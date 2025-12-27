Když se řekne „krevní cukr“, většina z nás si vybaví diabetiky, glukometry a dietní režim. Jenže rovnováha krevního cukru – odborně glykemie – se týká každého. A to nejen kvůli zdraví, ale i kvůli hormonální rovnováze, energii a náladě.
"Disciplína nezačíná v hlavě, ale v krvi." Proč byste se zajímali o svoji hladinu krevního cukru?
Mít stabilní glykemii je jedna z nejrychlejších cest, jak se cítit lépe, přesto se o vyrovnané hladině krevního cukru mluví většinou jen v souvislosti s cukrovkou. "Studie ukazují, že i u zdravých žen mohou časté glykemické výkyvy zvyšovat zánět a ovlivňovat kvalitu spánku, kůže i mentální výkonnost," popisuje Victoria Deer, autorka unikátní Systers Akademie zaměřené na ženské zdraví.
Méně výkyvů, více energie
„Každý výkyv glukózy je malá hormonální zpráva. Ovlivňuje inzulin, kortizol, sekundárně i estrogen – tedy hormony, které řídí energii, váhu, náladu i plodnost,“ vysvětluje Victoria Deer, zakladatelka projektu Systers.bio, který se věnuje ženské dlouhověkosti a regenerativnímu zdraví. „Studie ukazují, že i u zdravých žen bez diagnózy mohou časté glykemické výkyvy zvyšovat zánět, urychlovat buněčné stárnutí a ovlivňovat kvalitu spánku, kůže i mentální výkonnost,“ pokračuje Deer, která je zároveň autorkou unikátní vzdělávací platformy zaměřené na ženskou biologii.
Změny jsou vidět rychle
„V rámci Systers Akademie se právě na stabilizaci krevního cukru zaměřujeme – protože jde o jednu z nejrychlejších cest, jak v těle pocítit změnu,“ dodává Victoria Deer. „Někdy stačí drobný posun, třeba jen změnit pořadí jídla, a tělo během pár dní reaguje klidem, lehkostí a jasnější energií.“
S tím, že vysoká koncentrace glukózy v těle opravdu vede k podpoře případných zánětů, souhlasí i celostní praktická lékařka Barbora Pěnkavová. Podle její zkušenosti se v prostředí s vyšší hladinou glukózy patogenním bakteriím daří lépe – glukóza jim poskytuje snadno dostupnou energii a může tak podporovat jejich rychlejší růst. „Ubráním přidaných cukrů ve stravě začne metabolismus fungovat lehčeji, s menší unaveností,“ potvrzuje celostní lékařka.
Proč glykemie ovlivňuje víc, než tušíte
Hladina krevního cukru se během dne přirozeně mění – po jídle stoupá, po několika hodinách klesá. „Stabilní hladina krevního cukru“ neznamená, že se cukr nehýbe. Stabilita znamená, že je bez extrémních skoků nahoru a pádů dolů. Tělo si s cukrem umí poradit, vyvíjelo se tak tisíce let, ale moderní strava s množstvím přidaných cukrů, sladkých snídaní a častých svačinek vytváří větší výkyvy, než jaké zvládáme bez následků.
„Jako problém vnímám množství cukru ve stravě, že jsme si zvykli jíst vše ochucené a sladké. Neptáme se těla, co potřebuje, kdy a kolik sníst, a tělo se vyčerpává zbytečným zpracováním něčeho, co nepotřebujeme, a pak i hromaděním. Moc spoléháme na to, že ‚když mi to chutná, tak je to pro mě‘,“ soudí doktorka Pěnkavová a připomíná, že i v době, kdy jsou obchody plné jídla, lidé mají nedostatek bílkovin i vitaminů a minerálů.
