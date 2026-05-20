Přeskočit na obsah
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Dokonalý start dne: Proteinová snídaně, která chutná jako dezert, ale zatočí s cholesterolem i kily navíc

Snídaně
SnídaněFoto: Shutterstock
Snídaně
SnídaněFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

V ranním shonu rozhoduje každá minuta – a snídaně bývá často první věcí, která to odnese. Někdo ji vynechá úplně, jiný sáhne po něčem rychlém, ale ne zrovna ideálním. Přitom právě první jídlo dne může výrazně ovlivnit naši energii, náladu i snahu shodit přebytečná kila. Existuje ale jednoduché řešení: večerní příprava. Ráno si pak stačí jen v klidu pochutnat na snídani, která už čeká připravená.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Mnoho lidí v touze po štíhlé postavě snídani vynechává v domnění, že tím ušetří kalorie. Vědecké poznatky však naznačují, že snídaně doslova „nakopne váš metabolismus, což tělu pomáhá efektivněji spalovat energii v průběhu celého dne. Snídaně ale není jen palivem pro svaly, je i nezbytným zdrojem glukózy pro váš mozek. Díky stabilní hladině krevního cukru se budete lépe soustředit na práci a vyhnete se dopolednímu útlumu.

Snídaně
Takovou krásu můžete snídat i vy, příprava překvapivě zabere jen chvíli času a ráno jen vyndáte z ledničky.
Foto: Shutterstock

Pokud tělo ráno nedostane potřebné palivo, můžete se cítit bez energie a s mnohem větší pravděpodobností se přejíte později během dne. Vyhladovělý organismus vás pak často donutí sáhnout po nezdravých svačinách s vysokým obsahem tuku a cukru ještě před obědem. Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně snídají, bývají v průměru štíhlejší, protože kombinace bílkovin a vlákniny v prvním jídle dne pomáhá udržet chuť k jídlu pod kontrolou po zbytek dne.

Reklama

Ovesné vločky: Nutriční poklad 

Základem ideální snídaně připravované předem jsou ovesné vločky. Nejsou jen levnou a dostupnou surovinou, ale skutečnou superpotravinou. Oves obsahuje 11–17 % kvalitních bílkovin (v suchém stavu), což je více než u většiny ostatních obilovin. Hlavním proteinem v ovsu je avenalin, který se svou strukturou podobá bílkovinám v luštěninách.

Co však dělá ovesné vločky klíčovými pro hubnutí, je specifický druh rozpustné vlákniny zvaný beta-glukan. Tato látka v trávicím traktu vytváří gelovitou hmotu, která zpomaluje trávení a zvyšuje pocit sytosti, pomáhá snižovat hladinu „špatného LDL cholesterolu a reguluje hladinu cukru v krvi a inzulinu po jídle, což je zásadní pro prevenci cukrovky 2. typu. Oves je navíc bohatý na antioxidanty, zejména avenanthramidy, které se nenacházejí v žádné jiné obilovině a chrání naše srdce.

Související

Chia semínka: Malý zázrak s kompletní bílkovinou

Pro dosažení maximálního obsahu bílkovin a vlákniny se doporučuje kombinovat ovesné vločky s chia semínky. Tato drobná semínka jsou vynikajícím zdrojem rostlinných bílkovin a jako jedna z mála rostlinných potravin obsahují všech devět esenciálních aminokyselin. Díky vysokému obsahu nerozpustné vlákniny chia semínka pomáhají s trávením a udržují vás syté po velmi dlouhou dobu, což je důvod, proč jsou tak oblíbená při redukčních dietách. Navíc obsahují srdci prospěšné omega-3 mastné kyseliny.

Jak na snídaňové skleničky přes noc? Podívejte se na video.

