Dominika Vymazalová má za sebou rok, který jí zásadně změnil život. Z období nejistoty, nespokojenosti a nekonečných diet se postupně dostala k větší sebedůvěře i profesnímu směřování. Přestěhovala se do Prahy a dnes se snaží pomáhat ostatním, kteří se potýkají s nadváhou a vztahovými i psychickými problémy spojenými s jídlem – mimo jiné i díky vlastní, často bolestné zkušenosti.
Dominika Vymazalová otevřeně: „Dlouho jsem to nikomu neřekla“. Anorexie, bulimie i záchvaty přejídání
Účastnice Extrémních proměn Dominika Vymazalová promluvila o temné stránce svého hubnutí. Přiznala období hladovění, zkušenost s bulimií i záchvatovité přejídání, které roky skrývala. Zároveň odmítla spekulace o lécích v pořadu a vysvětlila, proč podle ní bez práce s psychikou žádná „berlička“ dlouhodobě nepomůže.
V otevřeném rozhovoru pro Radiožurnál popsala, že její minulost nebyla jen o neúspěšných dietách, ale také o poruchách příjmu potravy. „Myslím si, že jsem si prošla něčím, co by se dalo označit za anorexii. Když se řekne anorexie, člověk si často představí extrémně vyhublého člověka, ale podle mě to tak vždycky být nemusí,“ uvedla. Přiznala, že dokázala týdny téměř nejíst. „Já jsem například dokázala čtrnáct dní až tři týdny vůbec nejíst. Fungovala jsem jen na syrovátkovém nápoji, protože mi bylo mdlo a špatně. Zhubla jsem, samozřejmě. Jenže jakmile začnete znovu jíst, všechno se zase vrátí.“
Poprvé také veřejně promluvila o bulimii, o které se dříve nikomu nesvěřila. „Zažila jsem i bulimii, to jsem ale nikdy nikomu neřekla,“ přiznala v rozhovoru. Důvod byl podle ní jednoduchý: „Protože zvracení už je něco, za co se člověk stydí mnohem víc než jen za to, že přestane jíst. Hladovění je bráno jako něco, že se dokážete ovládnout, zvracení je něco jiného.“ Dodala, že součástí jejího života bylo i záchvatové přejídání.
Tyto epizody se u ní objevovaly už v mladém věku. „Nebyl problém sníst čtyři až šest housek se sýrem, k tomu různé dezerty. A pak hlavně rychle schovat obaly, aby to nikdo neviděl,“ popsala upřímně.
V souvislosti s účastí v pořadu Extrémní proměny se kolem jejího hubnutí objevily spekulace, zda nešlo o pomoc léků. To ale Vymazalová jednoznačně odmítá. „Tam jsme hubli čistě změnou stravy a pohybem,“ zdůraznila. Zároveň však přiznala, že v minulosti s přípravky na hubnutí zkušenost má. „Musím se přiznat, což jsem nikdy nikde nezmínila, že tím, že jsem byla věčný dietář a stále jsem bojovala se svou hmotností, tak jsem zkoušela preparáty. Měla jsem jak tabletovou formu, tak injekční formu, a bylo to dlouho před proměnami.“
Právě tahle zkušenost jí dnes dává odstup. Podle jejích slov léky samy o sobě problém nevyřeší. „Proto já můžu vidět i to, že léky na hubnutí nejsou všemocné. To, že někdo zhubne na nějakém preparátu, tak je určitě úspěch, ale nejdůležitější, co vidím, je srovnat si hlavu a myšlení,“ vysvětluje. U sebe prý tehdy řešila pouze jídlo, ne vztah k sobě samé. „A tudíž mi ty léky nemohly pomoct."
Zároveň se staví proti odsuzování lidí, kteří se rozhodnou léky využít. „Myslím si, že tohle odsuzování není na místě, protože stejně nejdůležitější je zpracovat své myšlení, pocity. A to, že si někdo pomůže touhle berličkou potom v rámci jídla, je naprosto v pořádku, protože když to jde, tak proč ne,“ uzavřela Dominika Vymazalová.