O víkendu má většinu území České republiky zasáhnout vlna veder, která může místy atakovat až 40 stupňů. Takové teploty už nejsou jen nepříjemné, ale mohou být pro organismus skutečnou zátěží. Stačí delší pobyt na přímém slunci, málo tekutin, fyzická námaha nebo rozpálené auto a potíže mohou přijít rychleji, než čekáme.
Dokážete se vyhnout fatálním chybám v první pomoci ve vedru? Otestujte se, dokud nejde o život
Vedra mohou udeřit rychleji, než čekáme, a první příznaky úpalu, úžehu nebo dehydratace bývají nenápadné. Víte, kdy stačí stín, voda a odpočinek — a kdy už je nutné volat záchranku? Otestujte si, jak dobře znáte první pomoc při extrémních teplotách.
Úpal, úžeh, dehydratace nebo kolaps z horka přitom nejsou jen prázdninové strašení. V horkých dnech mohou ohrozit malé děti, seniory, chronicky nemocné, ale i zdravé dospělé, kteří podcení prevenci. Zvlášť zrádné je, že první příznaky mohou vypadat nenápadně: bolest hlavy, únava, nevolnost, motání hlavy nebo slabost se dají snadno svést na obyčejné vyčerpání.
Právě proto je důležité vědět, jak v horku reagovat včas. Někdy pomůže přesun do stínu, voda a odpočinek, jindy už může jít o stav, který vyžaduje rychlou pomoc okolí nebo zásah záchranářů. Víte, jak se v takové situaci správně zachovat, kdy stačí stín a tekutiny a kdy už je nutné volat záchrannou službu? Otestujte si své znalosti první pomoci ve vedrech.