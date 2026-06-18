V létě trávíme více času venku, více se hýbeme a více se potíme. Používáme také klimatizaci, jejíž ochlazený suchý vzduch výrazně zvyšuje odpařování vody ze sliznic a pokožky – aniž bychom si to uvědomili, protože nemáme pocit tepla. „V létě už nejde jen o to vypít dostatek tekutin, ale musíme přemýšlet i o tom, co pijeme. S potem totiž ztrácíme také ionty (minerální látky), které je potřeba tělu průběžně doplňovat vhodně zvolenými tekutinami,“ vysvětluje RNDr. Pavel Suchánek, výzkumný pracovník a odborník na výživu při sportu.
Doporučení „vypijte dva až tři litry denně“ je velké zjednodušení. V horku vám tahle rada může ublížit
Vysoké teploty, klimatizace, sport i běžný pracovní den v kanceláři – v létě tělo ztrácí tekutiny mnohem rychleji než jindy a často si toho ani nevšimneme. Odborníci upozorňují, že únava, bolest hlavy nebo podrážděnost mohou být prvními signály nenápadné dehydratace. Důležité přitom je nejen množství přijatých tekutin, ale také správné doplňování iontů.
Podle spolupracovnice Mgr. Zuzany Klofandové, wellness specialistky, fitness trenérky a výživové poradkyně, přitom stačí pro přežití tropických dní tři jednoduché návyky: „Za prvé hydratace hned po probuzení, aby tělo dohnalo deficit tekutin a minerálních látek. Za druhé popíjení během dne hlavně čisté vody v čele s přírodními minerálkami – kvůli průběžnému doplňování iontů. A za třetí upřednostnění nápojů pokojové teploty před chlazenými, které nás paradoxně dehydratují.“
Proč je pitný režim obzvlášť v létě důležitý
Během horka tělo intenzivně pracuje na ochlazování – zejména pocením, částečně dýcháním. Pokud sedíme hodinu v kanceláři nebo doma v běžné teplotě, ztratíme dýcháním a odpařováním kůží zhruba 30 až 50 ml vody a minimum minerálních látek. Jakmile vyběhneme ven sportovat nebo pracujeme v letním vedru, organizmus přepne do úplně jiného režimu. Během hodiny sportu vypotíme průměrně 1 až 1,5 litru tekutin, při intenzivní zátěži i více než 2 litry. A pot není jen slaná voda.
V jednom litru potu ztratíme průměrně 900 až 1200 mg sodíku, kolem 1000 mg chloridů, 150 až 300 mg draslíku a také menší množství vápníku a hořčíku (zhruba 10–20 mg). Krev kvůli ztrátám tekutin houstne, zvyšuje se srdeční frekvence a srdce se musí mnohem více namáhat. Proto při výraznějším pocení potřebujeme doplňovat nejen vodu, ale i minerální látky.
Nenápadná dehydratace je běžnější, než si myslíme
Velká část lidí funguje v mírné dehydrataci, aniž by si to uvědomovala. Typický problém? Napijeme se až ve chvíli, kdy máme žízeň. Jenže to už je pozdě – žízeň je krizový signál těla, které volá o pomoc, protože začíná být v deficitu. Letní únavu, podrážděnost nebo malátnost navíc často přičítáme horku. Ve skutečnosti za nimi ale velmi často stojí právě nedostatek tekutin a minerálních látek. A ten dokáže výrazně ovlivnit náladu, výkon i celkovou pohodu během dne.
Jak poznat, že pijeme málo
Nedostatek tekutin se nejrychleji projeví na mozku a nervové soustavě. Takže ještě dávno před pocitem sucha v ústech nebo velké žízně se objevuje únava, horší koncentrace, malátnost nebo podrážděnost.
Častá bývá i větší chuť na sladké. Kvůli ztrátě sodíku a draslíku může docházet také k poklesu tlaku, svalové únavě nebo křečím. Typická je i tupá bolest hlavy. Místo další kávy je v takové chvíli lepší sáhnout po slabě nebo středně mineralizované vodě, která doplní nejen tekutiny, ale i potřebné ionty.
Stres vypíná signály těla
Ve stresu tělo aktivuje režim „fight or flight“, tedy pohotovostní stav. Pocity hladu a žízně se v tu chvíli tlumí, protože nejsou prioritou. Zároveň se zvyšuje hladina stresových hormonů, jako jsou kortizol nebo adrenalin, které se rovněž podílí na vypnutí pocitu žízně. Při stresu se navíc zrychluje srdeční tep i dýchání, a tím roste i ztráta vody. Dýcháním běžně ztratíme asi 400 ml vody denně, při stresu ale ještě více.