Revoluce jménem „overnight oats (vločky přes noc)

Princip přípravy „přes noc je geniálně jednoduchý a šetří váš čas. Vločky se nevaří, ale namáčejí se v tekutině po dobu alespoň 8 hodin. Během této doby nasáknou mléko nebo jogurt, změknou a vytvoří krémovou konzistenci připomínající pudink. Tento způsob přípravy má i zdravotní bonusy. Namáčení vloček v nízkotučném mléce vede k nižší glykemické a inzulinové odezvě než u klasicky vařených kaší, což je skvělá zpráva nejen pro diabetiky, ale i pro každého, kdo si chce udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Navíc si takto můžete připravit porce do skleniček klidně na 4 až 5 dní dopředu.

Recepty, které musíte vyzkoušet

Zde jsou tři osvědčené kombinace, které vás nabijí energií, dodají tolik potřebnou vlákninu a milovníkům sladkých snídaní dodají pocit uspokojení hned po ránu. Který z nich otestujete jako první?

Jak poskládat tu nejlepší proteinovou snídani?

Při přípravě se držte pravidla: komplexní sacharidy + bílkoviny + zdravé tuky + vláknina.

  1. Základ: Klasické ovesné vločky – jsou pro tuto metodu nejlepší, protože si drží texturu lépe než vločky instantní.
  2. Tekutina: Mléko dle vaší preference  kravské, mandlové, sójové nebo jogurt.
  3. Protein: Řecký jogurt, tvaroh, skyr.
  4. Tuky: Ořechová másla, ořechy nebo semínka.
  5. Chuť a antioxidanty: Čerstvé ovoce, skořice nebo trocha vanilky.

1. Mrkvové „carrot cake vločky (extrémně syté)

Ingredience: ½ hrnku rolovaných vloček, ⅔ hrnku nízkotučného mléka, ⅓ hrnku řeckého jogurtu, ¼ hrnku jemně nastrouhané mrkve, 1,5 lžičky chia semínek, javorový sirup, skořice, vanilka, navrch nasekané pekany a kokos.

Tento recept je skutečnou proteinovou bombou. Jedna porce obsahuje 21 gramů bílkovin a 9 gramů vlákniny. Mrkev dodá objem a vitamin A, zatímco řecký jogurt a chia se postarají o proteiny.

    Snídaně
    Milujete carrot cake, ale kvůli hubnutí si ho odpíráte? Tak teď už víte, v jaké formě ho můžete jíst klidně denně!
    Foto: Shutterstock

    2. Čokoládovo-banánové potěšení

    Ingredience: ½ hrnku vloček, 1 lžíce chia, ½ hrnku mléka, ¼ hrnku řeckého jogurtu, 1 lžíce kakaa a jeden rozmačkaný zralý banán.

    Tip: Banán funguje jako přírodní sladidlo, takže již nemusíte přidávat cukr. Pokud máte rádi sladké, tato verze vás uspokojí bez zbytečných kalorií.

      Snídaně
      Čokoláda a banán je kombinace, která se nikdy neomrzí.
      Foto: Shutterstock

      3. Borůvková sklenička s chia semínky

      Bobulovité ovoce je ideální pro hubnutí díky nízkému obsahu kalorií a vysokému obsahu vlákniny.

      Ingredience: ½ hrnku vloček, 1 lžíce chia, ½ hrnku mandlového mléka, ¼ hrnku řeckého jogurtu a hrst borůvek (čerstvých nebo mražených).

        Snídaně
        Borůvková klasika plná antioxidantů a vlákniny.
        Foto: Shutterstock

        Na co si dát pozor?

        I zdravá snídaně se může zvrtnout, pokud do ní přidáte příliš mnoho prázdných kalorií.

        Pozor na přidaný cukr: Nadbytek sladidel vede k výkyvům hladiny cukru v krvi.

        Vyhněte se instantním sáčkům: Tyto směsi často obsahují více cukru a méně vlákniny než čisté vločky.

          Zdroje: webmd.comhealthline.comhealthshots.commayoclinichealthsystem.org

          Všechny štítky

          Mohlo by vás zajímat

          Reklama
          Reklama
          Reklama
          Reklama
          Reklama