. Dehydratace se může schovat za únavu, nervozitu i bolest hlavyFoto: Shutterstock – Kathlyn Johnes
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Vysoké teploty, klimatizace, sport i běžný pracovní den v kanceláři – v létě tělo ztrácí tekutiny mnohem rychleji než jindy a často si toho ani nevšimneme. Odborníci upozorňují, že únava, bolest hlavy nebo podrážděnost mohou být prvními signály nenápadné dehydratace. Důležité přitom je nejen množství přijatých tekutin, ale také správné doplňování iontů.

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V létě trávíme více času venku, více se hýbeme a více se potíme. Používáme také klimatizaci, jejíž ochlazený suchý vzduch výrazně zvyšuje odpařování vody ze sliznic a pokožky – aniž bychom si to uvědomili, protože nemáme pocit tepla. „V létě už nejde jen o to vypít dostatek tekutin, ale musíme přemýšlet i o tom, co pijeme. S potem totiž ztrácíme také ionty (minerální látky), které je potřeba tělu průběžně doplňovat vhodně zvolenými tekutinami,“ vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, výzkumný pracovník a odborník na výživu při sportu.

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Podle spolupracovnice Mgr. Zuzany Klofandové, wellness specialistky, fitness trenérky a výživové poradkyně, přitom stačí pro přežití tropických dní tři jednoduché návyky: „Za prvé hydratace hned po probuzení, aby tělo dohnalo deficit tekutin a minerálních látek. Za druhé popíjení během dne hlavně čisté vody v čele s přírodními minerálkami – kvůli průběžnému doplňování iontů. A za třetí upřednostnění nápojů pokojové teploty před chlazenými, které nás paradoxně dehydratují.“

Proč je pitný režim obzvlášť v létě důležitý

Během horka tělo intenzivně pracuje na ochlazování – zejména pocením, částečně dýcháním. Pokud sedíme hodinu v kanceláři nebo doma v běžné teplotě, ztratíme dýcháním a odpařováním kůží zhruba 30 až 50 ml vody a minimum minerálních látek. Jakmile vyběhneme ven sportovat nebo pracujeme v letním vedru, organizmus přepne do úplně jiného režimu. Během hodiny sportu vypotíme průměrně 1 až 1,5 litru tekutin, při intenzivní zátěži i více než 2 litry. A pot není jen slaná voda.

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V jednom litru potu ztratíme průměrně 900 až 1200 mg sodíku, kolem 1000 mg chloridů, 150 až 300 mg draslíku a také menší množství vápníku a hořčíku (zhruba 10–20 mg). Krev kvůli ztrátám tekutin houstne, zvyšuje se srdeční frekvence a srdce se musí mnohem více namáhat. Proto při výraznějším pocení potřebujeme doplňovat nejen vodu, ale i minerální látky.

Nenápadná dehydratace je běžnější, než si myslíme

Velká část lidí funguje v mírné dehydrataci, aniž by si to uvědomovala. Typický problém? Napijeme se až ve chvíli, kdy máme žízeň. Jenže to už je pozdě – žízeň je krizový signál těla, které volá o pomoc, protože začíná být v deficitu. Letní únavu, podrážděnost nebo malátnost navíc často přičítáme horku. Ve skutečnosti za nimi ale velmi často stojí právě nedostatek tekutin a minerálních látek. A ten dokáže výrazně ovlivnit náladu, výkon i celkovou pohodu během dne.

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Jak poznat, že pijeme málo

Nedostatek tekutin se nejrychleji projeví na mozku a nervové soustavě. Takže ještě dávno před pocitem sucha v ústech nebo velké žízně se objevuje únava, horší koncentrace, malátnost nebo podrážděnost.

Častá bývá i větší chuť na sladké. Kvůli ztrátě sodíku a draslíku může docházet také k poklesu tlaku, svalové únavě nebo křečím. Typická je i tupá bolest hlavy. Místo další kávy je v takové chvíli lepší sáhnout po slabě nebo středně mineralizované vodě, která doplní nejen tekutiny, ale i potřebné ionty.

Stres vypíná signály těla

Ve stresu tělo aktivuje režim „fight or flight, tedy pohotovostní stav. Pocity hladu a žízně se v tu chvíli tlumí, protože nejsou prioritou. Zároveň se zvyšuje hladina stresových hormonů, jako jsou kortizol nebo adrenalin, které se rovněž podílí na vypnutí pocitu žízně. Při stresu se navíc zrychluje srdeční tep i dýchání, a tím roste i ztráta vody. Dýcháním běžně ztratíme asi 400 ml vody denně, při stresu ale ještě více.

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Tak jednoduché to není

Pitný režim
Foto: Shutterstock – Alliance Images

Doporučení „vypijte dva až tři litry denně“ je velké zjednodušení. Pitný režim je velmi individuální. Jako základ lze orientačně počítat s příjmem 30 až 40 ml tekutin na kilogram tělesné hmotnosti za běžných podmínek. Pro člověka vážícího 70 kilo to znamená zhruba 2,1 až 2,8 litru denně. Do toho se ale počítá i voda z potravin, například z ovoce, zeleniny nebo polévek, která tvoří zhruba 20 % příjmu. V létě nebo při fyzické aktivitě může potřeba tekutin klidně vzrůst až na dvojnásobek.

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Zdroj: AquaLife Institute

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