Inzulinová rezistence
Když výkyvy glykemie začínají připomínat horskou dráhu, nastávají problémy. Prudké zvýšení glukózy vyvolá silné uvolnění inzulinu, který ji má dostat z krve do buněk. Když k tomu dochází často, tělo na inzulin reaguje čím dál hůře. Vzniká tzv. inzulinová rezistence. Výsledkem nejsou jen kila navíc, ale i výkyvy nálad, únava po jídle, podrážděnost, chutě na sladké, akné nebo silnější premenstruační syndrom (PMS).
Jako bláznivé střídání dne a noci
Představte si běžný scénář: dáte si sladkou snídani nebo kávu nalačno. Krevní cukr prudce stoupne, tělo vyplaví inzulin, aby ho snížilo. Jenže ten to často „přežene“ – a cukr spadne pod výchozí hodnotu. Následuje hlad, podrážděnost, touha po další dávce sacharidů nebo kofeinu. Tento cyklus se může opakovat i několikrát denně a čím častěji k němu dochází, tím unavenější a reaktivnější se tělo stává. V dlouhodobém horizontu se to projevuje zpomaleným metabolismem, únavou, záněty a hormonálními výkyvy. Victoria Deer připodobňuje glykemický kolotoč k neustálému střídání dne a noci – tělo se nikdy opravdu neodpočine.
Rozkolísaná hladina krevního cukru a hormonální nestabilita
„Kolísání krevního cukru je tichý scénář mnoha hormonálních příběhů,“ popisuje Victoria Deer. Kolísání glukózy také zvyšuje oxidační stres a zrychluje buněčné stárnutí – tedy procesy, které většina žen vnímá jako „náhlé ztráty energie“ nebo „mlhu v hlavě“. „Když se ale tělo začne cítit v bezpečí – když energie přichází plynule – začnou se měnit i hormony, pokožka, myšlení i vztah k sobě,“ vysvětluje Victoria Deer ze Systers.bio.
Celostní praktička Pěnkavová zdůrazňuje faktor chronického stresu, který vede k inzulinové rezistenci a zvýšení glykemie: „Stres je evoluční mechanismus, kdy se energie soustředuje na boj o život. Stres není sám o sobě špatně, pozitivní stres je v pořádku, jen u některých lidí přetrvává moc dlouho a pak to má následky. Neřeší situaci, špatně stresu odolávají, případně se ve stresu stále sami udržují či si zatím nevědí si rady. Pak je namístě rozplétat stav daného člověka odtud, ne od ‘zlého’cukru.“
Začněte den jídlem, ne kávou
Základní princip je jednoduchý: zpomalit vstřebávání cukru. A to se dá udělat překvapivě snadno. Victoria Deer doporučuje tři jednoduché kroky, které může každá žena udělat, aby stabilizovala svůj krevní cukr. Prvním krokem je změnit pořadí jídla. Nejdřív jíst bílkoviny, tuky a vlákninu, až potom sacharidy. I drobná změna pořadí dokáže snížit výkyv krevního cukru o desítky procent – bez diety, bez omezování. Začněte den jídlem, ne kávou. Stačí malá snídaně – například vejce s avokádem, jogurt s ořechy nebo kváskový chleba s tvarohem. Druhou zásadou je praktikovat krátký pohyb po jídle. Deset minut chůze po jídle stačí, aby svaly využily cukr z krve bez přebytku inzulinu.
Třetím krokem je pravidelný rytmus jídla, který zklidňuje hormonální i nervový systém. Nejde o kontrolu, ale o citlivost – vnímat, kdy tělo potřebuje živiny a kdy spíš klid.
Disciplína nezačíná v hlavě, ale v krvi
„Často jsme na sebe přísné a máme pocit, že nám chybí disciplína. Ale disciplína nezačíná v hlavě – začíná v krvi. Úroveň energie, sebekontroly i vůle je biochemická. Když tělo dostane to, co potřebuje, mysl se přirozeně zklidní,“ dodává Victoria Deer. „Stačí porozumět základům toho, jak fungujeme – a rozdíl v energii je vidět už po několika dnech.“