Tak jednoduché to není
Doporučení „vypijte dva až tři litry denně“ je velké zjednodušení. Pitný režim je velmi individuální. Jako základ lze orientačně počítat s příjmem 30 až 40 ml tekutin na kilogram tělesné hmotnosti za běžných podmínek. Pro člověka vážícího 70 kilo to znamená zhruba 2,1 až 2,8 litru denně. Do toho se ale počítá i voda z potravin, například z ovoce, zeleniny nebo polévek, která tvoří zhruba 20 % příjmu. V létě nebo při fyzické aktivitě může potřeba tekutin klidně vzrůst až na dvojnásobek.
Tak jednoduché to není
Doporučení „vypijte dva až tři litry denně“ je velké zjednodušení. Pitný režim je velmi individuální. Jako základ lze orientačně počítat s příjmem 30 až 40 ml tekutin na kilogram tělesné hmotnosti za běžných podmínek. Pro člověka vážícího 70 kilo to znamená zhruba 2,1 až 2,8 litru denně. Do toho se ale počítá i voda z potravin, například z ovoce, zeleniny nebo polévek, která tvoří zhruba 20 % příjmu. V létě nebo při fyzické aktivitě může potřeba tekutin klidně vzrůst až na dvojnásobek.
Proč nejde pití dohnat večer
Tělo není sud, do kterého večer nalijeme chybějící litr a půl vody. Ledviny mají své limity – zvládnou zpracovat maximálně kolem jednoho litru vody za hodinu. Když večer naráz vypijeme velké množství tekutin, organizmus je nestihne efektivně využít. Voda jen proletí trávicím traktem, neuloží se do buněk, kde chybí, a okamžitě zatíží ledviny. Výsledkem bývá hlavně přerušovaný spánek a ranní únava.
I příliš vody může být problém
Občas
se může objevit i opačný extrém – nadměrné pití obyčejné
vody bez fyzické aktivity. Někteří lidé vypijí i více než pět
litrů denně, což může vést k hyponatrémii, tedy nebezpečně
nízké hladině iontů – naředí si krev natolik, že v ní
kriticky klesne koncentrace sodíku (pod 135 mmol/l). Sodík je
přitom nezbytný pro správné fungování nervové soustavy. Žádný
extrém není bezpečný a nadměrný příjem obyčejné vody může
způsobit bolesti hlavy, svalové křeče, zmatenost a v krajních
případech i otok mozku.
Kdy už voda nestačí
Na běžné popíjení doma může být kohoutková nebo filtrovaná voda dostačující. Jakmile se ale výrazně potíme, kvůli vedru, pracovní zátěži nebo sportu, samotná obyčejná voda už nestačí. Potem ztrácíme i sodík, a pokud vypotíme litr potu, který nahradíme litrem jen obyčejné vody bez minerálních látek, krev se více naředí. To může vést ke svalovým křečím, únavě nebo vyčerpání. V takové chvíli je proto lepší sáhnout po vodě s obsahem minerálních látek ve formě iontů.
Minerálky jako přirozený zdroj iontů
V minerálních vodách jsou minerální látky rozpuštěné ve formě iontů, takže je tělo dokáže rychle využít – na rozdíl třeba od některých levných doplňků stravy v tabletách. Přírodní minerální vody jsou proto nejjednodušší a nejpřirozenější způsob, jak doplnit tělu nejen tekutiny, ale i esenciální minerální látky, jako je hořčík, vápník, draslík aj.
Káva se do pitného režimu počítá
Nové studie jasně ukazují, že pokud pijeme kávu pravidelně (jsme na kofein zvyklí) a držíme se rozumného množství 3–4 šálky denně, káva nás nedehydratuje. Naopak, voda obsažená v kávě přispívá do našeho denního příjmu tekutin. Kofein sice má mírný diuretický (močopudný) efekt, ale u lidí zvyklých na kávu je minimální. Přesto se doporučuje doplnit každý šálek sklenicí vody nebo ještě lépe minerálky – jednoduše proto, že je to dobrý návyk.
Ledové pití paradoxně zatěžuje
Vypít v pětatřicetistupňovém horku nápoj s ledem (o teplotě kolem 4 °C) je pro náš organizmus obrovský teplotní šok. Žaludek se podchlazením stáhne, cévy v jeho stěnách se zúží a proces trávení i vstřebávání tekutin se v tu chvíli prakticky zastaví. Tělo musí vynaložit obrovskou spoustu energie, aby ledový obsah v žaludku ohřálo na tělesnou teplotu, takže začne produkovat další, vnitřní teplo. Místo abychom se ochladili, vzápětí se zpotíme ještě víc. Navíc riskujeme letní angínu ze šoku, který dostane prokrvená sliznice v krku. Teplota nápoje v létě by měla být 10 až 15 °C – tedy lehce chladná, osvěžující, ale ne ledová. Ještě lépe fungují nápoje o pokojové teplotě nebo i vlažné – mírně roztáhnou cévy a vyvolají jemné pocení, které se na kůži odpařuje, a tím tělo přirozeně a bezpečně ochladí.